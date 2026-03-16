Google lansează „AI Works for Europe” – cursuri pentru angajați și studenți de instruire în AI în 10 limbi europene

Google.org a anunțat că oferă o finanțare de 30 de milioane de dolari pentru a ajuta angajații, companiile și studenții să se pregătească în domeniul inteligenței artificiale pentru a-și dezvolta cariera și a-și crește afacerea.

Google a prezentat programul „AI Works for Europe”, o inițiativă care sprijină angajații și studenții din Europa să dobândească abilități esențiale de inteligență artificială pentru a prospera într-o nouă economie bazată pe inteligența artificială. „AI Works for Europe” este un proiect derulat de Google în parteneriatul cu sectorul public, angajatori și universități din Europa.

Primul anunț al Google în cadrul inițiativei „AI Works for Europe” a fost adăugarea unei finanțări de 30 de milioane de dolari pentru Fondul de Oportunități AI European al Google.org și noi resurse pentru sprijinirea dezvoltărilor cunoștințelor în utilizarea AI-ului. Sunt vizate pregătirea celor două grupuri cheie de persoane: studenții europeni care sunt pe punctul de a absolvi și vor avea nevoie de AI pentru locurile de muncă, precum și angajații, care să utilizeze AI-ul în munca lor curentă.

Compania precizează că, din 2015, a instruit peste 21 de milioane de europeni în obținerea de abilități digitale sau de inteligență artificială, iar în ultimii ani și-a reorientat recent eforturile către competențele AI. În România și Moldova, în mod specific, peste 8.500 de persoane au fost deja pregătite și au acumulat competențe de inteligență artificială, prin parteneriate de lungă durată cu Institutul Național de Administrație.

Pregătirea studenților pentru primele locuri de muncă

În ultimul an, Google.org a colaborat cu organizațiile non-profit INCO și Chance și a creat NewFutures:AI, programul care va ajuta studenții din ultimul an de studiu să-și dezvolte abilități practice de inteligență artificială și să primească consiliere în carieră.

INCO și Chance caută instituții de învățământ superior europene, inclusiv din România, cu care să colaboreze pentru ca studenții să acceseze resursele programului NewFutures:AI. Obiectivul este de a încheia cel puțin 50 de astfel de parteneriate cu universități și facultăți. Datorită finanțării Google.org, programul va fi disponibil gratuit pentru instituțiile de învățământ superior. Universitățile din România românești interesate de program pot afla mai multe aici.

„Sperăm să sprijinim cel puțin 26.500 de studenți din regiunea CEE prin intermediul Fondului de Oportunități AI al Google.org, să-i ajutăm să-și dezvolte abilități practice și să acceseze sprijin pentru carieră, extinzând totodată accesul la Certificatul Profesional Google AI fără costuri”, a declarat Elisabeta Moraru, Director Regional CEE al Google.

Mai important, noile programe de inteligență artificială vor sprijini în mod specific studenții care urmează cariere în domenii precum IT&C, administrație, logistică, marketing și finanțe. Acestea sunt zonele care, cel mai probabil, vor necesita cunoștințe de inteligență artificială în viitorul apropiat, conform cercetării realizate de INCO și sprijinite de Google. Studiul INCO a combinat seturi de date cuprinzătoare privind ocuparea forței de muncă furnizate de OECD și Comisia Europeană, interviuri cu peste 1.500 de angajatori europeni și tineri în căutarea unui loc de muncă și analiza AI a 31 de milioane de anunțuri de locuri de muncă pentru nivelul începător din Marea Britanie și UE.

Pe lângă identificarea sectoarelor menționate anterior, aceștia au constatat că aproape 25% din rolurile de nivel începător necesită acum abilități de inteligență artificială și că 74% dintre angajatorii IMM-uri fac eforturi să găsească candidați calificați. În anumite domenii, cererea de abilități în folosirea inteligenței artificiale este cea mai ridicată. Astfel, cerințele legate de inteligența artificială pentru rolurile de Contabilitate și Finanțe s-au triplat față de 2023, iar aproape jumătate (41%) din posturile în domeniul marketingului digital la nivelul începător necesită acum competențe în inteligența artificială.

Un nou certificat profesional AI + sprijin non-profit

De asemenea, în cadrul inițiativei „AI Works for Europe”, Google anunță că noul Certificat Profesional Google AI va fi disponibil în lunile următoare în România fără costuri, la început în limba engleză. Acest set de cursuri ajută angajații și companiile românești să învețe cum să folosească instrumente AI la locul de muncă. Mai mult, Google sprijină organizațiile din țările europene pentru a asigura un acces extins și echitabil la aceste resurse de învățare. În România, Google colaborează cu organizația non-guvernamentală Talents for Tech, care va oferi instruire hibridă pentru acest certificat profesional și resurse complementare. La nivel european, Google și-a propus ca peste 50.000 de angajați să susțină cursurile de AI și să obțină certificatul corespunzător.