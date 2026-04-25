Sâmbătă, 25 Aprilie 2026
Adevărul
Video Totul despre atacul masiv al rușilor asupra Ucrainei care a avut consecințe și în România. Explozii la Harkov și Dnipro, fragmente de dronă căzute la Galați

Un atac masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei în noaptea de 24 aprilie a provocat explozii puternice în mai multe orașe, inclusiv la Harkov și Dnipro, unde au fost raportate distrugeri și persoane rănite, notează publicația Kyiv Independent

Atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei, resimțit și în România. FOTO: Facebook
Potrivit autorităților ucrainene, atacul a început în jurul orei 3:30, când au fost auzite primele explozii, iar la scurt timp alertele de raid aerian au fost extinse la nivel național.

Rusia ar fi folosit rachete balistice, rachete de croazieră și drone de atac, într-o operațiune de amploare.

În Harkov, primarul Ihor Terehov a declarat că o rachetă a lovit în apropierea unei clădiri rezidențiale, distrugând inclusiv o stație de transport public. La Dnipro, atacul a provocat incendii și a avariat o clădire cu patru etaje, dar și o instalație industrială.

Bilanțul provizoriu indică cel puțin 14 răniți, printre care și un copil, iar mai multe persoane au fost transportate la spital.

Explozii au fost raportate și în Bila Țerkva, în regiunea Kiev, în jurul orei 4:50. Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că „roiuri de drone” au vizat simultan mai multe regiuni.

„Dnipro – adăpostiţi-vă! Rachete şi UAV-uri se îndreaptă spre oraş”, au transmis autoritățile.

Efecte resimțite în România: fragmente de dronă la Galați

Atacurile din apropierea graniței au avut ecou și în România. La Galați, fragmente de dronă au căzut într-o zonă locuită, provocând avarii minore la o anexă gospodărească și la un stâlp de electricitate. Nu au fost raportate victime.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că radarele au detectat ținte aeriene în apropierea frontierei, iar două aeronave Eurofighter Typhoon au fost ridicate pentru monitorizarea situației.

Locuitorii din Galați spun că au simțit unda de șoc a exploziilor produse în zona Reni, aflată la aproximativ 15-17 kilometri distanță.

„Deja 6 explozii la Reni, s-au simțit foarte clar în Galați. E cel mai intens atac de până acum”, a relatat un martor. „Suflul s-a simțit în Galați, la etajul 4 mi-au zdrăngănit ferestrele”, a adăugat acesta.

Ca măsură de precauție, Polonia a ridicat avioane de vânătoare pentru protejarea spațiului aerian, în contextul riscurilor crescute generate de atacuri.

Autoritățile române au emis, de asemenea, alerte pentru populația din zonele apropiate graniței, iar echipele de intervenție au securizat perimetrele unde au fost descoperite fragmente.

Atacurile recente confirmă intensificarea operațiunilor militare rusești asupra infrastructurii ucrainene, inclusiv asupra zonelor rezidențiale și obiectivelor energetice. Un atac similar, din 16 aprilie, a implicat sute de drone și zeci de rachete, provocând victime în mai multe orașe. Situația rămâne tensionată, iar autoritățile ucrainene avertizează că astfel de raiduri ar putea continua.

