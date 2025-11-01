search
Sâmbătă, 1 Noiembrie 2025
Protest uriaș la un an de la tragedia din gara Novi Sad în care au murit 16 oameni, printre care 2 copii. Zeci de mii de oameni cer justiție și alegeri anticipate în Serbia

Zeci de mii de oameni se vor aduna sâmbătă în Novi Sad, nordul Serbiei, pentru a aduce un omagiu victimelor care și-au pierdut viața în urma tragicului eveniment din gară, petrecut în 2024, și pentru a cere transparență, justiție și noi alegeri.

Participanții vor păstra 16 minute de reculegere. FOTO: X/@NovaSlovenija
Participanții vor păstra 16 minute de reculegere. FOTO: X/@NovaSlovenija

Zeci de mii de persoane sunt așteptate sâmbătă în fața gării din Novi Sad, la un an după accidentul mortal care a șocat Serbia, notează AFP, preluat de News.ro.

Participanții vor păstra 16 minute de reculegere, începând cu ora locală 11:52 (12:52, ora României) — momentul exact în care, pe 1 noiembrie 2024, acoperișul de beton al gării recent renovate s-a prăbușit. Tragedia a ucis 14 persoane pe loc, inclusiv doi copii, iar alți doi răniți au murit ulterior, ridicând bilanțul la 16 morți. 

Dezastrul a declanșat una dintre cele mai ample mișcări de protest din istoria Serbiei, condusă în principal de studenți. Pentru opozanții președintelui Aleksandar Vucic, accidentul simbolizează corupția endemică din proiectele de infrastructură finanțate de stat.

Marș de 350 de kilometri pentru dreptate

Încă de vineri seară, mii de oameni au început să sosească la Novi Sad. Printre ei s-au aflat și studenții veniți din sudul țării, din Novi Pazar, care au parcurs pe jos peste 350 de kilometri în 16 zile.

Studenții, care au transformat marșurile pe jos într-un mod de protest recurent, spun că astfel pot ajunge în cât mai multe localități pentru a-și face cunoscute revendicările și pentru a contracara imaginea negativă promovată de presa apropiată de guvern, care îi descrie drept „agenți ai puterilor străine”.

După momentul de reculegere, manifestanții au programate discursuri, lecturi și un marș simbolic până la malul Dunării.

Reprimarea protestatarilor 

Deși majoritatea protestelor din ultimul an au fost pașnice, vara trecută s-au înregistrat incidente violente între susținătorii președintelui și manifestanți. Câteva sute de persoane au fost arestate, iar autoritățile au înăsprit represiunea.

Situația a determinat Parlamentul European să adopte, săptămâna trecută, o rezoluție care susține dreptul sârbilor „de a manifesta pașnic” și condamnă „ferm represiunea statului”.

În semn de respect față de victime, guvernul sârb a declarat zi de doliu național, cerând arborarea steagurilor în bernă.

Președintele își cere scuze, dar evită tema alegerilor

Într-un discurs susținut vineri, președintele Aleksandar Vucic a recunoscut că „a făcut declarații pe care le regretă” la adresa studenților, după luni de acuzații potrivit cărora aceștia ar fi „plătiți pentru a-l răsturna de la putere”.

„Îmi cer scuze”, a spus Vucic, lansând un apel la dialog, însă fără a menționa alegerile anticipate, una dintre principalele cereri ale protestatarilor.

Manifestanții cer, de asemenea, o anchetă transparentă și pedepsirea celor vinovați pentru accidentul din gară.

Trei anchete în desfășurare

În prezent, sunt în derulare trei anchete: una locală, privind cauzele prăbușirii acoperișului; una a Parchetului pentru combaterea crimei organizate și corupției, care investighează presupuse fraude de milioane de euro în contractul de renovare și o anchetă a Parchetului European privind o posibilă deturnare de fonduri europene alocate proiectului. În prima anchetă, la mijlocul lunii septembrie, procurorii au cerut trimiterea în judecată a 13 persoane, printre care doi foști miniștri.

Europa

