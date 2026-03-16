Conducerea PNL se reunește la Sibiu. Ce vor discuta liberalii: de la situația din coaliție, la evaluarea guvernării

Conducerea Partidul Național Liberal se va reuni în acest weekend, la Sibiu, într-o ședință a Biroului Politic Național (BPN), în cadrul căreia vor fi analizate situația din coaliția de guvernare și implementarea obiectivelor asumate la nivel guvernamental.

Potrivit unor surse, reuniunea va avea loc sâmbătă și duminică, iar pe agenda discuțiilor se află evaluarea măsurilor adoptate de Guvern, analiza impactului reformelor după adoptarea bugetului de stat pe 2026, precum și evoluțiile politice din ultima perioadă din coaliție.

De asemenea, liberalii vor aborda și aspecte organizatorice interne, pe lângă analiza etapelor următoare ale guvernării.

Deputatul PNL Ionel Bogdan a declarat la Antena 3 CNN că, în cadrul ședinței, va fi făcută o evaluare a activității Executivului și a deciziilor luate în ultima perioadă.

„Sigur că vom analiza până la urmă şi poziţionările repetate ale PSD. Mă bucur că, în sfârşit, domnul Grindianu spune public că nu se implică în problemele Partidului Naţional Liberal, dar pare că până acum n-a făcut acest lucru. Până acum auzeam că vedem dacă mai continuăm cu Bolojan, dacă mai continuăm cu X, cu Y, adică există tot felul de poziţionări de acest tip”, a afirmat Ionel Bogdan.

Deputatul liberal a adăugat că speră ca liderii PSD să respecte această poziție și să nu intervină în deciziile interne ale altor partide.

„Partidul Social-Democrat nu ar trebui să se implice în politica internă a niciunui partid, nici să impună condiţii privind numele unui partid sau a premierului sau a unui ministru dintr-un partid sau altul”, a subliniat acesta.