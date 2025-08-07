search
Joi, 7 August 2025
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Ultimele știri

Scade încrederea ucrainenilor în Zelenski. Președintele este la cel mai redus nivel din ultimele șase luni. De ce este dezamăgită populația

Publicat:

Un sondaj publicat miercuri arată că încrederea populației ucrainene în președintele Volodimir Zelenski a scăzut la cel mai redus nivel din ultimele circa șase luni, după ineditele proteste de stradă pe timp de război, care au urmat încercării sale de suprimare a independenței instituțiilor anticorupție.

Volodimir Zelenski are o cotă de încredere de 58%. FOTO EPA EFE
Volodimir Zelenski are o cotă de încredere de 58%. FOTO EPA EFE

Efectuat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) pe un eșantion reprezentativ de peste o mie de persoane, sondajul este prima cercetare sociologică majoră după ce Zelenski a stârnit furia populară prin adoptarea rapidă a unei legi care subordona instituțiile anticorupție procurorului general numit de el, potrivit Reuters, citată de Agerpres.

La sfârșitul lunii trecute, mii de ucraineni au manifestat la Kiev și în alte orașe după adoptarea respectivei legi. Luat prin surprindere de aceste proteste, Zelenski a făcut repede pasul înapoi și a propus o nouă lege care a restabilit independența instituțiilor anticorupție.

Rata de încredere în Zelenski: 58%

Sondajul publicat miercuri arată că rata de încredere în Zelenski este de 58%, în scădere față de maximul de 74% al ultimelor 18 luni înregistrat în luna mai și față de procentul 67% într-un sondaj similar din februarie-martie.

Pe lângă corupția din Ucraina, o a doua cauză principală a scăderii încrederii în Zelenski este modul în care el gestionează războiul cu Rusia, explică institutul de sondare, potrivit căruia această scădere a ratei de încredere a fost observată încă de dinaintea protestelor desfășurate luna trecută.

Încrederea în Zelenski a fost însă oscilantă, iar minimul, de 52%, a fost consemnat într-un sondaj din decembrie 2024, înregistrând apoi o creștere, urmată de o altă scădere. Dar scăderea observată acum pare să se înscrie într-un trend descendent.

Volodimir Zelenski se bucură în continuare de „un nivel de încredere destul de ridicat”, dar scăderea graduală a acestuia ar trebui văzută ca un avertisment, notează în analiza sondajului directorul executiv al institutului KIIS, Anton Grușețki. „Trendul descendent persistent este un semnal îngrijorător ce impune atenție și decizii bine cugetate din partea autorităților”, adaugă acesta.

Unii protestatari intervievați de Reuters au spus că scandalul legat de încercarea de subordonare a instituțiilor anticorupție le-a schimbat într-o anumită măsură percepția față de Zelenski, președintele care este acuzat în plus că ar profita de războiul cu Rusia pentru a concentra puterea în mâinile sale, în timp ce alegerile libere au fost suspendate prin legea marțială

Europa

