Video Propaganda rusă își schimbă discursul și explică publicului că nu mai este nevoi de „eliberarea” altor teritorii din Ucraina

Propaganda Kremlinului și-a schimbat brusc discursul și a început să-i convingă pe ruși că Rusia nu mai are nevoie să ocupe noi teritorii din Ucraina.

Se observă o schimbare clară de ton în retorica propagandei oficiale. Postul controlat de Kremlin, Soloviev LIVE, a început să explice publicului rus de ce nu este necesară extinderea ocupației asupra altor teritorii ucrainene, scrie Dialog.UA.

Cunoscutul blogger propagandist Alexander Arutiunov (Razvedos) a avut o intervenție vehementă, în care s-a plâns că mulți ruși cer, în masă, ocuparea de noi teritorii, fără a lua în calcul costurile reale.

„Oamenii noștri nu înțeleg. Toți cred că, teoretic, cu cât «eliberăm» mai mult din Ucraina, cu atât mai bine – dacă te uiți pe hartă. Dar, în practică, dacă ne gândim la câți bani trebuie băgați acolo, banii noștri, lucrurile nu mai arată atât de bine. Toți vor steagul victoriei, dar nimeni nu vrea cartele de alimente, nimeni nu vrea o săptămână de muncă de dimineața până seara și lagăre pentru întârzieri, nimeni nu vrea să participe la reconstrucție și așa mai departe.

Nimeni nu vrea asta! (…) Este de neconceput. Nici măcar nu mai vorbesc despre ce a mai rămas din «eliberatele» Avdiivka, Pokrovsk, Bahmut… Vom cheltui ani întregi doar ca să curățăm molozul de acolo. Iar oamenii mai vor încă 8–12 regiuni. Cine le va hrăni pe aceste 12 regiuni?”, a declarat propagandistul.

Sursa: Telegram / Ukraine_365News

Un alt blogger propagandist, Fighterbomber, i-a dat dreptate. Acesta a subliniat că rușii care cer ocuparea de noi teritorii nu sunt dispuși să meargă pe front și să participe efectiv la ocupație. De asemenea, el a atras atenția că Rusia are deja numeroase regiuni proprii care au nevoie urgentă de investiții și reconstrucție.

„Ar fi bine să ne uităm la teritoriul Federației Ruse și să vedem dacă nu există acolo locuri unde acești bani ar putea fi investiți”, a spus Fighterbomber.

Un astfel de discurs din partea bloggerilor loiali Kremlinului poate indica faptul că autoritățile de la Moscova au realizat că nu mai pot continua războiul în ritmul actual și încep să pregătească populația pentru o reducere a conflictului, notează publicația.

Anterior, presa ucraineană a relatat că în comunitatea propagandiștilor „Z” au apărut tensiuni, după ce Fighterbomber a acuzat Kremlinul de slăbiciune, dar și-a șters rapid postarea.