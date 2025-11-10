Putin se pregătește să meargă în India. Kremlinul anunță că vizita va avea loc în luna decembrie

Kremlinul a declarat luni, 10 noiembrie, că se „pregătește activ” pentru vizita președintelui Vladimir Putin în India înainte de sfârșitul anului.

Potrivit Kremlinului, Putin urmează să viziteze India în decembrie. Ultima sa vizită în această țară a avut loc în decembrie 2021, cu doar câteva luni înainte de a ordona trimiterea trupelor în Ucraina, în februarie 2022.

„În prezent, ne pregătim activ pentru vizita lui Putin în India”, a declarat reporterilor din Moscova purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit reuters.

Peskov a refuzat să ofere detalii despre acordurile care ar putea fi încheiate în timpul călătoriei.

Președintele SUA, Donald Trump, i-a cerut în repetate rânduri prim-ministrului Narendra Modi ca India să înceteze să mai cumpere petrol din Rusia.

India este unul dintre cei mai mari cumpărători de petrol rusesc.