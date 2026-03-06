Cel mai longeviv antrenor din lume și-a dat demisia. Motivul pentru care a renunțat la echipă, după 44 de ani

Gigi Fresco, antrenorul care se afla pe banca celor de la Virtus Verona de 44 de ani, a decis să își dea demisia, încheindu-și astfel mandatul de cel mai longeviv tehnician din istoria fotbalului. Italianul, care a jucat la același club, va rămâne însă președintele grupării din Verona, dar și „secund”.

Antrenorul preluase echipa de la nivel amator și a dus-o până în Serie C. Gigi Fresco a pregătit formația din 1982, la 20 de ani, moment în care a devenit și conducătorul clubului.

Decizia tehnicianului de părăsi postul de „principal” a venit în momentul în care formația a ajuns pe 18 în eșalonul al treilea, poziție care trimite la barajul de retrogradare/promovare. Tehnicianul nu a renunțat de tot la banca tehnică, el făcând rocada cu „secundul” său.