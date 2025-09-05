Rusia a trecut la uciderea fermierilor ucraineni

În regiunea Herson, atcul cu drone de vineri, 5 septembrie, al forțelor ruse a curmat viața unui om care devenise, pentru comunitatea sa, mai mult decât un agricultor. Oleksandr Hordienko, președinte al Asociației Fermierilor și Proprietarilor Privați din regiune, a fost ucis în timp ce se afla pe câmp, în apropierea localității sale natale din raionul Berislav. Anunțul a fost făcut de șeful administrației militare regionale, Oleksandr Prokudin.

Drona a lovit direct automobilul în care se afla Hordienko, aflat în acel moment în plină activitate agricolă. Potrivit colegilor săi, circumstanțele incidentului sugerează o țintire deliberată. „Sunt convins sută la sută că a fost o eliminare planificată. Pentru mulți dintre noi, el era un erou național — un fermier care, de pe linia frontului, își apăra recolta și se opunea dronelor inamice cu echipamente REB și arme antidrone”, a declarat consilierul regional Ihor Iosipenko.

De la deminare la apărarea activă a câmpului

Până la începutul invaziei ruse, Hordienko administra o fermă în orașul Berislav. După eliberarea malului drept al regiunii Herson, el a revenit pe teren și a început, fără sprijin specializat, deminarea manuală a sute de hectare. A îndepărtat cu mâinile sale mii de mine antitanc, pentru a reda solul agriculturii. A reușit să repornească activitatea fermei în condiții de insecuritate permanentă, protejând utilajele și oamenii de atacurile continue.

În vara acestui an, jurnalistii Suspilne i-au dedicat un reportaj în care Hordienko povestea cum, în lipsa unei apărări organizate, fermierii din linia a doua a frontului au fost nevoiți să își organizeze singuri mijloace de protecție. El însuși reușise să doboare în jur de o sută de drone rusești, uneori cu ajutorul echipamentelor de război electronic, alteori pur și simplu cu o armă. „Din prima nu cade, dar din a patra sau a cincea încercare – da. De-asta mi-am luat una cu zece focuri, să fiu sigur că nimeresc”, declara el atunci.

Hordienko a fost și membru al Consiliului Regional, ales pe listele formațiunii „Noi trăim aici!”. Despre el, cei apropiați spun că „și-a trăit viața pentru pământ și pentru oameni”. Moartea sa reprezintă nu doar o pierdere umană, ci și una simbolică pentru o comunitate care continuă să trăiască sub amenințarea constantă a violenței.

Procuratura regională din Herson a deschis un dosar penal privind uciderea lui Hordienko. Ancheta se află în faza de cercetare preliminară.

Frontul nevăzut al agriculturii în regiunea Herson

În sudul Ucrainei, agricultura a devenit parte a frontului. În plin sezon de recoltare, fermierii se confruntă zilnic cu drone de recunoaștere și atac, care pătrund adânc în teritoriile controlate de Ucraina. Hordienko descria, cu doar câteva săptămâni înainte de moartea sa, cum Rusia controlează cerul pe o rază de până la 30 de kilometri de malul Niprului, folosind drone de diverse tipuri. În acest context, fermierii au fost nevoiți să improvizeze mijloace de apărare, în încercarea de a-și salva nu doar recoltele, ci și viețile.