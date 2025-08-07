search
Joi, 7 August 2025
Milioane de români au crezut în el si nu o dată, ci de două ori. Să învățăm lecția alegerii unui conducător integru

Publicat:

De dimineață, puțin după 7, un domn, angajat al unei instituții a statului, cățărat pe o scară întindea o banderolă neagră peste tricolor.

Se uita spre mine, eu spre dânsul, m-am apropiat și l-am întrebat: „Pentru Ion Iliescu?"/ „Nu, nu pentru el, pentru cei care au murit, el nu merită". Am simțit că nu era împăcat cu gestul său, că dacă ar fi putut, ar fi refuzat.

Azi și peste ani (nu mulți) Iliescu va rămâne un bolșevic si un criminal, autor al loviturii de stat, responsabil de morții de la Revoluție. Si imaginea aceasta nu o poți schimba.

Ce rămâne relevant si valabil pentru viitor nu faptul că a existat un om ca Iliescu, ci faptul că milioane de români au crezut în el si nu o dată, ci de două ori.

Cum a fost posibil ca în 2000 românii să il aleagă pe același Iliescu? Unde a fost conștiința noastră de anticomuniști și de luptători pentru pace și adevăr? Dacă nu învățăm lecția alegerii unui conducător integru, competent, care sa fie caracterizat de profunde valori morale, n-am învățat nimic, nici din moartea lui Iliescu, nici din trecutul nostru si vom alege lideri pe care 5 ani mai târziu iar îi vom înjura! Dar din ce alegem?

Circ cu comentarii penibile, scenarii jignitoare și blasfemie  

De 2 zile ne exaltăm într-un circ caracteristic, în mediul online, în presă și la televiziuni cu comentariile penibile, scenarii jignitoare și blasfemie.

La ce folos? Temele prezentate nu sunt deloc noi, au fost discutate în ultimii 35 de ani și iarăși discutate. Dar transformăm totul într-un bâlci. Vezi români încrâncenati, vezi tabere care se înjură, vezi lideri politici care se ceartă în loc să tacă în fața morții. Așa s-a întâmplat și la moartea Regelui Mihai.

Personal, am un mare respect pentru ceremoniile de stat din America, de exemplu la începutul anului fostul președinte american, Jimmy Carter, părăsea lumea la 100 de ani. Am văzut în primele rânduri pe 5 dintre președinții americani: Donald J. Trump, Barack Obama, Bill Clinton, George W. Bush și Joe Biden.Astfel încât New York Times publica un articol cu titlul "unitatea Prezidențială".

Kamala Harris si Hillary Clinton au fost prezente. Cum de pot ei și noi nu? Și ei au fost dușmani și critici duri, Trump-Biden, de exemplu. La noi nu e vorba si nici nu va fi vorba de unitate pentru că nu există un respect față de instituțiile statului. Cum adică Iohannis ca fost Președinte nu va fi prezent? Păi dacă foștii președinții nu exprimă respect și considerațiune pentru demnitatea de șef de stat, cu atât mai puțin poporul. Jimmy Carter a avut un singur mandat și potrivit multor articole a avut un mandat cu puține realizări, unii autori precizând că a fost cel mai slab președinte al Americii. Si totuși la moartea lui poporul american și liderii, foști președinți au dat dovadă de profund respect față de cea mai mare funcție în stat. Poate că e timpul să facem alegeri mai înțelepte și să votăm oameni cu integritate morală și poate ca e timpul să avem o atitudine cu mai multă decență față de moartea unui om.   

