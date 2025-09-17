Regina Camilla a anunțat că este bolnavă cu câteva ore înainte de sosirea lui Trump în UK. Ar putea fi o strategie pentru a evita să se fotografieze cu liderul SUA

Regina Marii Britanii ar putea rata unele elemente ale vizitei de stat a lui Donald Trump în UK, după ce, marț,i familia regală britanică a fost lovită de o nouă criză de sănătate, potrivit Daily Beast. Camilla a anunțat că este bolnavă cu câteva ore înainte de sosirea președintelui american.

Regina s-a retras în mod dramatic de la o înmormântare de familie, invocând o „sinuzită acută”, cu doar câteva ore înainte ca Air Force One să aterizeze la Londra, ceea ce unii au suspectat rapid că ar putea fi o stratagemă pentru a evita o mare parte din vizita lui Trump, notează sursa citată.

Deși a insistat că regina se „recupera” după virus, cel mai bun lucru pe care Palatul Buckingham l-a putut spune despre participarea ei la evenimentele din această săptămână a fost că „speră” să fie prezentă la toate.

Situația a stârnit imediat suspiciuni pe rețelele sociale, unde s-a vehiculat că Regina Camilla încerca să se eschiveze de la a fi fotografiată alături de Trump.

Se recuperează după o sinuzită acută.

Camilla a călătorit marți din Scoția, unde ea și Charles au petrecut câteva săptămâni la Windsor, a precizat Palatul Buckingham. Regina urma să participe la înmormântarea ducesei de Kent, care era căsătorită cu vărul primar al regretatei regine Elisabeta a II-a. Ducesa de Kent a fost catolică și renunțase la îndatoririle sale regale pentru a deveni profesoară de muzică, iar în timpul slujbei a fost citit un mesaj din partea Papei Leon.

La eveniment a participat și prințul Andrew, căzut în dizgrație.

Palatul a emis o declarație chiar înainte de înmormântare, spunând: „Cu mare regret, Majestatea Sa Regina s-a retras de la participarea la slujba de requiem pentru ducesa de Kent din această după-amiază, deoarece se recuperează după o sinuzită acută. Gândurile și rugăciunile ei vor fi alături de ducele de Kent și de întreaga familie”.

Regina Camilla „speră să se fi recuperat suficient pentru a participa la toate evenimentele vizitei de stat și la celelalte angajamente din această săptămână, care se anunță a fi foarte încărcate”, a transmis Palatul Buckingham.

Faptul că a făcut public că se simte foarte rău riscă – în ciuda „speranțelor” sale de a participa la întreaga vizită de stat – să fie interpretat ca o manevră politică dacă nu va participa la evenimentele publice ale vizitei lui Trump, evitând astfel să apară alături de controversatul președinte în fotografii, notează sursa citată.

Camila l-a întâlnit pe Trump în timpul vizitei sale de stat din 2019.

„Nu ar renunța niciodată la îndatoririle sale”

De această dată, programul prevede ca președintele american și prima doamnă, Melania Trump, să petreacă 24 de ore la Castelul Windsor, ca oaspeți ai familiei regale, dar cea mai mare parte a timpului pe care cele două cupluri urmează să-l petreacă împreună va fi în spatele ușilor închise.

Întrebată dacă Camilla pregătea dinainte o scuză pentru a-l ignora pe Trump, o prietenă a reginei a declarat pentru Daily Beast: „Nu ar renunța niciodată la îndatoririle sale. Știe cât de important este acest lucru pentru guvern și pentru soțul ei. Rolul ei este să-l susțină”.

Amintim că patru persoane au fost arestate după ce imagini cu Jeffrey Epstein, prințul Andrew și Donald Trump au fost proiectate pe Castelul Windsor, marți seara, în momentul în care președintele SUA a aterizat în Marea Britanie, potrivit Daily Mail Online.