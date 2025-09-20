search
Sâmbătă, 20 Septembrie 2025
Putin va bombarda și mai puternic Ucraina. Bloomberg: Recurge la șantaj nuclear și presiune psihologică, inclusiv bombardamente în masă

Război în Ucraina
Publicat:

Vladimir Putin a ajuns la concluzia că bombardarea mai puternică a Ucrainei este cea mai bună modalitate de a forța Kievul să accepte negocierile pentru încheierea conflictului în condițiile dictate de el, scrie Bloomberg

Vladimir Putin FOTO: EPA-EFE
Vladimir Putin FOTO: EPA-EFE

Liderul de la Kremlin este convins că nu va suferi nicio consecință din partea Administrației Trump pentru escaladarea militară și că președintele american nu va face probabil prea multe pentru a consolida apărarea Ucrainei.

Mai mult, surse de la Kremlin au dezvăluit că Putin este cu ochii pe conflictul din Fâșia Gaza pe care îl consideră mai dur decât cel dus de el împotriva Ucrainei și e încurajat de reacția SUA și UE față acțiunile Israelului. 

Forțele ruse au intensificat deja atacurile asupra țintelor militare și civile din Ucraina de când cei doi lideri s-au întâlnit la Anchorage luna trecută, iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins cererea lui Putin de a ceda mai mult teritoriu în estul Ucrainei. 

Putin recurge la șantaj nuclear și presiune psihologică

Putin a urmărit, de asemenea, războiul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu din Gaza, au declarat două persoane apropiate Kremlinului.

El consideră războiul dus de Netanyahu în Gaza ca fiind mai dur decât războiul Rusiei în Ucraina și remarcă faptul că aceasta a fost în mare măsură acceptată de guvernele din SUA și Europa, subminând criticile lor la adresa Moscovei.

Președintele rus va rămâne implicat în orice dialog în curs cu SUA, dar va continua să facă ceea ce consideră că este în interesul său, au spus aceleași surse.

„Putin caută să obțină câteva victorii vizibile până la iarnă, dar până acum eșuează pe câmpul de luptă. De aceea recurge la șantaj nuclear și presiune psihologică, inclusiv bombardamente în masă”, a declarat Nikolai Petrov, cercetător principal la Centrul pentru Strategii Eurasiatice Noi. 

Rusia a lansat 580 de drone și 40 de rachete asupra orașelor ucrainene

Forțele ruse au lansat un atac combinat masiv cu rachete și drone asupra Dnipro, Mikolaiv și a altor orașe ucrainene sâmbătă dimineața, 20 septembrie, provocând pagube materiale importante și victime, relatează Kyiv Post

Citește și: Războiul Rusiei pentru Moldova: „Riscul e mare, doar 55% susțin drumul european. Confiscările de bani pentru voturi, la ordinea zilei”

Primarul orașului Dnipro, Boris Filatov, a anunțat că un zgârie-nori a fost lovit de o rachetă în cursul dimineții. 

Dnipro a fost supus peste noapte atacurilor repetate cu drone, declanșând multiple explozii. Ulterior, au fost înregistrate și rachete de croazieră în spațiul aerian ucrainean. Canalele locale Telegram au raportat fum deasupra orașului, precum și pene de curent și apă.

Șeful regional al Dnipropetrovsk, Serhii Lisak, a confirmat că dronele și rachetele au lovit orașul și împrejurimile.

Mai multe incendii au izbucnit în Dnipro și în regiune. Clădiri înalte, case private, anexe și garaje au fost avariate. S-au produs pagube și pe terenurile întreprinderilor”, a scris el.

Potrivit rapoartelor preliminare, o persoană ucisă și alte 26 rănite, 14 dintre acestea spitalizate. Un bărbat în vârstă de 55 de ani este în stare critică, cu arsuri de peste 70% din corp.

Guvernatorul regional Vitali Kim, a transmis că în Mikolaiv că instalațiile industriale au fost afectate și au izbucnit incendii.

Șeful regiunii Kiev, Mikola Kalashnik, a declarat că resturile provenite de la ținte doborâte au provocat incendii și pagube în mai multe districte, incendiind garaje, autovehicule și o casă.

În regiunea Odesa, dronele au lovit un depozit de utilaje agricole, declanșând un incendiu. Nu au fost raportate victime.

Zelenski a precizat că Dnipro, Mikolaiv, Cernihiv, Zaporojie, precum și comunitățile din regiunile Poltava, Kiev, Odesa, Sumî și Harkov au fost toate vizate de atacul combinat din cursul nopții de sâmbătă.

„Ținta inamicului a fost infrastructura noastră, zonele rezidențiale, întreprinderile civile. La Dnipro a fost înregistrată o lovitură directă a unei rachete cu muniții cu fragmentație asupra unei clădiri înalte”, a transmis Zelenski.

Potrivit celor mai recente informații, zeci de persoane au fost rănite și cel puțin trei persoane au fost ucise în atacuri.

Președintele a subliniat că atacurile sun parte a strategiei Rusiei de a teroriza civilii și a distruge infrastructura ucraineană.

„Ucraina a dovedit că se poate apăra pe sine și Europa, dar pentru un scut fiabil trebuie să acționăm împreună: să consolidăm apărarea aeriană, să sporim aprovizionarea cu arme, să extindem sancțiunile împotriva mașinii militare ruse și a sectoarelor care o finanțează. Fiecare restricție impusă Rusiei este o viață salvată”, a transmis președintele Ucrainei.

Europa

