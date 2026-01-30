Lovitură decisivă împotriva „flotei din umbră” a lui Putin. Uniunea Europeană pregătește interzicerea totală a serviciilor maritime pentru Rusia

Uniunea Europeană se pregătește să treacă la un nou nivel în confruntarea economică cu Moscova. Cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni, aflat în lucru la Bruxelles, ar putea include o măsură fără precedent: interzicerea totală a furnizării de servicii maritime către Rusia, cu scopul de a paraliza așa-numita „flotă din umbră” folosită de Kremlin pentru a ocoli sancțiunile asupra petrolului.

Anunțul a fost făcut de șefa diplomației europene, Kaja Kallas. Potrivit acesteia, statele membre discută nu doar noi restricții în sectorul energetic, ci și măsuri care vizează comerțul cu îngrășăminte și alte domenii sensibile pentru economia rusă.

„Nu pot spune în acest moment dacă există deja un acord final asupra conținutului pachetului. Lucrările sunt în desfășurare, dar direcția este clară: vrem să facem mult mai dificilă eludarea sancțiunilor”, a declarat Kallas.

„Flota din umbră”, în vizorul Bruxelles-ului

Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a confirmat că noile sancțiuni se vor concentra în principal pe combaterea „flotei din umbră” a Rusiei – un ansamblu de petroliere vechi, adesea înregistrate sub pavilioane de complezență sau cu proprietari obscuri, folosite pentru a transporta petrol rusesc în afara cadrului legal impus de sancțiuni.

„Obiectivul este să blocăm complet mișcarea acestor nave. Ele sunt un instrument esențial prin care Rusia continuă să-și finanțeze războiul”, a spus Barrot.

Declarațiile liderilor europeni vin pe fondul unei inițiative comune a 14 țări de la Marea Baltică și Marea Nordului, care au avertizat că vor intensifica acțiunile împotriva petrolierelor ilegale. Conform documentului semnat, navele fără naționalitate clară pot fi considerate apatride, ceea ce oferă statelor de coastă dreptul legal de a le opri, reține și inspecta, potrivit dialog.

În practică, aceste măsuri încep deja să fie aplicate. Săptămâna trecută, nave ale Marinei Franceze au reținut petrolierul Grinch, care naviga din Rusia sub pavilion fals, suspectat că făcea parte din rețeaua de transport „din umbră”.

Prin aceste decizii, UE încearcă să închidă una dintre ultimele breșe majore prin care Moscova reușește să vândă petrol pe piețele internaționale, în ciuda embargourilor și plafonului de preț.

O interdicție completă a serviciilor maritime, care ar include asigurări, mentenanță, brokeraj și acces la porturi, ar putea avea un impact sever asupra capacității Rusiei de a exporta hidrocarburi.

Rămâne de văzut dacă toate cele 27 de state membre vor cădea de acord asupra acestei măsuri radicale.