Marți, 5 Mai 2026
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video
Raport al Parlamentului European. Bani cheltuiți ilegal de partidele europene în campania pentru alegerile din 2024

Un raport realizat de departamentul financiar al Parlamentului European arată că partidele politice europene și fundațiile au cheltuit în mod necorespunzător 1,5 milioane de euro în timpul campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare din 2024.

Parlamentul European FOTO: Unsplash
Documentele arată că toate partidele, cu excepția Verzilor Europeni și a Partidului Democrat European, au încălcat regulile și au cheltuit în mod necorespunzător 1,5 milioane de euro, potrivit Politico, citat de Mediafax.

Raportul nu menționează explicit numele partidelor și a fundațiilor aflate în această situație.

Potrivit sursei citate, la baza acestor cheltuieli efectuate necorespunzător se află costurile excesive sau inutile, încălcarea cerințelor privind achizițiile publice sau utilizarea banilor pentru finanțarea indirectă a unui partid politic național.

Partidele și fundațiile au avut la dispoziție, în total, 74 de milioane de euro din subvențiile UE înaintea alegerilor europarlamentare din 2024.

Serviciul de presă al Parlamentului European a declarat faptul că o mare parte a banilor a fost cheltuită în mod necorespunzător din cauza „erorilor administrative sau procedurale”.

Un exemplu în acest sens este redat de faptul că două părți anonime și două fundații au solicitat rambursarea unor cheltuieli pe care nu le-au efectuat niciodată. Acestea nu au contestat constatările, așa că rămân anonime în raport.

„Ar fi putut exista o încercare de a utiliza în mod fraudulos banii publici”, a declarat Louis Drouneau, fondatorul European Democracy Consulting.

Raportul mai menționează că din cei 1,5 milioane de euro, aproape jumătate din sumă a fost asociată, printre altele, cu lucrări externalizate despre care Parlamentul European a constatat că aveau „un procent ridicat de conținut generat de inteligența artificială”.

Partidul Socialiștilor Europeni a declarat faptul că „nu este preocupat de problemele ridicate și… nu este implicat în chestiunile descrise”.

Pe de altă parte, Partidul Democrat European a declarat: „Rămânem dedicați transparenței, responsabilității și bunei gestiuni financiare în utilizarea fondurilor publice europene”.

Celelalte partide și fundații nu au răspuns solicitărilor de comentarii, mai notează POLITICO.

