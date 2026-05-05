Atac devastator asupra orașului Zaporojie. Cel puțin 12 morți după lovituri cu bombe ghidate

Cel puţin 12 persoane au fost ucise marţi în urma unui atac rusesc asupra oraşului Zaporojie, a transmis guvernatorul regiunii din sudul Ucrainei, relatează AFP. Rusia a lovit și orașul Kramatorsk, unde și-au pierdut viața cinci civili.

Atacurile lansate de forțele ruse asupra orașelor ucrainene Kramatorsk și Zaporojie, aflate în proximitatea frontului, s-au soldat cu cel puțin 17 morți și 32 de răniți, potrivit autorităților locale, relatează Kyiv Independent.

Atac devastator în Zaporojie

Patru bombe ghidate au lovit în jurul orei 16:00 un atelier de reparații auto, provocând distrugeri extinse în zonă. Potrivit guvernatorului Ivan Fedorov, au fost afectate spălătorii auto, vehicule, un magazin și mai multe clădiri rezidențiale din apropiere.

Bilanțul provizoriu indică 12 morți și 20 de răniți, dintre care o persoană se află în stare critică, iar celelalte au suferit răni de gravitate medie.

În timpul operațiunilor de salvare desfășurate de poliție, echipele de intervenție și personalul medical, forțele ruse ar fi lansat și drone de atac în aceeași zonă. Echipele de salvare continuă să caute supraviețuitori printre dărâmături.

Autoritățile locale au declarat o zi de doliu în Zaporojie în memoria victimelor atacului.

Bombardament asupra Kramatorsk

În jurul orei 17:00, ora locală, orașul Kramatorsk a fost lovit de bombe aeriene care au vizat centrul orașului. Guvernatorul regiunii, Vadim Filashkin, a confirmat cel puțin 5 morți și 12 răniți.

Atacul a avariat clădiri de locuințe și mai multe vehicule, iar o parte a orașului a rămas fără alimentare cu energie electrică. Echipele de intervenție continuă operațiunile de căutare și salvare.

Regiunile Donețk și Zaporojie, parțial ocupate, se află în apropierea liniilor active ale frontului. O parte a teritoriului din Donețk este sub ocupație rusă din 2014, în timp ce porțiuni din Zaporojie au fost ocupate în urma invaziei la scară largă în 2022.