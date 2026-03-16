Dermato-cosmetica coreeană câștigă teren în Europa: povestea ingredientului TECA din produsele Centellian24

Industria globală de skincare trece printr-o transformare majoră. Dacă în trecut brandurile europene dominau segmentul dermato-cosmeticelor, astăzi tot mai multe produse dezvoltate în Coreea de Sud atrag atenția consumatorilor din întreaga lume.

Fenomenul cunoscut drept K-beauty a devenit unul dintre cele mai influente trenduri din industria cosmetică globală. Dincolo de rutinele elaborate de îngrijire a pielii, succesul produselor coreene se datorează mai ales ingredientelor inovatoare și investițiilor masive în cercetare dermatologică.

În ultimii ani însă, piața a evoluat către o categorie nouă: dermato-cosmetica coreeană, un segment care combină filosofia K-beauty cu cercetarea farmaceutică.

Un exemplu reprezentativ este brandul Centellian24, dezvoltat de compania sud-coreeană Dongkook Pharmaceutical.

Ingredientul care diferențiază brandul: TECA

Ingredientul central al produselor Centellian24 este TECA (Titrated Extract of Centella Asiatica), un extract purificat al plantei Centella Asiatica.

Planta este cunoscută și sub numele de Tiger Grass, fiind utilizată de secole în medicina tradițională asiatică pentru proprietățile sale regeneratoare.

În dermatologie, Centella este apreciată pentru capacitatea de a:

calma pielea sensibilă

susține regenerarea pielii

contribui la refacerea barierei cutanate

Centellian24 utilizează însă o formă concentrată a plantei – TECA – obținută printr-un proces riguros dezvoltat de Dongkook Pharmaceutical.

Potrivit datelor furnizate de brand, doar aproximativ 2% din 100 kg de Centella Asiatica devin extract activ TECA, după un proces de extracție realizat în 7 etape de purificare și control al calității.

Acest ingredient se regăsește în toate produsele brandului.

Un brand care a devenit foarte popular în Coreea

Centellian24 este astăzi unul dintre cele mai cunoscute branduri dermato-cosmetice din Coreea de Sud.

Datele comunicate de companie arată că brandul a generat peste 800 milioane USD în vânzări, iar produsul emblematic al gamei, Madeca Cream Time Reverse, a depășit 80 milioane de unități vândute.

Madeca Cream – produsul emblematic al brandului

Produsul care a făcut brandul cunoscut este Madeca Cream Time Reverse, o cremă dezvoltată pentru a susține regenerarea pielii și pentru a calma pielea sensibilă.

Formula include ingredientul TECA și este concepută pentru a contribui la:

calmarea iritațiilor

susținerea regenerării pielii

îmbunătățirea texturii pielii

Crema este utilizată frecvent în rutina de îngrijire pentru piele sensibilă sau stresată de factori externi precum poluarea sau schimbările climatice.

Gama include și Madeca Cream Time Reverse Zero, o formulă dezvoltată special pentru piele sensibilă sau predispusă la acnee, concepută pentru a oferi beneficiile ingredientului TECA într-o formulă adaptată acestui tip de piele.

Distribuția oficială în Europa Centrală și de Est

În Europa Centrală și de Est, brandul Centellian24 este importat oficial de One Master Distribution SRL, companie care gestionează distribuția și lista retailerilor autorizați.

Pentru consumatori, verificarea retailerilor oficiali este importantă pentru a evita produsele contrafăcute sau provenite din surse neoficiale.

O industrie care evoluează rapid

Pe măsură ce consumatorii devin tot mai atenți la ingredientele din produsele pe care le folosesc, brandurile care combină cercetarea dermatologică cu ingredientele naturale câștigă tot mai mult interes.

Centellian24 este unul dintre exemplele care arată cum evoluează industria skincare-ului global: către formule mai avansate, ingrediente concentrate și produse dezvoltate cu suportul cercetării dermatologice.