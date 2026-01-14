Partidele politice au încasat peste 14 milioane de lei din bugetul de stat în ianuarie. PSD, AUR și PNL, cei mai mari beneficiari

Partidele politice din România au primit în ianuarie subvenții de la bugetul de stat în valoare totală de peste 14,47 milioane de lei, conform datelor publicate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).

În luna ianuarie 2026, partidele politice din România au beneficiat de subvenții de la bugetul de stat în valoare totală de 14.471.475 de lei, anunță Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) într-un comunicat emis miercuri, 14 ianuarie.

Cele mai importante alocări au fost primite de principalele partide cu reprezentare parlamentară. Astfel:

1. Partidul Social Democrat (PSD) a încasat 4.801.515 lei;

2. Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) – 2.839.211 lei;

3. Partidul Național Liberal (PNL) – 2.614.110 lei;

4. Uniunea Salvați România (USR) – 1.855.474 lei.

Alte formațiuni politice au primit sume mai mici:

* S.O.S. România – 1.234.237 lei;

* Partidul Oamenilor Tineri (POT) – 994.491 lei;

* Partidul Mișcarea Populară (PMP) – 67.932 lei;

* Forța Dreptei – 64.505 lei.

Plățile au fost efectuate în conturile partidelor pe 13 ianuarie 2026, fiind primul transfer de subvenții pentru anul curent.

Sumele sunt calculate în funcție de reprezentarea politică la nivel național și sunt destinate sprijinirii activităților partidului, conform reglementărilor legale.