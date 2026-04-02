Un ofițer recrutor ucrainean, înjunghiat mortal la Liov, în timp ce înmâna un ordin de mobilizare. Încăierări între civili și echipele de recrutare

Un ofițer recrutor al armatei ucrainene a fost înjunghiat mortal joi, 2 aprilie, în orașul Liov, în timp ce înmâna un ordin de mobilizare, relateză Reuters. Incidentul reflectă tensiunile tot mai mari generate de mobilizarea obligatorie, într-un moment în care Ucraina se confruntă cu un deficit sever de personal militar.

Potrivit poliției, agresorul l-a atacat pe ofițer cu un cuțit, lovindu-l în zona gâtului, după care a fugit, relatează aceeași agenție, citată de Agerpres.

Ofițerul recrutor a a murit la spital. Suspectul, un inspector vamal, a fost identificat și arestat la scurt timp. Deocamdată nu este clar dacă ordinul de mobilizare îi era destinat acestuia sau altei persoane.

Mobilizarea obligatorie, tot mai contestată

Ucraina se confruntă cu o lipsă acută de soldați, în timp ce armata rusă dispune de efective mai numeroase și mai bine echipate.

Dacă în primele luni ale invaziei ruse, voluntarii ucraineni s-au înscris masiv în armată, pe măsură ce războiul a intrat în al cincilea an, autoritățile au fost nevoite să se bazeze tot mai mult pe mobilizarea obligatorie, o măsură nepopulară, care a generat tentative de fugă, corupție, dezertări și acuzații de abuz.

Dmitro Lubineț, ombudsmanul ucrainean pentru drepturile omului, a anunțat că anul trecut au fost depuse peste 6.000 de plângeri privind acțiunile ofițerilor recrutori, majoritatea vizând comportamente abuzive.

Recrutori acuzați de metode brutale

În spațiul public circulă imagini cu încăierări între civili și echipele de recrutare, care opresc bărbați pe stradă pentru a verifica dacă sunt înregistrați și eligibili pentru a fi mobilizați. Unii sunt duși direct la centrele de recrutare, iar după câteva săptămâni de instrucție ajung pe linia frontului. Nu lipsesc nici cazurile de dezertare.

Bărbații peste 25 de ani pot fi mobilizați, ceea ce îi determină pe mulți să evite ieșirile în public. Autoritățile estimează că aproximativ două milioane de bărbați care nu s-au înregistrat pe listele de mobilizare trăiesc ascunși.

Unele centre de recrutare au devenit ținta unor atacuri cu bombă, Kievul acuzând Rusia că orchestrează acțiuni de sabotaj.

Reforma sistemului de mobilizare, prioritate pentru Ministerul Apărării

Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a promis după preluarea mandatului, în ianuarie, că reformarea sistemului de mobilizare va fi „o prioritate absolută”, în contextul presiunilor tot mai mari asupra armatei ucrainene.