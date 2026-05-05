Ucraina a lovit puternic pe teritoriul rusesc, la 1.000 de km de graniță: racheta Flamingo a țintit o uzină militară strategică

Un atac atribuit forțelor ucrainene ar fi vizat o instalație strategică din Rusia, potrivit unei analize publicate de Defense Romania.

Conform sursei citate, în noaptea de 4 spre 5 mai 2026, armata ucraineană ar fi lovit uzina militară VNIIIR-Progress din Ceboksarî, în Republica Ciuvașia, folosind rachete de croazieră de tip FP-5 Flamingo. Ținta se află la aproximativ 1.000 de kilometri de granița Ucrainei.

În urma atacului, la nivelul unității de producție ar fi izbucnit un incendiu de proporții, informație susținută de surse locale și de analiști OSINT. Autoritățile ruse ar fi activat alerte de raid aerian în 18 regiuni.

Analiza subliniază că măsurile de protecție implementate de partea rusă – inclusiv structuri metalice menite să oprească dronele – nu ar fi fost eficiente în fața unei rachete de croazieră. Potrivit aceleiași surse, racheta ar fi avut un focos de aproximativ 1.150 de kilograme și ar fi reușit să penetreze barierele de protecție, detonând la nivelul structurii clădirii.

Spre deosebire de atacurile anterioare cu drone, care au produs doar perturbări temporare în 2025, utilizarea unei rachete de croazieră ar indica o intenție de distrugere directă a liniilor de producție.

Uzina VNIIIR-Progress este considerată o componentă importantă a complexului militar-industrial rus, fiind parte a conglomeratului ABS Electro. Aici sunt produse sisteme electronice avansate, inclusiv antene GNSS compatibile cu rețelele de navigație prin satelit GLONASS, GPS și Galileo.

Impactul real asupra capacității industriale a Rusiei rămâne deocamdată dificil de evaluat, însă atacul sugerează o extindere a razei operațiunilor ucrainene și o posibilă creștere a presiunii asupra infrastructurii strategice din interiorul Federației Ruse.