De unde a pornit informația că Rusia ar fi inspectat baze militare în România în 2023. Ministerul Apărării clarifică situația

După apariția unor informații potrivit cărora Rusia ar fi verificat baze militare românești în perioada războiului din Ucraina, Ministerul Apărării Naționale a clarificat situația și a transmis că astfel de activități nu au avut loc după 2021.

Ministerul Apărării Naționale a reacționat după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora reprezentanți ai Federației Ruse ar fi efectuat verificări la baze sau unități militare din România în anul 2023, în plin război în Ucraina.

MApN a respins aceste informații și a precizat că ultima activitate de verificare realizată de Federația Rusă pe teritoriul României a avut loc în anul 2021, în baza Documentului de la Viena 2011 al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

„Bazele din România NU au fost inspectate de Federația Rusă în anul 2023”, a transmis Ministerul Apărării Naționale, precizând că informațiile apărute în mediul online sunt fake news şi prezintă în mod greșit mecanismele internaționale de verificare militară.

„Este regretabil că asemenea informații sunt lansate în spațiul public de persoane care, prin funcții deținute anterior, ar trebui să cunoască exact cadrul juridic și procedurile aplicabile.

Experiența nu poate înlocui adevărul, iar notorietatea nu transformă o afirmație inexactă într-un fapt.

Îndemnăm publicul să se informeze din surse oficiale și credibile și să trateze cu prudență declarațiile spectaculoase, lipsite de context și de rigoare”, a transmis Ministerul Apărării.

Potrivit MApN, după declanșarea invaziei ruse în Ucraina, la 24 februarie 2022, Federația Rusă nu a mai desfășurat activități de verificare în România în baza Documentului de la Viena 2011.

„Ultima activitate de verificare sub egida VD 2011 efectuată pe teritoriul României de către Federația Rusă a avut loc în anul 2021. După invadarea Ucrainei pe 24 februarie 2022, Federația Rusă nu a mai efectuat activități de verificare sub egida VD 2011 pe teritoriul României”, a explicat ministerul.

MApN demontează un fake news rusesc: Bucureștiul nu a cerut Kievului să „mute desfășurarea operațiunilor militare” departe de granițele României

Mecanisme de verificare între state

În acest context, MApN a explicat faptul că verificările militare internaționale fac parte dintr-un sistem de transparență și control construit în cadrul OSCE, prin trei instrumente principale: Tratatul privind Cerul Deschis (TCD), Documentul de la Viena 2011 privind măsurile de creștere a încrederii și securității (VD 2011) și Tratatul privind Forțele Armate Convenționale în Europa (TCFE).

Aceste acorduri nu permit controale generale asupra oricăror obiective militare, ci se aplică unor categorii precise de forțe și echipamente, au ţinut să sublinieze reprezentanţii MApN.

„Documentele menționate anterior vizează, limitativ, anumite categorii de forțe, tipuri de unități militare și categorii de echipamente”, a transmis MApN, dând ca exemplu faptul că, în cazul TCFE, erau incluse doar cinci categorii de armament: tancuri de luptă, elicoptere de atac, vehicule blindate, piese de artilerie și avioane de luptă.

În ceea ce privește Tratatul privind Forțele Armate Convenționale în Europa, ministerul amintește că Rusia s-a retras din acest acord în 2023, după ce își suspendase participarea încă din 2007.

„Începând cu anul 2007, Federația Rusă nu a efectuat și nu a primit inspecții sub egida TCFE”, se arată în comunicatul MApN.

România a suspendat, la rândul său, aplicarea obligațiilor asumate prin acest tratat în decembrie 2023, ca parte a unui demers coordonat la nivelul Alianței Nord-Atlantice.

Niciun zbor de observare rus în România după 2020

MApN a făcut precizări și despre Tratatul Cerului Deschis, prin care statele participante puteau efectua zboruri de observare pentru verificarea respectării unor angajamente de securitate. După retragerea Federației Ruse şi din acest tratat, în 2021, nu au mai fost realizate zboruri rusești de observare deasupra teritoriului României.

„Ultimul zbor de observare al Federației Ruse deasupra teritoriului României a avut loc în anul 2020”, a transmis ministerul.

Atenţie la dezinformare

MApN susține că informațiile potrivit cărora reprezentanți ai Rusiei ar fi venit în 2023 să inspecteze unități militare românești sunt false și avertizează asupra răspândirii unor informații scoase din context.

„Afirmația potrivit căreia, în anul 2023, reprezentanți ai Federației Ruse ar fi venit «să inspecteze unități militare românești» este falsă și prezintă într-o manieră grav distorsionată mecanismele internaționale de verificare și control al armamentelor”, a transmis Ministerul Apărării.

Instituția a recomandat publicului să se informeze din surse oficiale și să trateze cu prudență informațiile care prezintă afirmații spectaculoase fără context și fără verificarea cadrului juridic în care au loc astfel de activități.