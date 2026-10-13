 Probleme pe șantierul megatunelului dintre Danemarca și Germania. Sisteme esențiale, scoase din funcțiune de un atac cibernetic | adevarul.ro
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Probleme pe șantierul megatunelului dintre Danemarca și Germania. Sisteme esențiale, scoase din funcțiune de un atac cibernetic

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Hackerii au compromis sistemele informatice ale companiei care construiește tunelul Fehmarn Belt, proiectul menit să lege Danemarca de Germania pe sub Marea Baltică. Atacul a perturbat semnificativ activitatea de pe șantierul danez.

Hackerii au compromis sistemele unei importante firme daneze.
Hackerii au compromis sistemele unei importante firme daneze. Foto: Shutterstock

Unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură din Europa a fost afectat de un atac informatic. Hackerii au vizat Femern Link Contractors (FLC), compania care construiește tunelul Fehmarn Belt dintre Danemarca și Germania, iar incidentul a scos din funcțiune sisteme esențiale și a perturbat serios lucrările de pe șantierul danez.

Femern Link Contractors (FLC) a anunțat compania daneză de stat Sund & Bælt, care supraveghează proiectele majore de infrastructură de transport, că a fost ținta unui atac informatic. Potrivit The Copenhagen Post, hackerii au scos din funcțiune sisteme esențiale, iar activitatea de pe șantierul din Rødbyhavn a fost serios perturbată.

Nu au fost oferite informații despre sistemele vizate, amploarea exactă a întreruperilor sau identitatea atacatorilor.

„Suntem în dialog cu FLC în legătură cu această situație și, în acest moment, nu avem informații suplimentare”, a declarat Jens Villemoes, directorul de comunicare al Sund & Bælt, într-un comunicat publicat pe site-ul oficial al proiectului.

Fehmarn Belt, legătura directă între Danemarca și Germania

Fehmarn Belt face parte dintr-un program european mai amplu de modernizare a transportului feroviar. Construcția a început în Danemarca în 2020, iar pe partea germană un an mai târziu. Tunelul va conecta Rødbyhavn cu Puttgarden și va permite traversarea în aproximativ șapte minute cu trenul și zece minute cu mașina.

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Foto: captură video Femern

În următorul deceniu sunt așteptate să fie finalizate tuneluri feroviare de mari dimensiuni în Austria, Franța și Italia. Investițiile urmăresc să accelereze circulația trenurilor și să mărească volumul mărfurilor transportate pe rutele care traversează Alpii, între nordul Europei și centrele industriale din nordul Italiei.

Danemarca pregătește și alte proiecte de infrastructură care să scurteze distanțele dintre marile orașe europene. La începutul anilor 2030, țara ar urma să finalizeze o conexiune rutieră și feroviară pe sub Marea Baltică, spre Germania, care va reduce timpul de călătorie între Copenhaga, Hamburg și Berlin.

De asemenea, există planuri pentru un tunel de aproximativ 50 de mile pe sub Golful Finlandei, care ar lega Helsinki de Tallinn, capitala Estoniei, și ar putea îmbunătăți conexiunile cu celelalte state baltice.

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