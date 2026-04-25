Rusia a lansat 47 de rachete și peste 600 de drone în atacul masiv asupra Ucrainei: Cel puțin 7 morți și peste 40 de răniți

Rusia a lansat unul dintre cele mai ample atacuri aeriene asupra Ucrainei în noaptea de vineri spre sâmbătă și pe parcursul zilei de 25 aprilie, ucigând cel puțin șapte persoane și rănind alte 45, potrivit autorităților, citate de Kyiv Independent.

Rusia a lansat 47 de rachete și 619 drone, vizând în principal orașul Dnipro, dar și regiunile Harkov, Cernihiv, Sumî, Odesa și Kiev, potrivit Forțelor Aeriene. Sistemele de apărare antiaeriană au interceptat 580 de drone și 30 de rachete.

Guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha, a declarat că un imobil cu patru etaje și o „facilitate de infrastructură industrială” au fost lovite în Dnipro. Cel puțin patru persoane și-au pierdut viața ca urmare a atacurilor nocturne, iar autoritățile nu exclud posibilitatea ca alte victime să fie prinse sub dărâmături.

În total, 27 de persoane au fost rănite, printre care un băiat de nouă ani și o adolescentă de 17 ani. Cel puțin 11 răniți au fost internați, potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Printre răniți se numără și doi polițiști, a precizat ministrul de Interne, Ihor Klymenko. Clădiri, afaceri, vehicule și un magazin au fost avariate, a mai transmis guvernatorul.

Atacurile asupra orașului au continuat și în cursul zilei de sâmbătă. O persoană a fost ucisă, iar alte șapte — inclusiv trei copii - au fost rănite. Atacul din timpul zilei a vizat aceeași zonă deja afectată în cursul nopții.

Primarul din Dnipro, Boris Filatov, a declarat că viceprimarul Iurii Iandulski, alți oficiali locali și specialiști trimiși la fața locului au fost la un pas de moarte în urma unui al doilea atac asupra aceleiași zone.

Primarul Harkovului Ihor Terehov a anunțat că o rachetă a lovit în apropierea unui bloc de locuințe din districtul Șevcenkivski, distrugând și o stație de transport public. Ulterior, un atac cu dronă în districtul Nemyshlianskyi a rănit două persoane, inclusiv un copil de un an și jumătate.

În regiunea Odesa au fost raportate atacuri masive cu drone pe parcursul nopții. Două persoane au fost rănite în sudul regiunii, potrivit guvernatorului Oleh Kiper. Au fost avariate locuințe, autoturisme, infrastructura portuară și o navă civilă sub pavilion panamez.

În regiunea Cernihiv, un atac combinat cu rachete și drone asupra orașului Nijîn a ucis doi bărbați, în vârstă de 30 și 60 de ani, iar cel puțin șapte persoane au fost rănite.

Pagube minore au fost raportate și asupra unei case din regiunea Cerkasî, iar în regiunea Nikolaev o linie electrică a fost avariată, lăsând fără curent șase localități.

„Tactica Rusiei rămâne neschimbată - drone de atac, rachete de croazieră și un număr semnificativ de rachete balistice. Majoritatea țintelor sunt infrastructuri civile din orașe”, a transmis Zelenski, care a cerut aliaților să sprijine consolidarea apărării aeriene a Ucrainei.

Potrivit Forțelor Aeriene, Rusia a lansat peste noapte 619 drone, dintre care aproximativ 400 de tip Shahed, precum și 35 de rachete de croazieră și 12 rachete balistice. Deși majoritatea au fost interceptate, autoritățile au confirmat că 13 rachete și 36 de drone au lovit direct.

Explozii au fost auzite în Harkov și Dnipro în jurul orei 03:30, ora locală, iar ulterior și în orașul Bila Țerkva din regiunea Kiev. Alerta aeriană a fost instituită la nivel național în jurul orei 03:45, pe fondul amenințării cu rachete balistice.

România și Polonia au mobilizat avioane de luptă

Polonia a ridicat de la sol avioane de luptă proprii și aliate pentru protejarea spațiului aerian. În România, două aeronave britanice Eurofighter Typhoon au fost mobilizate după ce drone rusești s-au apropiat de granița ucraineano-română. Fragmente de drone au fost ulterior descoperite pe teritoriul României, provocând pagube minore, fără victime.

Rusia continuă să vizeze în mod regulat infrastructura civilă din Ucraina, inclusiv clădiri rezidențiale și rețele energetice. În ultimul atac masiv cu drone, pe 16 aprilie, Moscova a lansat 19 rachete balistice, 25 de rachete de croazieră și 659 de drone, attacul fiind soldat cu cel puțin 17 morți și peste 100 de răniți.