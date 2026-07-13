Războiul invizibil al Kremlinului. Cum folosește Moscova inteligența artificială pentru a influența alegerile din Germania

Federația Rusă a declanșat o campanie masivă de dezinformare, bazată pe inteligență artificială, cu scopul direct de a manipula electoratul german și de a submina partidele democratice tradiționale. Miza strategică a Moscovei este clară: propulsarea formațiunilor extremiste și de orientare pro-rusă pe scena politică de la Berlin.

Conform unei analize publicate de săptămânalul german Der Spiegel, semnată de Christian Stöcker, profesor de comunicare digitală la Universitatea din Hamburg, această operațiune cibernetică face parte dintr-un sistem complex numit „Matrioșka”. Campania folosește rețele vaste de conturi automatizate (boți) și conținut generat prin deep-fake pentru a lansa atacuri concertate împotriva liderilor politici occidentali.

Operațiunea „Matrioșka”: algoritmi și identități furate

Datele colectate de grupul de cercetători americani „dTeam” arată că rețeaua rusă utilizează o structură modulară avansată. Schema de acțiune este extrem de agresivă: boții distribuie clipuri video scurte, editate pentru a părea știri reale, folosind ilegal siglele unor instituții media de prestigiu din Germania, precum Bild, Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) sau Stern TV.

Prin intermediul inteligenței artificiale, software-urile rusești generează texte și clonează voci sintetice care relatează acuzații absurde sau infracțiuni inventate la adresa politicienilor germani.

Sunt vizate absolut toate forțele politice pro-europene din arcul guvernamental și din opoziția democratică: social-democrații (SPD), creștin-democrații (CDU), liberalii (FDP). Ecologiștii sunt șinta principală a atacurilor, din cauza politicilor de tranziție energetică care amenință direct exporturile rusești de hidrocarburi.

Singurele excepții notabile de la aceste atacuri sunt partidul de extremă dreaptă „Alternativa pentru Germania” (AfD) și formațiunea populistă de stânga „Alianța Sahra Wagenknecht” (BSW). Aceste două partide nu doar că sunt cruțate de rețeaua „Matrioșka”, ci beneficiază de o campanie agresivă de promovare și amplificare a mesajelor.

Platforma X și pasivitatea marilor companii tehnologice

Pentru a răspândi dezinformarea, organizatorii campaniei folosesc rețele vechi de conturi cumpărate pe piața neagră de pe platforma X (fosta Twitter), unele create cu mai bine de un deceniu în urmă. Deși profilele indică utilizatori din țări precum Brazilia, Thailanda, Canada sau Indonezia, geo-localizarea reală arată o cu totul altă realitate, gestionată prin proxy-uri.

Un aspect alarmant semnalat de analiști este uniformitatea impactului: aproape toate postările identificate înregistrează brusc în jur de 120.000 de vizualizări. Acest lucru indică folosirea unor ferme de click-uri și a traficului plătit pentru a manipula algoritmii platformelor și pentru a forța conținutul în feed-ul utilizatorilor reali. Activități similare au fost detectate și pe TikTok, Instagram sau Bluesky.

Profesorul Christian Stöcker atrage atenția asupra pericolului reprezentat de pasivitatea marilor rețele sociale, unde clipurile defăimătoare rămân active zile în șir fără a fi moderate sau șterse. „Putin face campanie electorală pentru AfD, iar platforma lui Elon Musk nu face absolut nimic pentru a opri acest lucru”, avertizează specialistul.

Precedentele „Doppelgänger” și miza pentru democrația europeană

Aceasta nu este prima tentativă a serviciilor de propagandă rusești de a perturba procesul democratic din cea mai mare economie a Uniunii Europene. În trecut, Berlinul s-a confruntat cu operațiunea „Doppelgänger”, o campanie care clona site-uri guvernamentale și de presă pentru a lansa narațiuni anti-ucrainene și pro-AfD, fapt ce a determinat guvernul german să înființeze o unitate specială de combatere a dezinformării hibride.

Deși eficiența pe termen lung a acestor operațiuni rămâne limitată — instrumente similare au eșuat recent în a bloca parcursul pro-european în alte state din regiune —, avertismentul istoric rămâne valabil. În viziunea analiștilor, acțiunile Kremlinului definesc clar interesele sale politice: slăbirea coeziunii europene din interior prin susținerea partidelor radicale care se opun sancțiunilor economice și asistenței militare acordate Ucrainei.