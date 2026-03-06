search
Vineri, 6 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cel mai longeviv antrenor din lume și-a dat demisia. Motivul pentru care a renunțat la echipă, după 44 de ani

0
0
Publicat:

Gigi Fresco, antrenorul care se afla pe banca celor de la Virtus Verona de 44 de ani, a decis să își dea demisia, încheindu-și astfel mandatul de cel mai longeviv tehnician din istoria fotbalului. Italianul, care a jucat la același club, va rămâne însă președintele grupării din Verona, dar și „secund”.

Gigi Fresco a fost principalul echipei de când avea 20 de ani. Foto Wikipedia
Gigi Fresco a fost principalul echipei de când avea 20 de ani. Foto Wikipedia

Antrenorul preluase echipa de la nivel amator și a dus-o până în Serie C. Gigi Fresco a pregătit formația din 1982, la 20 de ani, moment în care a devenit și conducătorul clubului.

Decizia tehnicianului de părăsi postul de „principal” a venit în momentul în care formația a ajuns pe 18 în eșalonul al treilea, poziție care trimite la barajul de retrogradare/promovare. Tehnicianul nu a renunțat de tot la banca tehnică, el făcând rocada cu „secundul” său.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
digi24.ro
image
Daciana Sârbu va depune plângere penală împotriva Oanei Ţoiu după ce fiica ei nu a fost repatriată din Abu Dhabi
stirileprotv.ro
image
Vortex polar | „Primăvara falsă” i-a păcălit pe meteorologi. Nucleul vortexului polar „explodează” peste Europa
gandul.ro
image
Rusia își consolidează trupele la granița NATO și se pregătește pentru un posibil conflict militar
mediafax.ro
image
Gică Hagi, noul selecţioner al naţionalei României?! Ce salariu va avea „Regele”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Dosarul pedofilului german acuzat că a abuzat sexual 36 de copii români e în pragul prescrierii, din cauza schimbării completurilor. Ultimul judecător a fost Laurențiu Beşu
libertatea.ro
image
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
"Dezgustător". Gestul lui Leo Messi după ce Donald Trump a menționat războiul din Iran face înconjurul lumii
digisport.ro
image
Noua lege a disciplinei bugetare: Guvernul poate fi obligat să justifice public abaterile de la deficit, iar riscurile climatice intră oficial în calculele bugetului
stiripesurse.ro
image
Purtătorul de cuvânt al MAE: Irina Ponta nu îndeplinea condițiile pentru a fi în avionul cu repatriați. Nu a dat-o nimeni jos din avion
antena3.ro
image
"România se află la intersecţia a două războaie". Cristian Diaconescu, despre riscurile conflictului din Iran
observatornews.ro
image
BOMBA! Măruță a semnat. Unde va putea fi văzut, după ce a fost dat afară de la Pro TV
cancan.ro
image
300 dosare de pensii ajung lunar la CCR. Formula de recalculare a pensiei poate fi declarată neconstituțională
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Cât înseamnă un baril în litri. Preţul petrolului continuă să crească, avertismentul specialiştilor
playtech.ro
image
„Lista rușinii” pentru datornicii primăriilor. Chiar și restanțe mici la plata taxelor locale îți asigură un loc la „stâlpul infamiei””
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Detaliul scăpat de multă lume. Titi Aur a spus ce l-a influențat pe Kader Keita să nu calce frâna
digisport.ro
image
Vin vremuri grele pentru apărarea ucraineană: ce modificare a făcut Moscova dronelor Shahed încât să fie letale
stiripesurse.ro
image
Un bărbat și-a pierdut viața în Bârlad, după ce un tren a dat peste el. Victima a fost resuscitată timp de 30 de minute
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat două decrete înainte de weekend. Banii se plătesc în trei rate
romaniatv.net
image
Rusia se implică în războiul din Orientul Mijlociu. Moscova ajută Iranul în lupta cu americanii
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Irina Ponta a ajuns în România. Prin ce mijloace a a reușit fiica de 17 ani a lui Ponta să ajungă în țară
actualitate.net
image
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
click.ro
image
6 mirosuri care trădează o casă modestă
click.ro
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
click.ro
Saraha Ferguson cu JFK Jr foto Profimedia jpg
Iubiții insațiabilei Sarah primeau note ca la școală. Ce nume celebre ocupau primele poziții în clasamentul ei amoros
okmagazine.ro
Budinca cu lamaie Sursa foto shutterstock 2450689863 jpg
Budincă cu lămâie. Desertul care te cucerește instant
clickpentrufemei.ro
Documente medievale în limba chineză, descoperite la Bistrița-Năsăud (© Arhivele Naționale ale României)
Documente medievale în limba chineză, descoperite la Bistrița-Năsăud
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Frizerii spun adevărul pe care clienții nu vor să-l audă. 7 lucruri pe care le faci la salon și care îți enervează stilistul
image
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești

OK! Magazine

image
Iubiții insațiabilei Sarah primeau note ca la școală. Ce nume celebre ocupau primele poziții în clasamentul ei amoros

Click! Pentru femei

image
De câte ori a fost chemată poliția acasă la Britney Spears înainte ca vedeta să fie arestată

Click! Sănătate

image
3 celebrități care au făcut cancer colorectal