Marți, 31 Martie 2026
Adevărul
Nota de plată a partidelor: cine a încasat cei mai mulți bani de la stat și pe ce au fost cheltuiți

Deși subvențiile de la stat au intrat la apă în 2026, partidele politice continuă să jongleze cu sume amețitoare. Chiar și cu bugete diminuate, vistieriile formațiunilor politice sunt alimentate lunar cu milioane de lei, alimentând o mașinărie de cheltuieli care nu dă semne că s-ar opri.

Partidele parlamentare au strâns deja peste 15 milioane de lei FOTO Inquam Photos / George Călin

Partidele parlamentare au primit deja, pe primele 3 luni ale anului, peste 15 milioane de lei de la stat, cea mai mare sumă fiind destinată PSD, urmat de AUR, PNL, USR, SOS și POT.

PSD, milioane de lei pe presă și propagandă

În cazul PSD, suma primită pe primele două luni se ridică la 9.9 milioane de lei, iar cheltuielile partidului ating 5.1 milioane de lei. Cei mai mulți bani ai formațiunii politice au mers către presă și propagandă, atât în ianuarie (673.329), cât și în februarie (1.932.376 de lei). Nu este o excepție.

Cheltuielile partidului au fost cele mai ridicate pentru acest segment în fiecare lună a anului trecut, suma cea mai mare raportată fiind în ianuarie 2025 (34.695.732 de lei). Și în alte luni ale anului trecut au fost raportate sume care ating 6 milioane de lei.

AUR, cheltuieli de peste 300 de lei pe deplasări

Partidul condus de George Simion a obținut pe primele două luni ale anului 5.8 milioane de lei de la stat. Însă a cheltuit 3.3 milioane de lei în februarie și 2.1 milioane de lei în ianuarie.

Cea mai mare sumă cheltuită în ultimele două luni se ridică la peste 600.000 de lei, în ianuarie, bani dați pe presă și propagandă. În aceeași lună a mai dat 374.755 de lei pe deplasări în țară și în străinătate. În februarie, cea mai mare sumă cheltuită de partid a fost de 303.550 lei, care s-a dus pe cheltuieli de personal, în timp ce cheltuielile de anul trecut ale formațiunii indică faptul că partidul a investit cele mai mari sume pe presă și propagandă.

PNL, peste un milion de lei pe bunuri mobile și imobile

PNL a primit pe primele două luni ale anului 5.3 milioane de lei. Pe luna februarie, liberalii au cheltuit 2,9 milioane de lei, dintre care cei mai mulți bani s-au dus pe bunuri mobile și imobile - peste 1 milion de lei. La fel și în luna precedentă. Tot la peste un milion de lei s-au ridicat și cheltuielile partidului în ianuarie, bani dați către presă și propagandă.

Cele mai mari cheltuieli ale formațiunii rămân însă cele pe bunuri mobile și imobile, și în anul trecut - 1.3 milioane de lei, în timp ce cheltuielile pe presă și propagandă au fost de 1.1 milioane de lei, cu o singură excepție. În martie anul trecut, cheltuielile partidului pe presă și propagandă au ajuns 2.1 milioane de lei.

Aceste cheltuieli sunt raportate în condițiile în care, după efortul electoral din 2024, partidul încheiase anul trecut cu datorii de sute de milioane de lei.

USR, cheltuieli peste buget

USR a primit de la stat 3.8 milioane de lei pentru lunile ianuarie și februarie, și  a cheltuit 1.8 milioane de lei în ianuarie și 2.1 milioane de lei în februarie, depășind bugetul.

În februarie, formațiunea a dat 500.271 de lei pe organizarea de activităti cu caracter politic. În ianuarie a cheltuit 187.324 de lei pe chirii.

SOS, la limită

SOS România, partidul înființat de fosta senatoare Diana Șoșoacă, a primit în primele două luni ale anului 2.5 milioane de lei, cheltuielile formațiunii politice fiind aproape tot atât.

În ianuarie, cei mai mulți bani i-a dat pe organizarea de activitati cu caracter politic (627.564 de lei), iar în februarie pe cheltuieli de personal (379.363 de lei).

POT, cheltuieli peste buget, pe presă și propagandă

POT a primit de la stat puțin sub un milion de lei, fiind cea mai mică sumă primită de un partid parlamentar. Mai exact, un total de 994.491 de lei au intrat în conturile partidului în ianuarie și februarie.

Cheltuielile formațiunii în cele două luni s-au ridicat însă la peste un milion de lei (1.154.696 de lei). În ianuarie, cea mai mare sumă a mers către presă și propagandă (207.028 de lei). La fel și în fabruarie (70.325 de lei).

