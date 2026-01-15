Prințesa Irene a Greciei a murit la vârsta de 83 de ani. A fost verișoară primară cu Regele Mihai

Prinţesa Irene a Greciei, mătuşa pe linie maternă a Regelui Felipe al VI-lea al Spaniei, a murit joi la vârsta de 83 de ani, a anunţat Casa Regală Spaniolă.

"Majestăţile sale Regele şi Regina (n.r.: Felipe al VI-lea şi soţia sa, Letizia) şi Majestatea Sa Regina emerită Sofia anunţă cu regret decesul Alteţei Sale Regale Prinţesa Irene a Greciei, survenit în această dimineaţă la ora 11:40 (10:40 GMT) în Palatul Zarzuela din Madrid", precizează acelaşi comunicat, scrie Agerpres.

Casa Regală a Spaniei a transmis că va furniza în curând informaţii suplimentare despre priveghiul din Spania şi "transferul ulterior al sicriului în Grecia pentru înhumarea sa în cimitirul din Tatoi", în apropiere de Atena.

Născută pe 11 mai 1942 la Cape Town în Africa de Sud, Irene a Greciei a fost sora mai mică a reginei emerite Sofia a Spaniei, al cărei soţ, Juan-Carlos, a abdicat în 2014 în favoarea fiului său, Felipe al VI-lea.

Fratele ei a fost Regele Constantin al II-lea, ultimul suveran al Greciei, decedat în 2023.

Pianistă renumită, niciodată căsătorită şi fără copii, Prinţesa Irene a Greciei a obţinut cetăţenia spaniolă în 2018 şi locuia de câteva decenii în Palatul Zarzuela din Madrid, reşedinţa oficială a familiei regale a Spaniei.

Și Casa Regală a României a transmis un mesaj de condoleanțe. Principesa Irina a fost verișoară primară cu Regele Mihai