Tunelul subacvatic Europa - Africa prinde contur: 27 de kilometri la peste 400 de metri adâncime, sub una dintre cele mai circulate strâmtori

Tunelul subacvatic care va conecta Europa de Africa, cu o porțiune de 27 km la peste 400 de metri adâncime, ar putea fi una dintre cele mai spectaculoase realizări inginerești din istoria transporturilor de până acum.

Unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură din lume, tunelul subacvatic care ar urma să conecteze Europa şi Africa, prinde tot mai mult contur. Spania și Marocul se pregătesc să dezvăluie detalii esențiale despre această construcție colosală, care ar putea transforma radical transportul, comerțul și turismul între cele două continente, potrivit publicației travelandtourworld.com.

Conform estimărilor companiei spaniole SECEGSA, proiectul ar putea deveni operațional, într-un scenariu realist, în jurul anului 2035. Deocamdată, tunelul a intrat într-o etapă crucială, după ce studiile recente au confirmat fezabilitatea tehnică a construcției.

Următoarele provocări majore țin de finanțare, logistică și obținerea tuturor aprobărilor politice și administrative necesare.

Investiția este estimată la aproximativ 9 miliarde de euro și are ca obiectiv crearea unei legături directe sub Strâmtoarea Gibraltar, reducând semnificativ distanța și timpul de călătorie dintre Europa și Africa. Tunelul ar urma să aibă o lungime totală de aproximativ 42 de kilometri, dintre care 27 de kilometri vor fi construiți sub apă, la o adâncime maximă de circa 420 de metri.

Ideea a fost lansată de peste 40 de ani

Ideea construirii unui tunel subacvatic între Spania și Maroc nu este una nouă. Conceptul datează din 1979, însă, timp de decenii a rămas blocat din cauza dificultăților tehnice, a costurilor ridicate și a contextului geopolitic. Proiectul a primit un impuls semnificativ în ultimii ani, în special din 2021, când discuțiile bilaterale au fost relansate și s-au intensificat studiile de specialitate.

Un moment-cheie a fost realizarea unui studiu de fezabilitate de către compania germană Herrenknecht, lider mondial în ingineria tunelurilor, care a confirmat că proiectul este realizabil din punct de vedere tehnic.

În prezent, firma spaniolă de consultanță Ineco este responsabilă de elaborarea proiectului detaliat, care ar urma să fie finalizat până în 2027. După această etapă, proiectul va trebui să primească undă verde din partea guvernelor implicate.

Adâncimi record, trafic maritim intens și riscuri seismice

Tunelul de sub Strâmtoarea Gibraltar ar depăși semnificativ, ca adâncime, alte conexiuni subacvatice celebre, precum Tunelul Canalului Mânecii, care leagă Marea Britanie de Franța și se află la o adâncime maximă de aproximativ 74 de metri. Prin comparație, porțiunea subacvatică a tunelului Europa - Africa ar ajunge la peste 400 de metri sub nivelul mării.

În același timp, proiectul trebuie să țină cont de condiții extrem de dificile. Strâmtoarea Gibraltar este una dintre cele mai aglomerate rute maritime din lume, făcând legătura între Marea Mediterană și Oceanul Atlantic, astfel că orice construcție trebuie să evite interferențele cu traficul naval global, ceea ce impune o proiectare extrem de precisă.

La acestea se adaugă adâncimile foarte mari ale strâmtorii în anumite zone, curenții subacvatici puternici și activitatea seismică specifică regiunii. Zona este cunoscută pentru cutremure ocazionale, astfel că siguranța și durabilitatea tunelului reprezintă o prioritate absolută, având în vedere costurile uriașe și importanța strategică a proiectului.

În ciuda acestor obstacole, specialiștii subliniază că impactul potențial al tunelului ar fi major. Construcția ar putea reduce considerabil timpul de călătorie dintre continente, ar facilita transportul de mărfuri și ar stimula schimburile economice, turistice și culturale dintre Europa, Africa și restul lumii.

Dacă va fi dus la bun sfârșit, tunelul subacvatic de sub Gibraltar ar putea deveni una dintre cele mai impresionante realizări inginerești ale secolului XXI.