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Revoltă violentă în vestul Ucrainei împotriva agenților de recrutare: vehicul militar răsturnat. „Cine vă apără mâine de armata inamică?”

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Război în Ucraina
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Revoltă într-un oraş din Ucraina, unde agenţii de recrutare au fost atacaţi de o mulţime furioasă şi un vehicul militar a fost răsturnat.

Mai multe persoane încearcă să împiedice intervenția militarilor FOTO X
Mai multe persoane încearcă să împiedice intervenția militarilor FOTO X

În timp ce războiul declanşat de Rusia a intrat în al cincilea an, iar Ucraina încearcă să menţină efectivele armatei pe front, mobilizarea civililor provoacă tot mai multe nemulţumiri. Lipsa oamenilor pe linia frontului, pierderile acumulate şi fuga din ţară a numeroşi bărbaţi apţi de luptă au transformat recrutarea într-un subiect contestat în societatea ucraineană.

Dovada acestor tensiuni este şi incidentul care s-a produs în seara zilei de 8 iulie, în cartierul Sîhiv din Liov, în timpul unei operaţiuni de notificare privind recrutarea.

Potrivit poliţiei regionale, citată de publicaţia ucraineană Suspilne, conflictul a izbucnit după ce militarii au identificat un bărbat născut în 1996, care figura ca fiind căutat pentru sustragerea de la obligaţiile de recrutare, şi au încercat să îl ducă la centrul de recrutare.

Reprezentanţii Centrului Teritorial de Recrutare (TCC) din Liov au precizat că bărbatul a fost oprit în jurul orei 21:30, pe strada Chervona Kalyna, pentru verificarea identităţii. După ce s-a constatat că era căutat, acesta urma să fie dus la centrul de recrutare pentru efectuarea controlului medical militar.

În timp ce o parte dintre militari îl escortau pe bărbat, o altă echipă a rămas la faţa locului pentru a continua acţiunea de informare cu privire la mobnilizare, însă situaţia a degenerat.

„În același timp, o altă echipă de notificare pentru recrutare a rămas la fața locului, fiind blocată de un grup de persoane necunoscute. Acest grup a înconjurat vehiculul de serviciu al militarilor, a avut un comportament agresiv, l-a deteriorat grav și, în cele din urmă, l-a răsturnat”, a transmis TCC.

Imaginile apărute ulterior în spaţiul public arată mai multe persoane care înconjoară vehiculele militare, protestează şi încearcă să împiedice intervenţia militarilor.

Martorii citaţi de presa ucraineană au declarat că bărbatul ar fi fost „bătut, tras cu forța într-o dubă, iar apoi ar fi reușit să fugă”, iar această situaţie ar fi provocat reacţia localnicilor, care au blocat drumul şi au cerut eliberarea acestuia.

Anchete după incident

La faţa locului a intervint şi poliţia, însă civilii, nemulţumiţi de mobilizările repetate, nu au putut fi potoliţi cu una, cu două, în timpul confruntării fiind agresat unul dintre agenţi.

În cele din urmă, autorităţile au deschis două dosare penale: unul pentru împiedicarea activităţii Forţelor Armate în perioada legii marţiale şi altul pentru violenţă împotriva unui poliţist.

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revolta Ucraina mobilizare 01 foto suspilne jpg
revolta Ucraina mobilizare foto suspilne jpg
„Aruncați într-un autobuz și trimiși în iad”. Bărbații ucraineni sunt ridicați de pe stradă și recrutați cu forța

Guvernatorul regiunii Liov, Maksîm Kozîțkîi, a anunţat că a convocat o întâlnire cu reprezentanţii structurilor de ordine pentru a analiza situaţia.

„Toți cei care au comis fapte ilegale, inclusiv cei care au împiedicat activitatea militarilor, trebuie identificați și trași la răspundere”, a scris acesta pe reţelele sociale.

La rândul său, Centrul Teritorial de Recrutare din Liov va desfăşura o verificare internă pentru a stabili dacă acţiunile militarilor în cazul bărbatului născut în 1996 au respectat procedurile legale.

„În același timp, se desfășoară o verificare de serviciu privind legalitatea acțiunilor militarilor centrului teritorial de recrutare și sprijin social. În cazul stabilirii unor încălcări, persoanele vinovate vor fi trase la răspundere în conformitate cu procedura prevăzută de lege”, se arată într-un mesaj publicat de serviciul de presă al Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei pe Telegram.

Oficialii ucraineni condamnă violenţele

Incidentul de la Liov a reaprins discuţiile despre modul în care se desfăşoară mobilizarea în Ucraina. Autorităţile susţin că recrutarea este necesară pentru menţinerea capacităţii de apărare, dar recunosc că procedurile trebuie îmbunătăţite.

Şeful Administraţiei Prezidenţiale a Ucrainei, Kirilo Budanov, a condamnat atacul asupra militarilor şi a cerut o reacţie din partea autorităţilor.

„Dacă astăzi rupeți hainele și loviți un militar al propriei armate, gândiți-vă cine vă va apăra mâine de armata inamică, care va lovi și va rupe hainele, dar de pe voi. Aștept o reacție corectă din partea autorităților de aplicare a legii în legătură cu evenimentele de la Liov”, a transmis Budanov.

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Ministerul Apărării a precizat că mobilizarea rămâne o componentă esenţială a apărării Ucrainei, însă a admis că metodele folosite trebuie ajustate.

„Poziția Ministerului Apărării este consecventă: în fața legii, toți sunt egali. Responsabilitatea trebuie să existe în orice caz de violență și agresiune. Singurul care beneficiază de pe urma unor astfel de situații este inamicul. Discursul de ură îndreptat împotriva propriei armate va duce la schimbări ireparabile. Așteptăm din partea autorităților de aplicare a legii o evaluare corespunzătoare a situației de la Liov. Persoanele care au încălcat legea trebuie identificate și trase la răspundere”, se arată într-un mesaj publicat de serviciul de presă al Ministerului Apărării pe Telegram.

Forţele Terestre ale Ucrainei au transmis, la rândul lor, că atacurile asupra militarilor aflaţi în serviciu reprezintă încălcări grave ale legii.

„Și cu siguranță nu ajută Ucraina să învingă agresorul. În prezent, autoritățile de aplicare a legii stabilesc toate circumstanțele evenimentului. Persoanele vinovate vor fi identificate și vor răspunde conform legislației în vigoare”, a transmis serviciul de presă al Forțelor Terestre pe Telegram.

O poziţie diferită a avut-o avocatul militar Olga Reşetîlova, care a spus că responsabilitatea pentru acumularea tensiunilor nu revine doar celor implicaţi direct în conflict, ci şi autorităţilor, care nu au reuşit să găsească un echilibru între nevoile armatei şi cele ale societăţii.

Ea a susţinut că reforma mobilizării trebuie să înceapă cu schimbarea regulilor privind exceptările de la recrutare şi a criticat politicienii şi persoanele publice care, în opinia sa, amplifică nemulţumirile legate de acest subiect.

Incidentul de la Liov vine după mai multe cazuri de conflicte între civili şi echipele de recrutare.

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