Video Atacul furibund al lui Putin asupra Kievului, semn al disperării Kremlinului. Clădirea MAE ucrainean, lovită pentru prima dată de la Al Doilea Război Mondial

Rusia a lansat în noaptea de 24 mai unul dintre cele mai violente atacuri aeriene asupra Ucrainei de la începutul războiului, într-o ofensivă masivă cu sute de drone și zeci de rachete care a vizat inclusiv centrul istoric al Kievului. Pentru prima dată de la Al Doilea Război Mondial, clădirea Ministerului de Externe al Ucrainei a fost avariată în urma bombardamentelor rusești.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, a declarat că exploziile s-au produs în imediata apropiere a sediului instituției și a acuzat Moscova că a vizat „centrul vechii Rusii kievene”.

„Privind ferestrele sparte în această dimineață, pot spune cu toată convingerea, în numele întregii echipe diplomatice: teroriștii ruși nu ne vor opri”, a transmis oficialul ucrainean.

Atacul a afectat mai multe regiuni ale Ucrainei, inclusiv Kiev, Cerkasî, Harkov, Odesa, Poltava, Sumî și Jîtomîr. Potrivit autorităților ucrainene, Rusia a folosit un arsenal impresionant: aproximativ 600 de drone de tip Shahed, Gerbera, Italmass și Parodia, dar și zeci de rachete balistice și de croazieră.

Printre acestea s-au numărat rachete hipersonice H-47M2 Kinjal, rachete de croazieră Kalibr și Iskander-M, precum și rachete antinavă 3M22 Zircon.

Forțele de apărare aeriană ale Ucrainei au reușit să intercepteze 55 de rachete și 549 de drone, însă mai multe proiectile au lovit infrastructura critică și zone rezidențiale.

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că peste 80 de persoane au fost rănite, iar două femei și-au pierdut viața în capitală. Cele mai grave distrugeri au fost înregistrate la Kiev, unde 56 de oameni au fost răniți.

Liderul ucrainean a confirmat și lovirea unui obiectiv din orașul Bila Țerkva cu o rachetă balistică de rază medie „Oreșnik”.

Trei rachete au lovit o instalație de alimentare cu apă

Unul dintre cele mai grave aspecte ale atacului a fost vizarea infrastructurii de alimentare cu apă. Potrivit lui Zelenski, armata rusă a lansat trei rachete asupra unui obiectiv strategic din sistemul de apă al Ucrainei.

Experții avertizează că astfel de atacuri pot avea consecințe catastrofale pentru marile orașe. Roman Ianenko, președintele organizației Carbon Free Ukraine, spune că lipsa apei în marile centre urbane ar putea genera un „efect de domino”, cu impact major asupra întregii societăți.

„Apa nu este doar o utilitate. Este baza funcționării civilizației într-un oraș modern”, avertizează expertul.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Andrii Sibiha a afirmat că atacurile reprezintă un semn clar al disperării Kremlinului.

„Așa-numita operațiune specială nu produce niciun rezultat. Rusia suferă pierderi enorme și nu și-a atins obiectivele. În plus, în Federația Rusă nu mai există locuri complet sigure, deoarece Ucraina își dezvoltă capacitățile de lovire la distanță”, a transmis ministrul ucrainean.

El a cerut partenerilor occidentali să intensifice sprijinul militar și economic pentru Ucraina, inclusiv prin noi sisteme de apărare antiaeriană, investiții în industria de apărare ucraineană și utilizarea activelor rusești înghețate.

Totodată, oficialul ucrainean a solicitat restricții suplimentare împotriva militarilor ruși și accelerarea procesului de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană.

Premierul Canadei: bombardamentele rusești „nu schimbă faptul că Rusia pierde acest război”

Atacul a fost condamnat și de premierul canadian Mark Carney, care a declarat că bombardamentele rusești „nu schimbă faptul că Rusia pierde acest război”.

„La mai bine de patru ani de la invazia ilegală, Kremlinul continuă să subestimeze curajul și rezistența poporului ucrainean”, a afirmat liderul canadian.

Potrivit acestuia, Canada va continua să colaboreze cu partenerii internaționali pentru susținerea unui „pace juste și durabile pentru Ucraina și Europa”.