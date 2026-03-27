Avertisment dur de la Moscova: „Europa va implora pentru gazul rusesc! Occidentul și-a tras un glonț în picior”

Europa și Marea Britanie ar putea fi nevoite să apeleze din nou la energia rusească, pe fondul unei crize globale de aprovizionare, susține Kirill Dmitriev, șeful Fondului Rus de Investiții Directe, citat de Politico.

Acesta a declarat că „Rusia va primi cu siguranță multe cereri din partea Europei și Marii Britanii” și că va decide dacă le va onora sau nu. „Predicția noastră este foarte clară: Europa și Marea Britanie vor implora resursele energetice rusești”, a afirmat Dmitriev.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei reuniuni a Uniunii Industriei și Antreprenorilor din Rusia, unde oficialul a avertizat că prețul petrolului ar putea ajunge la 150-200 de dolari pe baril, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Potrivit acestuia, Europa nu este pregătită pentru ceea ce a numit „cea mai severă criză energetică”.

Dmitriev a criticat și decizia statelor occidentale de a reduce dependența de resursele rusești după invazia Ucrainei din 2022, afirmând că Occidentul „și-a tras un glonț în picior”.

Avertismentul vine într-un moment în care prețurile energiei sunt în creștere accelerată. Blocada Iranului asupra Strâmtorii Ormuz afectează fluxul de gaze naturale lichefiate, iar prețul petrolului se apropie de 100 de dolari pe baril, alimentând temerile privind o criză economică globală.

În ciuda acestor evoluții, oficialii europeni resping ideea revenirii la energia rusească. Comisarul european pentru Energie, Dan Jørgensen, a declarat că „nu există cale de întoarcere la dependența de energia rusă”, subliniind că Uniunea Europeană nu ar trebui să importe „nici măcar o moleculă” din resursele Moscovei.

Uniunea Europeană și-a redus semnificativ importurile de gaze din Rusia după 24 februarie 2022, însă dependența nu a dispărut complet. În 2024, Rusia reprezenta încă aproximativ 19% din importurile totale de gaze ale UE, față de 45% în 2021.