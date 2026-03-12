„Mă simt foarte legat de România.” Alessandro Safina revine la București cu un concert special la Sala Palatului

Celebrul tenor italian Alessandro Safina revine pe scena Sălii Palatului pe 26 aprilie, într-un concert care promite o seară intensă de emoție, între operă, muzică de film și crossover contemporan.

Artistul, care a locuit timp de șase ani la București, vorbește într-un interviu exclusiv acordat Adevărul despre legătura sa cu publicul român, despre puterea vocii de a transforma emoțiile unei săli întregi și despre momentele speciale pe care le pregătește pentru concert. Biletele pentru spectacol sunt disponibile pe Eventim.ro, cea mai mare platformă de ticketing din România.

Concertele dumneavoastră sunt cunoscute pentru intensitatea emoțională. Ce fel de călătorie muzicală pregătiți pentru publicul din București?

Alessandro Safina: Cred că pentru orice artist, indiferent de modul în care se exprimă, există întotdeauna o încărcătură emoțională foarte puternică. Pentru mine, de fiecare dată când susțin un concert, oriunde în lume, simt un angajament profund, o responsabilitate și o emoție autentică. Pentru concertul de la București toate acestea sunt și mai intense, pentru că mă simt foarte legat de România și de București, oraș în care am locuit șase ani din viața mea. Va fi, așadar, o seară deosebit de intensă și pentru mine, nu doar pentru public.

Pe 26 aprilie, la Sala Palatului, concertul va merge mai mult spre operă, crossover sau spre un mix cinematografic între cele două?

Este întotdeauna o călătorie între aceste două lumi. Desigur, rădăcinile mele sunt în operă și asta se simte în profunzimea și tehnica interpretării. Dar îmi doresc să mă conectez și cu un public mai larg, așa că vom include melodii populare, muzică de film și aranjamente contemporane. Nu este vorba despre a alege una dintre ele, ci despre a arăta cum frumusețea clasică poate conviețui cu emoția modernă.

Există un moment special în spectacol în care publicul devine parte din performance, nu doar spectator?

Absolut. Există întotdeauna un moment — uneori este un cântec foarte cunoscut, alteori doar o liniște împărtășită înainte de o notă — când simt că energia din sală se schimbă. Nu planific exact acel moment; se întâmplă natural, atunci când muzica atinge ceva profund. De multe ori aleg o piesă care invită publicul să participe, poate o melodie clasică pe care oamenii o știu pe de rost.

Aduceți în program o piesă pe care o cântați rar, aleasă special pentru publicul român?

Încă lucrez la program, dar cu siguranță va exista o piesă pe care am ales-o special pentru publicul din România. Îmi place să privesc acest concert ca pe un dialog special cu o țară și cu niște oameni de care mă simt foarte atașat.

Credeți că o singură voce poate schimba starea emoțională a unei întregi săli?

Am văzut acest lucru întâmplându-se și l-am simțit eu însumi. Da, chiar cred asta. Vocea umană este unul dintre cele mai puternice instrumente — nu transmite doar sunet, ci și suflet. Când un cântăreț este sincer, vulnerabil și pe deplin prezent, vocea devine o oglindă pentru emoțiile publicului. Poți intra într-o sală obosit sau distant, iar o singură frază cântată cu adevăr te poate face să plângi, să zâmbești sau să simți speranță. Nu este vorba despre perfecțiune tehnică, ci despre conexiune. Asta încerc să creez de fiecare dată când cânt.

Ați evitat vreodată o piesă pentru că era prea personală pentru a fi cântată pe scenă?

Sincer, nu. Am cântat întotdeauna ceea ce am simțit cu adevărat în acel moment al vieții mele, atât personal, cât și în raport cu perioada pe care o trăiam. Cred că adevărul unui artist stă tocmai în asta: să aducă pe scenă ceea ce simte cu adevărat, fără să ascundă nimic.

Cum arată o zi perfectă pentru Alessandro Safina atunci când nu sunteți pe scenă?

Ziua mea ideală începe întotdeauna cu un antrenament bun. Pentru mine este ceva fundamental, extrem de important, pentru că mă ajută foarte mult, atât fizic, cât și mental. Este momentul care mă readuce în echilibru și mă pregătește pentru restul zilei.

Cum vă protejați vocea și echilibrul interior atunci când sunteți mereu în turneu?

Nu sunt un fanatic al exercițiilor vocale zilnice. Le fac mai ales în apropierea concertelor. În schimb, stilul de viață este foarte important pentru mine: sportul și alimentația corectă. Vocea dă tot ce are mai bun atunci când corpul este într-o formă bună.

Ce vă amintiți din întâlnirile anterioare cu publicul român?

Publicul român mi-a arătat întotdeauna o căldură extraordinară, ceva foarte sincer și din inimă. Este ceva ce port mereu cu mine. De fiecare dată când revin în România simt o primire specială, ca și cum ar exista o legătură autentică ce continuă în timp.

Veți avea timp să descoperiți ceva din București dincolo de repetiții?

Din păcate, de această dată nu voi avea prea mult timp, pentru că sunt implicat într-o serie de concerte. Dar va fi cu siguranță o ocazie minunată să revăd mulți prieteni dragi, iar asta înseamnă deja foarte mult pentru mine.

Muzica dumneavoastră este adesea descrisă ca fiind cinematografică. Vă imaginați imagini sau povești atunci când cântați?

Da, se întâmplă adesea. Muzica are o putere narativă naturală, iar atunci când cânt percep adesea atmosfere, imagini și emoții care aproape se transformă într-o poveste interioară. Poate că de aceea mulți oameni o descriu ca fiind cinematografică: pentru că în muzică există mereu o poveste care prinde viață.

Dacă viața dumneavoastră ar fi un film, ce fel de coloană sonoră ar avea?

Cred că ar fi o coloană sonoră în continuă schimbare. Uneori ritmurile ar fi intense și strânse, alteori mai relaxate, dar mereu însoțite de o muzică ce exprimă o căutare continuă, sentimentul că ceva nu este niciodată complet terminat — și tocmai de aceea rămâne mereu viu.

Ce sperați să simtă oamenii când părăsesc sala după concert?

Sper să plece simțindu-se puțin mai ușori. Viața poate fi foarte grea și complicată. Pentru două ore, rolul meu este să îi desprind de grijile lor. Dacă ies pe străzile Bucureștiului inspirați, poate puțin mai romantici și cu o melodie care le rămâne în minte, atunci înseamnă că mi-am făcut datoria ca artist. Vreau să simtă că frumusețea încă există în această lume.