Zelenski, la 20 de kilometri de linia frontului. Vizita președintelui ucrainean în Donbas

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a efectuat vineri, 6 martie 2026, o vizită de lucru în regiunea Donbas, în apropierea liniei frontului, unde s-a întâlnit cu militarii ucraineni și a discutat despre apărarea orașelor din estul Ucrainei, notează dialog.ua.

Zelenski a postat imagini de la Drujkivka, la mai puțin de 20 de kilometri de front, pe contul său oficial de Facebook, prezentând întâlnirea cu militarii ucraineni care apără linia de contact. „Astăzi, Donețk este pământul nostru, soldații noștri: Brigada 28, Brigada 100, Brigada 24 Mecanizată Separată și Brigada 36 Marină. Vreau să mulțumesc tuturor celor care apără statul nostru!”, a transmis președintele.

El a subliniat că forțele ucrainene continuă să dețină pozițiile-cheie în regiune, în timp ce Rusia nu abandonează războiul și pregătește o nouă ofensivă în Donbas. „Drujkivka, Kramatorsk, Slaviansk și alte orașe. Rușii nu au renunțat la război, iar aici, în Donețk, ei pregătesc o ofensivă de primăvară. Este important ca pozițiile noastre să rămână puternice, ca brigăzile să fie bine aprovizionate. Băieții rezistă bine. Așa va rezista țara noastră, diplomația noastră și poporul nostru”, a declarat Zelenski.

Președintele a mai subliniat rolul crucial al militarilor în apărarea țării și oprirea agresiunii ruse: „Răul trebuie oprit. Ucrainenii din Donbas fac exact asta. Mulțumesc tuturor celor care sunt alături de Ucraina. Mulțumesc celor care luptă împotriva Rusiei și apără viața. Glorie soldaților noștri! Glorie Ucrainei!”

În timpul vizitei, Zelenski a mers la postul de comandă al Batalionului 3 din Brigada 28 Mecanizată Separată „Cavalerii Campaniei de Iarnă” din Drujkivka. Acolo, el a discutat cu militarii situația apărării orașului Konstantinovka, acțiunile forțelor ruse și necesitățile unităților de pe front. „Am discutat cu apărătorii noștri despre apărarea Kosteantînivka, acțiunile inamicului și nevoile brigăzii. Vom rezolva toate problemele”, a declarat Zelenski.

În cadrul vizitei, președintele a oferit și distincții de stat militarilor pentru serviciul și participarea lor la apărarea țării. „Cu cât suntem mai puternici aici, cu atât suntem mai puternici în procesul de negocieri. Vă mulțumesc pentru asta”, a adăugat Zelenski.

Anterior, Zelenski a afirmat că Rusia nu câștigă războiul, iar Ucraina încă nu poate elibera întregul teritoriu ocupat.