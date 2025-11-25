Video Putin, sfidat în Kazahstan. Un propagandist al Kremlinului a fost condamnat la închisoare. Moscova păstrează tăcerea

Kazahstanul a dat o „lovitură în spate” și l-a umilit pe Putin, însă Moscova nu a reacționat în niciun fel.

Un tribunal din Kazahstan l-a condamnat pe bloggerul pro-rus Aslan Tolegenov, cunoscut pe internet sub numele de „Kazahul din nord”, la patru ani de închisoare. El a fost găsit vinovat de incitare la ură națională și de răspândire de informații false, potrivit Dialog.

Ancheta a stabilit că Tolegenov publica în mod regulat materiale în care lăuda „lumea rusă” și, în același timp, umilea cultura kazahă, numind-o secundară și înapoiată. Aceste declarații au provocat un larg ecou în societate și au constituit motivul pentru deschiderea dosarului.

Sentința a stârnit discuții și în afara Kazahstanului, însă autoritățile ruse nu au reacționat în niciun fel la acest eveniment. La Kremlin nu s-au auzit nici declarații despre „rusofobie”, nici critici la adresa bloggerului.

Moscova a preferat să nu se amestece, având în vedere relațiile strânse dintre Putin și Tokaev și dorința de a nu le strica.