Scandal la Bruxelles: un funcţionar de rang înalt din Comisia Europeană, concediat după ce ar fi primit cadouri de la Qatar

Bruxelles-ul este zguduit de un nou scandal. Un funcţionar de rang înalt din Comisia Europeană a fost concediat în urma unei proceduri disciplinare, după ce ar fi primit cadouri şi beneficii din partea Qatarului, în timp ce negocia un acord strategic pentru Uniunea Europeană cu statul din Golf.

Informaţia a fost confirmată pentru AFP de un oficial european.

Henrik Hololei a ocupat, până în 2023, funcţia de director general pentru Transporturi în cadrul Comisiei Europene. În această calitate, el a fost unul dintre principalii negociatori ai acordului de tip „cer deschis” dintre Uniunea Europeană şi Qatar, care viza extinderea accesului companiei Qatar Airways pe piaţa europeană.

Potrivit presei internaţionale, Hololei ar fi efectuat mai multe deplasări în Qatar între 2015 şi 2021, unele dintre ele alături de membri ai familiei, pe cheltuiala statului din Golf. Dezvăluirile au dus la declanşarea unei anchete disciplinare în mai 2025.

Vicepreşedinta Comisiei Europene responsabilă pentru Suveranitate Tehnologică, Securitate şi Democraţie, Henna Virkkunen, a confirmat anterior că un funcţionar de rang înalt a fost sancţionat pentru încălcarea regulilor instituţiei, fără a-i menţiona numele.

Ulterior, un oficial european a confirmat pentru AFP că sancţiunea îl vizează pe Henrik Hololei şi că acesta a fost concediat.

„Sunt dezamăgit, dar accept decizia Comisiei şi sunt bucuros că această procedură lungă s-a încheiat”, a declarat Hololei pentru publicaţia Politico.

În paralel cu ancheta internă a Comisiei, Parchetul European (EPPO) a anunţat în noiembrie 2024 deschiderea unei investigaţii penale în acest caz. După izbucnirea scandalului, Hololei fusese mutat din funcţia de director general într-un post mai puţin influent de consilier politic.