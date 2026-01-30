search
Vineri, 30 Ianuarie 2026
Adevărul
Cartea care zguduie monarhia britanică. Regele Charles, presat să ceară oficial scuze pentru implicarea Coroanei în comerţul cu sclavi

0
0
Publicat:

Parlamentari, experți și activiști cer ca regele Charles să ofere scuze oficiale pentru implicarea Coroanei britanice în comerțul cu africani înrobiți, după ce o nouă carte documentează modul în care monarhia a beneficiat și a protejat această practică timp de secole.

Regele Charles, presat să ceară scuze. FOTO: Profimedia
Regele Charles, presat să ceară scuze. FOTO: Profimedia

Opinia publică și comunitățile de activiști reacționează puternic după publicarea, săptămâna aceasta, a cărții „The Crown’s Silence”, care detaliază modul în care Coroana britanică și Marina Regală au extins și au protejat comerțul cu sclavi din Africa timp de sute de ani.

Cu toate că Regele Charles şi-a exprimat în trecut „regretul personal” față de suferința provocată de sclavie și a afirmat că se angajează să „găsească modalități creative pentru a corecta inegalitățile persistente”, Coroana britanică nu a emis niciodată scuze oficiale. Acum parlamentari, experți și organizații civice îi cer regelui să facă acest lucru pentru rolul monarhiei în sclavia transatlantică, notează The Guardian.

Cartea care zguduie monarhia britanică

„The Crown’s Silence”, cartea care a fost publicată în această săptămână, documentează cum monarhi britanici, de la regina Elisabeta I până la George al IV-lea, au folosit comerțul cu sclavi pentru a crește veniturile Coroanei și pentru a sprijini extinderea Imperiului Britanic. În documentul citat, se estimează că, până în 1807, Coroana britanică devenise cel mai mare cumpărător de sclavi din lume.

Bell Ribeiro-Addy, deputată laburistă pentru Clapham și Brixton Hill și președinta grupului parlamentar multipartit pentru reparații africane, a declarat că exprimarea unui „regret personal” „nu este pe măsura uneia dintre cele mai mari crime împotriva umanității”.

„Nu este vorba despre indivizi, ci despre monarhie ca instituție”, a spus ea, adăugând:  „Este nevoie nu doar de o scuză din partea Coroanei, ci de recunoașterea acestei istorii și de acțiuni concrete pentru a aborda moștenirea sa durabilă de rasism și inegalitate globală. O scuză ar putea constitui baza unei conversații oneste și a transformării de care avem nevoie ca țară, într-o lume care se schimbă rapid”.

Scuzele trebuie susținute de acțiuni concrete

La rândul său, Runnymede Trust, organizația care a publicat în septembrie raportul „Reparations”, ce propune un plan pentru justiția reparatorie, a apreciat că scuzele oficiale din partea regelui Charles ar fi „un prim pas simbolic binevenit”, dar că aceasta trebuie susținută de acțiuni concrete.

Citește și: Regele Charles susține analizarea legăturilor dintre Familia Regală și comerțul cu sclavi

„Reparațiile nu înseamnă impunerea unei pedepse colective sau mărturisiri de vinovăție. O scuză a Coroanei ar trebui oferită doar dacă este însoțită de un angajament guvernamental de a aborda în mod sistemic modul în care moștenirea sclaviei a modelat infrastructurile noastre economice și financiare și de a se angaja sincer în reformarea și transformarea acestora”, au precizat reprezentanții organizației.

Şi Liliane Umubyeyi, directoarea African Futures Lab, a subliniat că recunoașterea „nu poate fi suficientă de una singură” și a adăugat că există „o obligație legală, dar și morală, pentru reparații, întrucât sclavia a fost recunoscută oficial drept crimă împotriva umanității în dreptul internațional”.

În acest context, insclusiv experți independenți care colaborează cu ONU consideră că regele Charles trebuie să ceară scuze în numele Coroanei şi semnalează întârzierea reacţiei oficiale.

Impactul asupra prezentului

„Apelul global tot mai puternic pentru justiție reparatorie nu este, în esență, despre trecut. Este esențial pentru un viitor sustenabil, deoarece nu există nicio forță în istoria umanității care să fi contribuit mai mult la disparitățile sociale, economice și ecologice decât colonialismul. Nu este vorba despre caritate sau «ajutoare», ci despre parteneriat: statele din Commonwealth și Regatul Unit construind împreună viitoruri echitabile, recunoscând, nu ștergând, istoria lor comună”, consideră cercetătorul și activistul pentru drepturile omului Michael McEachrane, membru al Forumului Permanent al ONU pentru Persoanele de Descendență Africană.

Avocata pentru drepturile omului Dominique Day, membră a grupului de experți al ONU pentru persoanele de descendență africană, a explicat că moștenirea sclaviei și a colonialismului se resimte „în crime comise de poliție, în procesele bazate pe doctrina responsabilității colective, în scandalurile Windrush și Grenfell, și nu numai”.

„O recunoaștere creează spațiu pentru reparare și posibilitatea de a avansa către o etică a respectului, compasiunii și prosperității fără exploatare”, a punctat ea.

Posibile presiuni la reuniunea șefilor de guvern din Commonwealth 

În acest context tensionat, este de aşteptat ca ca regele Charles să se confrunte cu noi presiuni pentru acțiuni concrete privind moștenirea sclaviei, venite din partea statelor din Caraibe și Africa, în cadrul reuniunii șefilor de guvern din Commonwealth (CHOGM), care va avea loc în Antigua și Barbuda.

În ceea ce o priveşte pe autoarea cărţii, istoricul Brooke Newman, aceasta a declarat că a scris The Crown’s Silence pentru a prezenta „dovezile istorice” și a „deschide conversația” pe un subiect care a devenit victimă a „războaielor culturale”.

„CHOGM va fi un moment de fast și proteste; anul 2026 ar putea fi un moment-cheie pentru ca Charles să acționeze”, a spus ea.

Palatul Buckingham a fost contactat pentru un punct de vedere, dar nu a oferit încă un răspuns.

