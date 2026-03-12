Un consilier iranian îl numește pe Trump „Satana în persoană”. Teheranul amenință că va distruge Israelul

Un consilier militar de rang înalt al noului lider suprem iranian, Mojtaba Khamenei, a lansat miercuri un atac la adresa președintelui american Donald Trump și a afirmat că Iranul va distruge Israelul.

Declarațiile au fost făcute de Yahya Rahim Safavi, într-o intervenție la televiziunea de stat iraniană.

„Trump este cel mai corupt și mai prost președinte american”, a declarat Safavi, care l-a numit pe liderul de la Washington „Satana în persoană”, relatează AFP, citată de Agerpres.

Amenințări la adresa Israelului

Oficialul iranian a susținut că, în viziunea sa, Israelul și Iranul nu pot coexista în Orientul Mijlociu.

„În Orientul Mijlociu, Israelul și Iranul nu pot coexista. Una dintre cele două trebuie să rămână. Cea care va rămâne este Iranul, iar cine va fi distrus este, fără îndoială, regimul sionist”, a spus Yahya Rahim Safavi.

El a mai afirmat că Statele Unite ar fi fost „umilite” și a susținut că evoluțiile din regiune ar putea duce la o victorie decisivă pentru Republica Islamică.

Previziuni privind finalul războiului

Potrivit lui Safavi, conflictul s-ar putea încheia înainte de Anul Nou persan, care începe pe 20 martie. Oficialul iranian a susținut totodată că, pe termen lung, China și Rusia vor ieși întărite, pe fondul creșterii puterii lor economice și militare.

Yahya Rahim Safavi a fost numit consilier militar de fostul lider suprem al Iranului, Ali Khamenei, care ar fi fost ucis în prima zi a războiului. Safavi se află pe lista persoanelor sancționate internațional.