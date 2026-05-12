Rusia a atacat cu drone Kievul după expirarea armistiţiului de trei zile

Un atac aerian este în desfăşurare marţi în zori asupra Kievului, după expirarea unui armistiţiu de trei zile, a anunţat pe Telegram şeful administraţiei militare a oraşului, Timur Tkacenko, relatează AFP.

"Drone inamice se află în prezent deasupra Kievului. Vă rugăm să rămâneţi la adăpost până la ridicarea alertei", a scris Tkacenko care a raportat căderea unor resturi asupra unei clădiri rezidenţiale din cartierul Obolonski.

Aceasta este prima alertă aeriană asupra capitalei de la data de 8 mai. Un armistiţiu de trei zile anunţat de preşedintele american Donald Trump a început sâmbătă.

Cele două ţări au denunţat mai multe încălcări ale armistiţiului în timp ce acesta era în vigoare.

În timpul weekendului, Ucraina a acuzat Rusia în special de atacuri cu drone în estul şi sudul ţării, iar Rusia a acuzat Ucraina că a atacat regiunea Belgorod.