Luni, 16 Martie 2026
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Ultimele știri

Google lansează „AI Works for Europe” – cursuri pentru angajați și studenți de instruire în AI în 10 limbi europene

Google.org a anunțat că oferă o finanțare de 30 de milioane de dolari pentru a ajuta angajații, companiile și studenții să se pregătească în domeniul inteligenței artificiale pentru a-și dezvolta cariera și a-și crește afacerea.

Robot umanoid femeie în fața unor holograme de inteligență artificială
Google lansează o inițiativă de educație în domeniul AI pentru angajații și studenții din Europa

Google a prezentat programul „AI Works for Europe”, o inițiativă care sprijină angajații și studenții din Europa să dobândească abilități esențiale de inteligență artificială pentru a prospera într-o nouă economie bazată pe inteligența artificială. „AI Works for Europe” este un proiect derulat de Google în parteneriatul cu sectorul public, angajatori și universități din Europa.

Primul anunț al Google în cadrul inițiativei „AI Works for Europe” a fost adăugarea unei finanțări de 30 de milioane de dolari pentru Fondul de Oportunități AI European al Google.org și noi resurse pentru sprijinirea dezvoltărilor cunoștințelor în utilizarea AI-ului. Sunt vizate pregătirea celor două grupuri cheie de persoane: studenții europeni care sunt pe punctul de a absolvi și vor avea nevoie de AI pentru locurile de muncă, precum și angajații, care să utilizeze AI-ul în munca lor curentă.

Compania precizează că, din 2015, a instruit peste 21 de milioane de europeni în obținerea de abilități digitale sau de inteligență artificială, iar în ultimii ani și-a reorientat recent eforturile către competențele AI. În România și Moldova, în mod specific, peste 8.500 de persoane au fost deja pregătite și au acumulat competențe de inteligență artificială, prin parteneriate de lungă durată cu Institutul Național de Administrație.

Pregătirea studenților pentru primele locuri de muncă

În ultimul an, Google.org a colaborat cu organizațiile non-profit INCO și Chance și a creat NewFutures:AI, programul care va ajuta studenții din ultimul an de studiu să-și dezvolte abilități practice de inteligență artificială și să primească consiliere în carieră.

INCO și Chance caută instituții de învățământ superior europene, inclusiv din România, cu care să colaboreze pentru ca studenții să acceseze resursele programului NewFutures:AI. Obiectivul este de a încheia cel puțin 50 de astfel de parteneriate cu universități și facultăți. Datorită finanțării Google.org, programul va fi disponibil gratuit pentru instituțiile de învățământ superior. Universitățile din România românești interesate de program pot afla mai multe aici.

Sperăm să sprijinim cel puțin 26.500 de studenți din regiunea CEE prin intermediul Fondului de Oportunități AI al Google.org, să-i ajutăm să-și dezvolte abilități practice și să acceseze sprijin pentru carieră, extinzând totodată accesul la Certificatul Profesional Google AI fără costuri”, a declarat Elisabeta Moraru, Director Regional CEE al Google.

Mai important, noile programe de inteligență artificială vor sprijini în mod specific studenții care urmează cariere în domenii precum IT&C, administrație, logistică, marketing și finanțe. Acestea sunt zonele care, cel mai probabil, vor necesita cunoștințe de inteligență artificială în viitorul apropiat, conform cercetării realizate de INCO și sprijinite de Google. Studiul INCO a combinat seturi de date cuprinzătoare privind ocuparea forței de muncă furnizate de OECD și Comisia Europeană, interviuri cu peste 1.500 de angajatori europeni și tineri în căutarea unui loc de muncă și analiza AI a 31 de milioane de anunțuri de locuri de muncă pentru nivelul începător din Marea Britanie și UE.

Pe lângă identificarea sectoarelor menționate anterior, aceștia au constatat că aproape 25% din rolurile de nivel începător necesită acum abilități de inteligență artificială și că 74% dintre angajatorii IMM-uri fac eforturi să găsească candidați calificați. În anumite domenii, cererea de abilități în folosirea inteligenței artificiale este cea mai ridicată. Astfel, cerințele legate de inteligența artificială pentru rolurile de Contabilitate și Finanțe s-au triplat față de 2023, iar aproape jumătate (41%) din posturile în domeniul marketingului digital la nivelul începător necesită acum competențe în inteligența artificială.

Un nou certificat profesional AI + sprijin non-profit

De asemenea, în cadrul inițiativei „AI Works for Europe”, Google anunță că noul Certificat Profesional Google AI va fi disponibil în lunile următoare în România fără costuri, la început în limba engleză. Acest set de cursuri ajută angajații și companiile românești să învețe cum să folosească instrumente AI la locul de muncă. Mai mult, Google sprijină organizațiile din țările europene pentru a asigura un acces extins și echitabil la aceste resurse de învățare. În România, Google colaborează cu organizația non-guvernamentală Talents for Tech, care va oferi instruire hibridă pentru acest certificat profesional și resurse complementare. La nivel european, Google și-a propus ca peste 50.000 de angajați să susțină cursurile de AI și să obțină certificatul corespunzător.

Top articole

Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă în câteva zile. Ce spun șoferii
digi24.ro
image
Oscar 2026. Cele mai prost îmbrăcate vedete ale serii. Apariții care au stârnit critici pe covorul roșu | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Iranul AMENINȚĂ România! Cât ne-ar putea „costa” ajutorul oferit SUA
gandul.ro
image
Secția pentru Procurori a CSM îl audiază pe Viorel Cerbu pentru șefia DNA. Reluarea votului în cazul Alex Florența și Marius Voineag
mediafax.ro
image
A venit motivarea în dosarul palmaresului Universității Craiova! Contre între Mititelu și Pavel Badea: „Fără echivoc” / „E nimeni pentru mine”. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Iranul amenință direct România: „Dacă își pune bazele la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară”
libertatea.ro
image
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
digi24.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
Lovitură uriașă pentru Ion Țiriac: 2.400.000.000$ până la finalul anului!
digisport.ro
image
Începe războiul viitorului: pușcașii marini ai Statelor Unite vor deveni invizibili din 2027. Cum va fi posibil
stiripesurse.ro
image
Trump a fost informat de serviciile secrete americane că Mojtaba Khamenei ar fi gay. Surse NYP: „A râs în hohote”
antena3.ro
image
Momentul în care Iranul amenință România: "Pată neagră în istoria dintre cele două țări". Cum răspunde MAE
observatornews.ro
image
Bomba anului! Jador și Oana s-au despărțit la 9 luni de când au devenit părinți
cancan.ro
image
S-a găsit finanțare pentru acordarea unui ajutor la pensie de 1.000 lei. Când iau bani 3.000.000 pensionari?
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Primul oraș din România cu radare e-Sigur: amenzile pentru viteză ajung prin poștă în câteva zile
playtech.ro
image
Site-ul Camerei Deputaților, atacat cibernetic în ziua dezbaterii bugetului României! Recent, ANAF a fost ținta hackerilor pro-Iran
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Iranienii au anunțat că merg în SUA
digisport.ro
image
Paradoxul economic al războiului: Ucraina bombardată crește mai repede decât România lui Bolojan
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
BANI în plus pentru seniorii cu pensii sub 2.000 de lei/lună. Ajutorul se ridică de la Primărie
romaniatv.net
image
Iranul avertizează România: Să nu permită SUA să folosească baze de pe teritoriul său pentru operaţiuni împotriva Teheranului
mediaflux.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Tânără însărcinată de 18 ani, ucisă cu sânge rece de iubitul de 29 de ani. Mai avea acasă o fetiță de patru ani
actualitate.net
image
Zodiile pentru care urmează două luni și jumătate de schimbări, după Echinocțiul de primăvară din 20 martie. Intră într-o nouă etapă, urmează o perioadă intensă, destinul lor ia o turnură neașteptată
click.ro
image
O zodie va cunoaște adevărata fericire până de Paște. Își împlinește un vis, va simți că are un înger păzitor aproape, iar minunea vine când se aștepta mai puțin
click.ro
image
Rețetă găluște de cartofi în sos picant. Un preparat delicios, gata în mai puțin de o oră
click.ro
FotoJet (66) jpg
Gafele de la Premiile Oscar 2026. Aceste staruri au dat chix cu ținutele alese, s-au îmbrăcat cel mai prost de la marele eveniment
okmagazine.ro
Echipa Visuri la cheie JPG
Dragoș Bucur: „Am fost și sunt un om dependent de «acasă», de locul în care se află familia”
clickpentrufemei.ro
Tezaurul de la Torzhok este format din 409 monede imperiale rusești care au fost ascunse într-o cană de lut sub podeaua unei case (© Institutul de Arheologie al Academiei Ruse de Științe)
Tezaur de monede de aur din perioada Revoluției Ruse, descoperit în timpul construcției unei case
historia.ro
Prăjitură turnată cu mere de post. Un desert simplu și economic, ideal în post
Zodiile pentru care urmează două luni și jumătate de schimbări, după Echinocțiul de primăvară din 20 martie. Intră într-o nouă etapă, urmează o perioadă intensă, destinul lor ia o turnură neașteptată

Gafele de la Premiile Oscar 2026. Aceste staruri au dat chix cu ținutele alese, s-au îmbrăcat cel mai prost de la marele eveniment

VIDEO La soare te poți uita, dar la Kate Hudson ba! Actrița a avut diamante și pe unghii la Oscaruri!

Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte