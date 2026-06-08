search
Luni, 8 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

UE avertizează Albania în legătură cu proiectul legat de Kushner, pe fondul tensiunilor politice și al protestelor de mediu

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Bruxellesul urmărește cu atenție evoluțiile politice din Albania și transmite un semnal de prudență autorităților de la Tirana, avertizând că modul în care gestionează actuala criză ar putea avea consecințe asupra parcursului de aderare la Uniunea Europeană.

Și albanezii din diaspora au protestat față de proiectul imobiliar al lui Jared Kushner/FOTO:X
Și albanezii din diaspora au protestat față de proiectul imobiliar al lui Jared Kushner/FOTO:X

Comisia Europeană a transmis în mod explicit că anumite decizii ale guvernului albanez, în contextul controversatului proiect imobiliar asociat lui Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, ar putea afecta negativ procesul de integrare europeană, aflat deja într-o etapă sensibilă de negociere.

Proteste împotriva proiectului de pe coasta de sud

În Albania, protestele de stradă au ajuns duminică la a șaptea zi consecutivă. Manifestanții cer anularea unui proiect de tip resort de lux, dezvoltat de familia președintelui american Donald Trump, argumentând că acesta ar pune în pericol o zonă naturală protejată, habitat pentru flamingo, foci și situri de cuibărit ale broaștelor țestoase.

Proiectul a devenit rapid un punct de tensiune între autoritățile de la Tirana, societatea civilă și instituțiile europene, fiind perceput ca un test al angajamentului Albaniei față de standardele de mediu ale UE.

Bruxelles: risc de încălcare a legislației de mediu

Comisia Europeană avertizează că inițiativa ar putea intra în conflict direct cu legislația europeană de mediu, în special cu cerințele din capitolul 27 al negocierilor de aderare, referitor la climă și protecția naturii.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a transmis că Albania trebuie să evite orice acțiuni care ar putea compromite îndeplinirea criteriilor de închidere a acestui capitol.

„Albania ar trebui să se abțină de la acțiuni care ar putea submina îndeplinirea criteriilor de închidere și așteptăm ca autoritățile să acționeze fără întârziere”, a declarat oficialul european.

Bruxellesul insistă asupra alinierii complete la directivele europene privind păsările și habitatele naturale și solicită revizuirea modificărilor aduse legislației privind ariile protejate, precum și a legii investițiilor strategice, considerată de critici un instrument de ocolire a normelor de mediu.

Dispute privind stadiul proiectului

Autoritățile albaneze au transmis Comisiei Europene că lucrările au fost suspendate și că va fi realizată o evaluare de impact asupra mediului, în consultare cu societatea civilă.

Totuși, un purtător de cuvânt al ministrului mediului, Sofjan Jaupaj, a precizat că nu a fost depusă o propunere finală de proiect și că nu a fost emisă nicio autorizație de construcție, subliniind că procedurile oficiale nu au fost încă demarate.

Megaproiectul turistic al lui Jared Kushner, ginerele lui Trump, sub lupa justiției albaneze. Presiunea străzii crește de la o zi la alta

În același timp, guvernul de la Tirana afirmă că evaluarea de mediu va fi realizată „în mod transparent și responsabil”.

„Revoluția flamingo” și presiunea publică

Protestele au fost denumite de presă și activiști „Revoluția flamingilor”, după speciile care trăiesc în zona protejată vizată de proiect. În weekend, manifestațiile s-au intensificat, iar cererile pentru demisia premierului Edi Rama au devenit tot mai vocale.

În paralel, Parchetul anticorupție din Albania (SPAK) a deschis o anchetă privind modificările legislative din 2024 referitoare la statutul de protecție al zonei și la regimul proprietății asupra terenurilor.

Bruxellesul a precizat că urmărește inclusiv aceste investigații, care depășesc sfera strictă a problemelor de mediu.

Tensiuni politice și miza aderării la UE

Premierul Edi Rama a declarat recent că interesul liderilor europeni pentru actualele tensiuni interne este limitat, sugerând într-un interviu că proiectul nu ar fi atras aceeași atenție fără legătura cu familia Kushner.

În același timp, diaspora albaneză din marile orașe europene și americane s-a alăturat protestelor, cerând protejarea zonei și stoparea proiectului.

Albania rămâne unul dintre principalii candidați la aderarea la Uniunea Europeană, alături de Muntenegru, cu un obiectiv politic declarat de integrare până în 2030. Negocierile tehnice sunt planificate să fie finalizate până la sfârșitul anului 2027.

Protestele din Albania se amplifică din cauza unui proiect imobiliar susținut de Jared Kushner, ginerele președintelui SUA

Miza de mediu: legislația și zonele protejate

Controversa actuală își are originea în modificările din 2024 ale legislației privind ariile protejate, criticate de organizațiile de mediu pentru că ar permite dezvoltări de amploare în zone sensibile ecologic, inclusiv în regiunea Vjosa–Narta, unde este planificat proiectul.

Comisia Europeană a reiterat de mai multe ori necesitatea renunțării la legea investițiilor strategice din 2015, considerată incompatibilă cu standardele europene de protecție a mediului.

Angajamente oficiale și presiune europeană

În cadrul discuțiilor recente cu reprezentanții Comisiei Europene, autoritățile albaneze au reafirmat angajamentul de a respecta cerințele de mediu ale Uniunii și de a supune orice proiect unei evaluări complete de impact, realizate transparent și cu consultarea publicului.

Tirana insistă că niciun proiect final nu a fost aprobat și că lucrările nu au început.

În ciuda acestor asigurări, Bruxellesul transmite un mesaj ferm: respectarea standardelor de mediu rămâne o condiție esențială pentru avansul Albaniei în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O fată de 18 ani din Cluj-Napoca acuză că a fost drogată și violată la banchetul de absolvire a liceului
digi24.ro
image
Un șofer de autobuz a fost concediat după 17 ani pentru că lăsa copiii în fața caselor lor, în Franța. Ce a decis instanța
stirileprotv.ro
image
Ilie Bolojan îi trântește ușa în nas lui Eugen Tomac! Mesaj cât se poate de DUR
gandul.ro
image
Bolojan a avut PRIMUL CLINCI cu Tomac! Ce și-au spus față în față
mediafax.ro
image
CFR Cluj, lovitură pe filieră portugheză: aduce antrenor de la FC Porto! Exclusiv
fanatik.ro
image
Fostul primar PSD Mihai Georgescu, condamnat definitiv după ce a hărțuit sexual sistematic o angajată în vârstă de 20 de ani: „Gândește-te și la cariera ta. Și nu te stresez”
libertatea.ro
image
Reacție în lanț a băncilor după amenzile din dosarul ROBOR. Ce spun BT, BCR, BRD, UniCredit, CEC și Raiffeisen
digi24.ro
image
Noul clasament WTA: locul Soranei Cîrstea după sfertul de la Roland Garros + Salt de 93 de locuri!
gsp.ro
image
Donald Trump a luat decizia în cazul Iranului și toată lumea e ”scandalizată”
digisport.ro
image
Bubu Cernea și Elena Mogîldea au spus „DA” în fața lui Dumnezeu. Imaginile de la nuntă au făcut furori pe rețelele de socializare
click.ro
image
Unul dintre hoţii tezaurului dacic de la Muzeul Drents vinde din închisoare tricouri cu coiful de la Coțofenești
antena3.ro
image
Cum se explică faptul că un croissant cu unt sau o baghetă costă de două ori mai puţin la Paris decât la Bucureşti, deşi salariile sunt duble în Capitala Franţei versus local?
zf.ro
image
După ce a devenit virală, o insulă cu 16 locuitori a fost nevoită să se închidă
observatornews.ro
image
Care sunt singurii 3 Faimoși care au REFUZAT să se întoarcă în Dominicană, la marea finală Survivor 2026
cancan.ro
image
Bani în plus la pensie. Ce vor trebui să facă angajatorii înainte să îți depui dosarul de pensie
newsweek.ro
image
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a venit direct de pe iaht la Marele Premiu de Formula 1
prosport.ro
image
Cel mai bine plătite joburi pentru adolescenți. Ce locuri de muncă le pot aduce câștiguri pe timpul verii
playtech.ro
image
Ce mutare a reușit Universitatea Craiova pentru sezonul viitor! „Este o certitudine. România a câștigat un jucător deosebit”
fanatik.ro
image
Fricile românilor când participă la un interviu de angajare. Întrebările pe care evită să le adreseze, dezvăluite de un expert HR: ”În realitate, întrebările mature sunt apreciate”
ziare.com
image
Christian Eriksen a strigat două cuvinte, înainte de momentele dramatice: ”Imediat, s-a prăbușit”
digisport.ro
image
Cristina Spătar și-a schimbat mașina. Vedeta conduce acum un autoturism în valoare de 140.000 de euro. De ce a renunțat la Maybach
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini SPECTACULOASE de la petrecerea de moț a fiului lui Ianis Hagi. Bunicul Gică i-a organizat un party de vis, la Athénée Palace. Au luat parte numeroși fotbaliști și vedete / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Eugen Tomac, anunț după întâlnirea cu PNL: Urmează ca cel târziu miercuri să finalizez formula de cabinet
mediaflux.ro
image
Ultimele vești de luni dimineață, de la spital, în cazul lui Eriksen » Doctorul naționalei a făcut anunțul
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Tatăl lui Alex Nedea de la Recorder, poveste de viață spectaculoasă: copilăria într-un grajd, fuga din sărăcie și profesorul care „a început să facă medici” la pensie
actualitate.net
image
Andreea Bostănică rupe tăcerea despre banii pe care îi câștigă din live-urile de pe TikTok: „Stăteam ore în șir”
click.ro
image
Bucurie mare pentru Andreea Marin. Vedeta a cules primele fructe din „Grădina cu miresme”
click.ro
image
S-a dat drept o fetiță de 12 ani, deși are 37! A convins o familie să o adopte
click.ro
Mette Marit, Profimedia (4) jpg
Prințesa Mette-Marit nu mai are mult de trăit, e un parcurs galopant al bolii care o macină. Palatul a făcut un nou anunț, situația e extrem de gravă
okmagazine.ro
Prințesa moștenitoare Mette Marit a Norvegiei foto Profimedia jpg
Nici n-a apucat să urce pe tron, că e posibil ca viitoarea Regină a Norvegiei să nu mai trăiască mult!
clickpentrufemei.ro
Epava unei nave din secolul al V-lea î.Hr., descoperită în apele Mării Ionice (© Soprintendenza ABAP per la città di Reggio Calabria e Vibo Valentia)
Epava unei nave din secolul al V-lea î.Hr., cu peste 300 de amfore, descoperită în apele Mării Ionice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iulia Pârlea, dezvăluiri emoționante la 18 ani de la moartea mamei sale. Prezentatoarea de la PRO TV îi cere mereu sfatul. „Primesc semne de la ea”
image
Andreea Bostănică rupe tăcerea despre banii pe care îi câștigă din live-urile de pe TikTok: „Stăteam ore în șir”

OK! Magazine

image
La nunta regală, Kate a dat nas în nas cu iubitul pe care l-a părăsit pentru William. Bărbatul arată foarte chipeș și distins

Click! Pentru femei

image
Nici n-a apucat să urce pe tron, că e posibil ca viitoarea Regină a Norvegiei să nu mai trăiască mult!

Click! Sănătate

image
Acest medicament poate creşte riscul de demenţă