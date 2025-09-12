Rusia avansează spre Kramatorsk. ISW confirmă câștiguri teritoriale în estul Ucrainei

Forțele ruse au reușit să împingă linia frontului în estul regiunii Donețk, potrivit unei evaluări publicate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Ținta finală rămâne aceeași pe care Kremlinul o urmărește de la începutul invaziei: capturarea completă a Donbasului, inclusiv a celor două bastioane ale rezistenței ucrainene – Kramatorsk și Sloviansk.

Avans pe mai multe direcții

Analiza ISW se bazează pe materiale video geolocalizate, publicate la 11 septembrie, care confirmă că:

-trupele ruse au avansat în câmpurile de la nord de Bila Hora, la sud-est de Kostiantynivka;

-au înaintat spre vest, de-a lungul drumului T0516 Torețk–Kostiantinivka, în zona estică a Nelipivka;

-au ajuns la câmpurilor situate la nord de Iablunivka, la sud-vest de Kostiantinivka.

Surse pro-Kremlin au pretins și ocuparea Katerinivka, precum și progrese în vestul Nelipivka și la sud-vest de Kleban-Bik. Aceste afirmații nu au fost confirmate de ISW prin imagini satelitare sau dovezi vizuale.

Kramatorsk și Sloviansk – bastioanele Donbasului

Kramatorsk și Sloviansk nu sunt doar orașe industriale obișnuite, ci simboluri ale rezistenței ucrainene. Ele au fost deja ocupate pentru scurt timp de separatiștii susținuți de Rusia în 2014, iar eliberarea lor de către armata ucraineană a marcat atunci un moment de cotitură.

De la începutul invaziei din 2022, Kievul le-a transformat în adevărate fortărețe. Liniile defensive din jurul lor au fost consolidate cu tranșee, obstacole antitanc și baraje naturale, ceea ce face ca orice avans rusesc în direcția lor să fie costisitor și lent.

Obiectivul strategic al Moscovei

Pentru Rusia, cucerirea acestui culoar ar însemna nu doar controlul întregii regiuni Donețk, dar și un punct de presiune major asupra întregului front estic. Prin capturarea Kramatorsk–Sloviansk, armata rusă ar putea securiza aprovizionarea forțelor sale și ar deschide drumul spre Dnipro, un scenariu pe care analiștii occidentali îl consideră însă improbabil pe termen scurt.

În schimb, obiectivul mai realist pentru Kremlin ar fi blocarea Ucrainei într-un război de uzură, forțând Kievul să consume resurse umane și tehnice într-un efort permanent de apărare.

De ce contează acum înaintările rusești

Potrivit ISW, atacurile din jurul Kostiantinivka–Drujkivka ar putea reprezenta faza de pregătire pentru un asalt mai amplu.

„Efortul de a controla întreaga regiune Donețk nu este doar un obiectiv politic al Kremlinului, ci și o încercare de a arăta că, în ciuda sancțiunilor și sprijinului occidental pentru Ucraina, armata rusă poate dicta ritmul pe front”, se arată în analiza ISW.