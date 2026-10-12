Proteste la Baku împotriva interdicției privind hijabul în școli. 37 de persoane au fost arestate

Autoritățile din Azerbaidjan au arestat 37 de persoane în urma protestelor față de noile reguli privind uniforma școlară, care interzic ținutele considerate incompatibile cu caracterul laic al educației. Potrivit presei locale, manifestanții ar fi încercat să incendieze o mașină și o școală. Nu au fost raportate victime.

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Poliția din Baku a arestat 37 de persoane în legătură cu protestele împotriva noilor reguli privind uniforma școlară, potrivit publicației Minval, care citează Ministerul de Interne al Azerbaidjanului.

Conform aceleiași surse, unii protestatari ar fi intrat în conflict cu angajații școlilor și ar fi încercat să împiedice desfășurarea activităților școlare și circulația transportului.

Minval relatează că manifestanții ar fi recurs și la tentative de incendiere. În districtul Garadagh din Baku, o mașină aparținând directorului unei școli ar fi fost incendiată, în timp ce în districtul Yasamal s-ar fi încercat incendierea unei unități de învățământ. În ambele cazuri, nu au fost raportate victime.

A fost deschis un dosar penal în baza articolului 233 din Codul penal al Azerbaidjanului, care vizează organizarea unor acțiuni ce duc la tulburarea ordinii publice sau participarea activă la astfel de acțiuni. Pedeapsa maximă prevăzută de lege este de trei ani de închisoare.

Ce prevăd noile reguli privind uniforma școlară

Guvernul Azerbaidjanului a aprobat noile reguli privind uniforma școlară la 21 septembrie. Acestea interzic elevilor să participe la cursuri îmbrăcați în ținute considerate contrare caracterului laic al educației sau care nu respectă cerințele uniformei școlare.

Începând cu 6 octombrie, cerințe similare se aplică și vestimentației profesorilor. La 12 octombrie, în școli au început verificările privind respectarea noilor reguli.

Potrivit agenției de presă APA, elevii care s-au prezentat la cursuri în ținute considerate necorespunzătoare au participat la discuții cu reprezentanți ai școlilor, inclusiv medici și psihologi. Părinții acestora au fost, de asemenea, invitați la unitățile de învățământ pentru a primi explicații.

Autoritățile invocă egalitatea între elevi

Oficialii azeri justifică restricțiile privind purtarea hainelor religioase în școli prin necesitatea de a asigura egalitatea între elevi.

Sevinj Fataliyeva, deputată în parlamentul Azerbaidjanului, a declarat că uniforma școlară ar trebui să reducă diferențele sociale și religioase dintre copii.

„Cerințele privind uniforma școlară nu ar trebui privite ca o luptă împotriva credinței religioase a cuiva, ci ca o măsură de protejare a unui spațiu educațional neutru. Un spațiu în care copilul nu este împărțit în «religios» și «nereligios», în bogat și cu venituri reduse sau în funcție de grupul căruia îi aparține. În fața profesorului se află un elev”, a afirmat deputata.