Video Cel mai spectaculos tunel subacvatic din Europa, cu primul sens giratoriu iluminat construit pe fundul mării din lume

În Insulele Feroe a fost construit tunelul subacvatic Eysturoy, considerat una dintre cele mai spectaculoase realizări inginerești din Europa, care găzduiește primul sens giratoriu subacvatic iluminat din lume, supranumit „meduza”.

Tunelul Eysturoy a fost construit în 2020 și leagă principalele insule ale arhipelagului și include un element unic la nivel mondial: un sens giratoriu amplasat sub fundul mării, care deservește ramificațiile tunelului.

Construcția a redus durata călătoriei dintre capitala Tórshavn și localitatea Runavík de la peste o oră la aproximativ 16 minute, potrivit express.

Proiectul face parte dintr-o rețea modernă de tuneluri subacvatice care leagă principalele insule ale arhipelagului și a devenit rapid o atracție pentru turiști și utilizatori de rețele sociale.

La 72 de metri sub nivelul mării, sensul giratoriu subacvatic este completat de o instalație artistică impresionantă: o sculptură din oțel de 80 de metri, înfățișând figuri umane care se țin de mâini în jurul structurii centrale. Potrivit artistului Tróndur Patursson, lucrarea simbolizează trecerea „din întuneric spre lumină” și ideea de solidaritate a comunității feroeze, scre visitfaroeislands.

Deși sunt situate între Scoția și Islanda, Insulele Feroe aparțin Regatului Danemarcei, beneficiind însă de autoguvernare din 1948. Arhipelagul este format din 17 insule locuite, completate de numeroase insulițe și recife.

Potrivit publicației citate, din cauza condițiilor meteorologice schimbătoare și terenului dificil, autoritățile au dezvoltat un sistem complex de tuneluri rutiere: 17 la suprafață și patru subacvatice, cel mai adânc ajungând la 187 de metri sub nivelul mării.

Reprezentanții Visit Faroe Islands consideră această infrastructură esențială pentru legătura dintre insule. „Deși suntem 18 insule, glumim adesea că nu ne mai comportăm ca niște insule datorită tunelurilor”, a declarat Súsanna Sørensen, manager de marketing al organizației.

Oficialii companiei care operează tunelurile dau asigurări că structurile sunt complet sigure.

„Tunelurile sunt proiectate de cei mai buni ingineri și geologi din lume, iar siguranța în raport cu Atlanticul de deasupra nu este o problemă”, a explicat Teitur Samuelsen, director executiv al Eystur-og Sandoyartunlar.