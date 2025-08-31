Rusia are avantajul strategic pe câmpul de luptă, susține Gherasimov. Cât teritoriu controlează forțele ruse

Şeful statului major general al armatei ruse, generalul Valeri Gherasimov, a declarat sâmbătă că forţele ruse sunt angrenate în ofensivă de-a lungul întregii linii a frontului din Ucraina şi au „iniţiativa strategică”, relatează Reuters.

„Grupul combinat de trupe continuă o ofensivă permanentă de-a lungul aproape întregii linii a frontului”, a declarat Gherasimov într-un discurs susţinut în faţa comandanţilor ruşi, citat de Zvezda, ziarul oficial al Ministerului Apărării. „În prezent, iniţiativa strategică este cu totul a forţelor ruse”, a adăugat el, potrivit Agerpres.

Rusia şi-a intensificat în această vară loviturile aeriene asupra oraşelor ucrainene aflate mult dincolo de linia frontului şi a continuat ofensiva de-a lungul unei mari părţi a frontului de est, încercând să câştige mai mult teritoriu, notează Reuters.

Şeful statului major rus susţine că Rusia a efectuat 76 de lovituri ţintite asupra unor facilităţi ale complexului militaro-industrial ucrainean în această primăvară şi vară, vizând în principal siturile unde se află sistemele de rachete cu rază lungă de acţiune şi unde sunt produse drone.

Gherasimov susține că Rusia controlează în prezent 99,7% din regiunea Lugansk, 79% din regiunea Doneţk, 74% din regiunea Zaporijia şi 76% din regiunea Herson.

Din luna martie, Rusia a cucerit peste 3.500 de kmp de teritoriu în Ucraina şi a obţinut controlul asupra a 149 de sate, a adăugat Gherasimov.

Forțele ucrainene contrazic afirmațiile Moscovei

Purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene, Viktor Trehubov, a declarat că forțele ucrainene au obținut succese în prima linie, împiedicând trupele ruse să cucerească ținte din regiunea Donețk și oprind înaintarea în regiunea Dnipropetrovsk. Într-o zonă, a spus el, trupele Kievului au încercuit unitățile rusești.

Trehubov, purtător de cuvânt al grupului de forțe Dnipro din Ucraina, a declarat că Rusia a angajat contingente importante de trupe în regiunea Donețk, dar nu a reușit în ultimele luni să cucerească obiective cheie, precum orașele Pokrovsk, Torețk și Ceasiv Iar.

„În ciuda acțiunilor sale agresive, în ciuda succesului obținut în anumite momente în exercitarea presiunilor asupra pozițiilor ucrainene, Rusia nu a obținut victorii rapide”, a declarat el la televiziunea națională.

Trupele rusești, a spus el, au fost încercuite lângă Dobropillia, la nord de Pokrovsk. Iar forțele ucrainene au recucerit satul Mirne, lângă Kupiansk, mai la nord - o altă zonă cu activitate rusească intensă recentă.

Ministerul rus al Apărării a anunțat sâmbătă capturarea satului Komișuvakha din centrul regiunii Donețk. Însă armata ucraineană nu a recunoscut că satul a intrat sub control rus, precizând că este una dintre numeroasele localități în care forțele Kievului au respins atacurile rusești.

Atacuri în regiunea Dnipropetrovsk

Rusia a lansat în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă un atac „masiv” asupra regiunii ucrainene, a anunțat guvernatorul regional, Serghii Lîsak, potrivit AFP.

„Sunt explozii. Atacurile au avut loc în Dnipro şi Pavlograd”, a declarat pe Telegram guvernatorul, îndemnând locuitorii să rămână la adăpost. Acestea sunt oraşe importante din regiunea central-estică, ferită până de curând de ofensiva rusă.

Forţele aeriene ucrainene avertizaseră anterior că o rachetă de croazieră se îndrepta spre zonă.

Guvernatorul regiunii sudice Zaporojie, Ivan Fedorov, a raportat, de asemenea, explozii şi a postat pe Telegram o fotografie a unei case în flăcări în capitala regională, precum şi pene de curent.

„Ruşii au lovit oraşul cu cel puţin trei drone”, a precizat el.

Marţi, Ucraina a recunoscut pentru prima dată că soldaţii ruşi au intrat în regiunea sa Dnipropetrovsk, unde Moscova revendicase avansuri încă din iulie.

Armata rusă controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean.

Regiunea Dnipropetrovsk nu face parte din cele cinci regiuni ucrainene pe care Moscova susţine că le-a anexat, şi anume Doneţk, Herson, Lugansk, Zaporijie şi Crimeea.