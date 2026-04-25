Sâmbătă, 25 Aprilie 2026
Adevărul
Rusia a lansat 47 de rachete și peste 600 de drone în atacul masiv asupra Ucrainei: Cel puțin 7 morți și peste 40 de răniți

Război în Ucraina
Rusia a lansat unul dintre cele mai ample atacuri aeriene asupra Ucrainei în noaptea de vineri spre sâmbătă și pe parcursul zilei de 25 aprilie, ucigând  cel puțin șapte persoane și rănind alte 45, potrivit autorităților, citate de Kyiv Independent.

Rusia a lansat 47 de rachete și 619 drone, vizând în principal orașul Dnipro, dar și regiunile Harkov, Cernihiv, Sumî, Odesa și Kiev, potrivit Forțelor Aeriene. Sistemele de apărare antiaeriană au interceptat 580 de drone și 30 de rachete.

Guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha, a declarat că un imobil cu patru etaje și o „facilitate de infrastructură industrială” au fost lovite în Dnipro. Cel puțin patru persoane și-au pierdut viața ca urmare a atacurilor nocturne, iar autoritățile nu exclud posibilitatea ca alte victime să fie prinse sub dărâmături.

În total, 27 de persoane au fost rănite, printre care un băiat de nouă ani și o adolescentă de 17 ani. Cel puțin 11 răniți au fost internați, potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Printre răniți se numără și doi polițiști, a precizat ministrul de Interne, Ihor Klymenko. Clădiri, afaceri, vehicule și un magazin au fost avariate, a mai transmis guvernatorul.

Atacurile asupra orașului au continuat și în cursul zilei de sâmbătă. O persoană a fost ucisă, iar alte șapte — inclusiv trei copii - au fost rănite. Atacul din timpul zilei a vizat aceeași zonă deja afectată în cursul nopții.

Primarul din Dnipro, Boris Filatov, a declarat că viceprimarul Iurii Iandulski, alți oficiali locali și specialiști trimiși la fața locului au fost la un pas de moarte în urma unui al doilea atac asupra aceleiași zone.

Primarul Harkovului Ihor Terehov a anunțat că o rachetă a lovit în apropierea unui bloc de locuințe din districtul Șevcenkivski, distrugând și o stație de transport public. Ulterior, un atac cu dronă în districtul Nemyshlianskyi a rănit două persoane, inclusiv un copil de un an și jumătate.

În regiunea Odesa au fost raportate atacuri masive cu drone pe parcursul nopții. Două persoane au fost rănite în sudul regiunii, potrivit guvernatorului Oleh Kiper. Au fost avariate locuințe, autoturisme, infrastructura portuară și o navă civilă sub pavilion panamez.

În regiunea Cernihiv, un atac combinat cu rachete și drone asupra orașului Nijîn a ucis doi bărbați, în vârstă de 30 și 60 de ani, iar cel puțin șapte persoane au fost rănite.

Pagube minore au fost raportate și asupra unei case din regiunea Cerkasî, iar în regiunea Nikolaev o linie electrică a fost avariată, lăsând fără curent șase localități.

„Tactica Rusiei rămâne neschimbată - drone de atac, rachete de croazieră și un număr semnificativ de rachete balistice. Majoritatea țintelor sunt infrastructuri civile din orașe”, a transmis Zelenski, care a cerut aliaților să sprijine consolidarea apărării aeriene a Ucrainei.

Potrivit Forțelor Aeriene, Rusia a lansat peste noapte 619 drone, dintre care aproximativ 400 de tip Shahed, precum și 35 de rachete de croazieră și 12 rachete balistice. Deși majoritatea au fost interceptate, autoritățile au confirmat că 13 rachete și 36 de drone au lovit direct.

Explozii au fost auzite în Harkov și Dnipro în jurul orei 03:30, ora locală, iar ulterior și în orașul Bila Țerkva din regiunea Kiev. Alerta aeriană a fost instituită la nivel național în jurul orei 03:45, pe fondul amenințării cu rachete balistice.

România și Polonia au mobilizat avioane de luptă

Polonia a ridicat de la sol avioane de luptă proprii și aliate pentru protejarea spațiului aerian. În România, două aeronave britanice Eurofighter Typhoon au fost mobilizate după ce drone rusești s-au apropiat de granița ucraineano-română. Fragmente de drone au fost ulterior descoperite pe teritoriul României, provocând pagube minore, fără victime.

Rusia continuă să vizeze în mod regulat infrastructura civilă din Ucraina, inclusiv clădiri rezidențiale și rețele energetice. În ultimul atac masiv cu drone, pe 16 aprilie, Moscova a lansat 19 rachete balistice, 25 de rachete de croazieră și 659 de drone, attacul fiind soldat cu cel puțin 17 morți și peste 100 de răniți.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit la început de vară
digi24.ro
image
De ce nu a putut fi doborâtă drona rusească ajunsă în Galați. Armata anunță rearanjarea apărării la granița cu Ucraina
stirileprotv.ro
image
Drama cumplită a unui om de afaceri din Timiș căruia i-au pierit ambele fiice. Denisa a murit în mod misterios, în Malta, în 2023. Nici azi nu se știe cauza decesului, iar povestea pare desprinsă din filmele cu Mafia
gandul.ro
image
Diana Buzoianu acuză PSD: „de mare forfotă” pentru permanentizarea unor posturi la Mediu
mediafax.ro
image
Numele sub care a apărut Gică Hagi pentru prima oară în ziar. Părinții și apropiații îl strigau așa
fanatik.ro
image
Libertatea, citată de presa din Austria: „Dezastrul de la OMV”
libertatea.ro
image
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de dronă. MApN: „Este un incident grav”
digi24.ro
image
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
gsp.ro
image
Gata! SUA a făcut anunțul despre Iran
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul face publica ”Lista băieților deștepți din energie / AVIZE DE RACORDARE DE 80.000 de MW, de 10 ori puterea instalată a României / 318 firme au capital social sub 1.000 de lei. 78% nu aveau angajaţi
stiripesurse.ro
image
Noua lege a salarizării: Bugetarilor li se taie din sporuri, Președintele și demnitarii câștigă câteva mii de lei în plus
antena3.ro
image
Locul din România împânzit de narcise sălbatice. Cine pleacă acasă cu flori riscă amenzi de zeci de mii de lei
observatornews.ro
image
Lună mai cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor ANM
cancan.ro
image
Calendarul plăților sociale în luna mai: pensii întârziate, alocații și ajutoare acordate etapizat
newsweek.ro
image
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
prosport.ro
image
Admitere la liceu 2026 pentru olimpici: calendarul înscrierilor și lista completă a documentelor necesare
playtech.ro
image
Condiția lui Gigi Becali pentru noul antrenor de la FCSB: ”Bat palma cu el și mă țin de cuvânt”
fanatik.ro
image
Primele estimări de prognoză meteo pentru vară: Ce vreme ne așteaptă până la mijlocul lunii iulie. Fenomenul periculos al nopților tropicale devine „normalitate”
ziare.com
image
Întrebată despre Cristi Chivu, Diletta Leotta nu s-a ferit de cuvinte
digisport.ro
image
DOCUMENT | Noua lege a salarizării sistemului bugetar. Cât vor încasa președintele, premierul, miniștrii, parlamentarii, primarii
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Noile venituri ale primarilor pe noua lege a salarizării. Cât vor încasa Ciucu și Olguța Vasilescu
cotidianul.ro
image
Cum arată conacul de la țară al Olguței Berbec. Artista și-a ridicat o vilă impunătoare în satul natal. Are și o grădină imensă, chiar lângă pădure. Casa este ca din filme. De VIS! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Ministrul Apărării explică de ce nu a fost doborâtă drona căzută la Galați. Declarațiile momentului în România
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Dorian Popa s-a căsătorit cu Andreea. Imagini inedite cu verigheta plină cu diamante
actualitate.net
image
Valentin Sanfira explodează după valul de zvonuri! Amenință cu procese: „Vor plăti”
click.ro
image
Durere în familia Clejanilor! Viorica vorbește despre Fulgy după internarea la Psihiatrie: „N-am primit un telefon sau un mesaj”
click.ro
image
Prima femeie condamnată la închisoare pe viață în Elveția era româncă. A vrut să-și ucidă socrul, fost ministru al Justiției
click.ro
David Hasselhoff, profimedia 0140384089 jpg
David Hasselhoff abia se mai ține pe picioare. Fostul ”Adonis” din Baywatch e mai fragil ca niciodată și îmbătrânit
okmagazine.ro
Edward și Wallis Simpson profimedia 0210169534 jpg
Cealaltă Meghan Markle. Destinul crud al femeii care l-a "furat" pe Regele Angliei, după o viață trăită în lux și scandaluri
okmagazine.ro
Tort ungar Sursa foto shutterstock 2322289845 jpg
Tort ungar. Nimeni nu poate rezista unei a doua felii
clickpentrufemei.ro
Tel Faraoun site jpg
Statuia colosală a lui Ramses al II-lea descoperită în Delta Nilului
historia.ro
