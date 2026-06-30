Video Confruntări între polițiști și protestatari în Albania, la o zi după o vizită a mai multor eurodeputați

„Revoluția Flamingo” din Albania a escaladat marți, după ce între protestatari și forțele de ordine au izbucnit confruntări, la doar o zi după ce mai mulți eurodeputați au ajuns în capitală pentru a-și exprima sprijinul față de mișcare. Șase persoane au fost arestate.

Incidentele de marți marchează o intensificare a tensiunilor, după 31 de zile în care protestele desfășurate la Tirana au fost, în mare parte, pașnice.

Inițial, manifestațiile au fost declanșate de un proiect privind construirea unui complex turistic de lux pe o porțiune de coastă virgină din sudul Albaniei, asociat cu ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner.

În ultima lună însă, revendicările protestatarilor s-au extins. Aceștia cer demisia întregului Guvern și a opoziției, abrogarea unor legi controversate privind investițiile și protecția mediului, despre care susțin că facilitează proiecte ce pun în pericol natura, precum și instalarea unui guvern tehnocrat.

Duminică, la proteste a participat eurodeputata italiană Ilaria Salis. Luni i s-au alăturat eurodeputata germană Jutta Paulus și eurodeputatele olandeze Tineke Strik și Anna Strolenberg, toate membre ale Grupului Verzilor din Parlamentul European. Salis, Paulus și Strik s-au adresat mulțimii, lăudând mișcarea și poporul albanez și cerând oprirea proiectului turistic, scrie POLITICO.

„Cred că protestele «Flamingo» au o semnificație profund europeană și, poate, chiar globală. Ele exprimă dorința cetățenilor pentru un model de dezvoltare radical diferit, care respinge capitalismul de pradă și pune pe primul loc oamenii, comunitățile și mediul”, a declarat Ilaria Salis într-un comunicat emis după vizită.

Ea a adăugat că manifestațiile reprezintă „un exemplu remarcabil de democrație participativă în acțiune”.

Marți dimineață, aproximativ 200 de protestatari s-au adunat în fața Parlamentului, în timp ce deputații soseau la ședința plenară. Pe fondul apelurilor la demisia parlamentarilor și al acuzațiilor de corupție, unii manifestanți au aruncat cu ouă în mașinile acestora. Polițiștii au intervenit pentru a împinge mulțimea înapoi și au împiedicat un jurnalist să filmeze. Potrivit martorilor, mai multe persoane au suferit răni ușoare.

Sursa X / @IsamyzyrajAlb

Tensiunile au escaladat după ce mai mulți protestatari au aruncat cu sticle de apă și pietre spre clădirea Parlamentului și spre mașinile deputaților, ceea ce a dus la noi confruntări cu poliția și la arestarea a șase persoane.

Ulterior, manifestanții au mers în marș la sediul Poliției pentru a cere eliberarea celor reținuți și pentru a condamna ceea ce au numit intervenția excesivă a forțelor de ordine.

Sursa X / @IsamyzyrajAlb

Jutta Paulus a declarat că, la protestele la care a participat luni, nu a observat acte de violență și nici un limbaj agresiv, descriind atmosfera drept „prietenoasă”, cu „numeroase familii însoțite de copii”. Întrebată despre incidentele de marți, la care nu a fost prezentă, ea a răspuns: „Violența nu este niciodată acceptabilă.”

La rândul său, Tineke Strik a subliniat că protestele de luni seară au fost pașnice, însă a precizat că nu poate comenta evenimentele de marți, deoarece nu se mai afla în Tirana în momentul producerii acestora.

Printre persoanele arestate s-a numărat și Dritan Goxhaj, pe care Guvernul albanez l-a acuzat public că ar avea legături cu regimul iranian. El și un alt protestatar au fost eliberați după câteva ore.

Săptămâna trecută, cetățenei kosovare Igballe Huduti i-a fost interzisă intrarea în Albania pentru o perioadă de 15 ani, după ce a fost fotografiată participând la un protest. Ministrul de Interne, Besfort Lamallari, a declarat că măsura a fost luată în baza informațiilor furnizate de instituțiile de aplicare a legii, invocând amenințări la adresa „securității naționale, securității statului și siguranței publice”.

Aceste evoluții au loc în contextul în care premierul Edi Rama a susținut în repetate rânduri că protestele ar fi influențate din exterior, indicând în principal Iranul drept sursa presupuselor ingerințe.