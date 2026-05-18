Au început calificările la Roland Garros: România a rămas fără prima reprezentantă intrată în concurs

Sportivii clasați dincolo de locul 100 mondial sunt nevoiți să treacă de cele 3 tururi de calificări, pentru a ajunge pe tabloul principal la Roland Garros, al doilea turneu de tenis de Mare Șlem al anului.

Miriam Bulgaru (27 de ani) a debutat luni în primul tur contra unei rivale din China. Sportiva noastră, aflată pe locul 235 mondial, a cedat în fața Hanyei Guo (28 de ani, 168 WTA).

Asiatica s-a impus într-o partidă care a durat 100 de minute, cu scorul de 7-5, 6-0. A fost primul duel direct între cele două.

Miriam a fost prima noastră reprezentantă în calificări. Ea a plecat acasă cu un premiu de 24.000€. România nu are reprezentare pe tabloul masculin.

Tot astăzi concurează Irina Begu (35 de ani, 211 WTA), care are meci cu bulgăroaica Elizara Yaneva (19 ani, 222 WTA).

Simona Halep, retrasă din tenis, a câștigat titlul la Paris în 2018, după ce înainte pierduse două finale (cu rusoaica Maria Șarapova, în 2014, și cu letona Jelena Ostapenko - în 2017). Era primul său titlul de Mare Şlem, pe care avea să-l dubleze în 2019, la Wimbledon.

La Roland Garros, în proba de simplu, înaintea Simonei au triumfat Ilie Năstase (1973) şi Virginia Ruzici (1978).