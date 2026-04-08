search
Miercuri, 8 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Replica tăioasă a lui Viktor Orban la adresa lui Donald Tusk: „Tu ce ai făcut pentru pace?”. Premierul maghiar confirmă conversația cu Putin

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Prim-ministrul ungar, Viktor Orban, a confirmat că a purtat o discuție cu președintele rus Vladimir Putin, în care a abordat tema încheierii războiului și a propus organizarea unui summit pentru pace între Statele Unite și Rusia la Budapesta.

Viktor Orban Foto: Shuterstock
Viktor Orban Foto: Shuterstock

„Este adevărat. Am vorbit cu președintele rus despre încheierea războiului și organizarea unui summit pentru pace între Statele Unite și Rusia la Budapesta”, a scris Orban pe platforma X, răspunzând unui mesaj al premierului polonez Donald Tusk. 

În același mesaj, Orban l-a atacat direct pe liderul polonez: „Tu ce ai făcut pentru pace?”

Donald Tusk criticase anterior poziția lui Orban, afirmând că prim-ministrul ungar „s-a pus în întregime la dispoziția lui Putin”.

Știrea a fost raportată inițial de agenția de știri americană Bloomberg, citând o transcriere a unui apel bilateral din octombrie 2025, obținută de guvernul ungar.

„Ieri, prietenia noastră a atins asemenea înălțimi încât sunt dispus să ajut în orice mod pot. Sunt la dispoziția dumneavoastră pentru orice problemă în care pot fi de ajutor”, a transmis Orban.

În timpul convorbirii, Orban a făcut referire la o fabulă maghiară în care un șoarece eliberează un leu prins într-o plasă, pentru că leul îi cruțase viața șoarecului odată, scrie euronews.

Potrivit relatărilor, Putin ar fi lăudat abordarea „suverană și flexibilă” a Ungariei față de războiul din Ucraina. 

Pe măsură ce se apropie alegerile din Ungaria, programate duminică, atenția se concentrează asupra legăturilor tot mai strânse dintre Moscova și guvernul maghiar.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

