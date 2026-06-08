UE avertizează Albania în legătură cu proiectul legat de Kushner, pe fondul tensiunilor politice și al protestelor de mediu

Bruxellesul urmărește cu atenție evoluțiile politice din Albania și transmite un semnal de prudență autorităților de la Tirana, avertizând că modul în care gestionează actuala criză ar putea avea consecințe asupra parcursului de aderare la Uniunea Europeană.

Comisia Europeană a transmis în mod explicit că anumite decizii ale guvernului albanez, în contextul controversatului proiect imobiliar asociat lui Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, ar putea afecta negativ procesul de integrare europeană, aflat deja într-o etapă sensibilă de negociere.

Proteste împotriva proiectului de pe coasta de sud

În Albania, protestele de stradă au ajuns duminică la a șaptea zi consecutivă. Manifestanții cer anularea unui proiect de tip resort de lux, dezvoltat de familia președintelui american Donald Trump, argumentând că acesta ar pune în pericol o zonă naturală protejată, habitat pentru flamingo, foci și situri de cuibărit ale broaștelor țestoase.

Proiectul a devenit rapid un punct de tensiune între autoritățile de la Tirana, societatea civilă și instituțiile europene, fiind perceput ca un test al angajamentului Albaniei față de standardele de mediu ale UE.

Bruxelles: risc de încălcare a legislației de mediu

Comisia Europeană avertizează că inițiativa ar putea intra în conflict direct cu legislația europeană de mediu, în special cu cerințele din capitolul 27 al negocierilor de aderare, referitor la climă și protecția naturii.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a transmis că Albania trebuie să evite orice acțiuni care ar putea compromite îndeplinirea criteriilor de închidere a acestui capitol.

„Albania ar trebui să se abțină de la acțiuni care ar putea submina îndeplinirea criteriilor de închidere și așteptăm ca autoritățile să acționeze fără întârziere”, a declarat oficialul european.

Bruxellesul insistă asupra alinierii complete la directivele europene privind păsările și habitatele naturale și solicită revizuirea modificărilor aduse legislației privind ariile protejate, precum și a legii investițiilor strategice, considerată de critici un instrument de ocolire a normelor de mediu.

Dispute privind stadiul proiectului

Autoritățile albaneze au transmis Comisiei Europene că lucrările au fost suspendate și că va fi realizată o evaluare de impact asupra mediului, în consultare cu societatea civilă.

Totuși, un purtător de cuvânt al ministrului mediului, Sofjan Jaupaj, a precizat că nu a fost depusă o propunere finală de proiect și că nu a fost emisă nicio autorizație de construcție, subliniind că procedurile oficiale nu au fost încă demarate.

Megaproiectul turistic al lui Jared Kushner, ginerele lui Trump, sub lupa justiției albaneze. Presiunea străzii crește de la o zi la alta

În același timp, guvernul de la Tirana afirmă că evaluarea de mediu va fi realizată „în mod transparent și responsabil”.

„Revoluția flamingo” și presiunea publică

Protestele au fost denumite de presă și activiști „Revoluția flamingilor”, după speciile care trăiesc în zona protejată vizată de proiect. În weekend, manifestațiile s-au intensificat, iar cererile pentru demisia premierului Edi Rama au devenit tot mai vocale.

În paralel, Parchetul anticorupție din Albania (SPAK) a deschis o anchetă privind modificările legislative din 2024 referitoare la statutul de protecție al zonei și la regimul proprietății asupra terenurilor.

Bruxellesul a precizat că urmărește inclusiv aceste investigații, care depășesc sfera strictă a problemelor de mediu.

Tensiuni politice și miza aderării la UE

Premierul Edi Rama a declarat recent că interesul liderilor europeni pentru actualele tensiuni interne este limitat, sugerând într-un interviu că proiectul nu ar fi atras aceeași atenție fără legătura cu familia Kushner.

În același timp, diaspora albaneză din marile orașe europene și americane s-a alăturat protestelor, cerând protejarea zonei și stoparea proiectului.

Albania rămâne unul dintre principalii candidați la aderarea la Uniunea Europeană, alături de Muntenegru, cu un obiectiv politic declarat de integrare până în 2030. Negocierile tehnice sunt planificate să fie finalizate până la sfârșitul anului 2027.

Protestele din Albania se amplifică din cauza unui proiect imobiliar susținut de Jared Kushner, ginerele președintelui SUA

Miza de mediu: legislația și zonele protejate

Controversa actuală își are originea în modificările din 2024 ale legislației privind ariile protejate, criticate de organizațiile de mediu pentru că ar permite dezvoltări de amploare în zone sensibile ecologic, inclusiv în regiunea Vjosa–Narta, unde este planificat proiectul.

Comisia Europeană a reiterat de mai multe ori necesitatea renunțării la legea investițiilor strategice din 2015, considerată incompatibilă cu standardele europene de protecție a mediului.

Angajamente oficiale și presiune europeană

În cadrul discuțiilor recente cu reprezentanții Comisiei Europene, autoritățile albaneze au reafirmat angajamentul de a respecta cerințele de mediu ale Uniunii și de a supune orice proiect unei evaluări complete de impact, realizate transparent și cu consultarea publicului.

Tirana insistă că niciun proiect final nu a fost aprobat și că lucrările nu au început.

În ciuda acestor asigurări, Bruxellesul transmite un mesaj ferm: respectarea standardelor de mediu rămâne o condiție esențială pentru avansul Albaniei în procesul de aderare la Uniunea Europeană.