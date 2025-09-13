search
Sâmbătă, 13 Septembrie 2025
Adevărul
14 septembrie, ziua în care a murit Grace Kelly, actrița care a devenit prințesă de Monaco

Publicat:

Grace Kelly, fosta actriță americană devenită prințesă de Monaco, și-a pierdut viața pe 14 septembrie 1982, după un accident rutier provocat de un atac cerebral suferit la volan.

Grace Kelly a murit pe 14 septembrie 1982 FOTO Profimedia
Grace Kelly a murit pe 14 septembrie 1982 FOTO Profimedia

1926 – A fost finalizată prima locomotive cu aburi la Reșița

La 14 septembrie 1926 a fost finalizată prima locomotivă cu aburi construită la Uzinele de Fier și Domeniile Reșița (UDR). Această realizare a marcat un moment esențial pentru industria românească, întrucât până atunci locomotivele erau importate, în principal din Germania și Austria. Producția internă a răspuns nevoii tot mai mari de modernizare a rețelei feroviare, care se afla într-o etapă de extindere după Marea Unire.

Muzeul de locomotive cu abur din Reșița FOTO Wikipedia
Muzeul de locomotive cu abur din Reșița FOTO Wikipedia

Construcția locomotivei a fost posibilă prin experiența acumulată de muncitorii și inginerii români la Reșița, unde se produceau deja componente pentru utilaje grele și pentru industria minieră. Din acel moment și până în anii ’60, Reșița a livrat peste 1.400 de locomotive, contribuind decisiv la transportul feroviar românesc și la dezvoltarea economică.

1936 – S-a născut actrița Ileana Stana-Ionescu

La 14 septembrie 1936 s-a născut la Brad, județul Hunedoara, actrița Ileana Stana-Ionescu. A debutat în teatru în 1955, pe scena Teatrului de Stat din Reșița, iar din 1965 s-a alăturat Teatrului Național din București, unde a jucat timp de peste cinci decenii. A interpretat roluri variate, atât în dramaturgia clasică, cât și în cea contemporană.

În film, a apărut în producții precum „Ilustrate cu flori de câmp” (1975), „Cuibul de viespi” (1986) sau „Cel mai iubit dintre pământeni” (1993). A fost, de asemenea, prezentă în producții de televiziune și radio, remarcându-se prin versatilitate și o carieră constantă. S-a retras oficial din activitate în 2018.

1940 – Proclamarea Statului Național-Legionar

La 14 septembrie 1940, Regele Mihai I a semnat Decretul regal prin care România a fost proclamată „Stat Național-Legionar”. Ion Antonescu a devenit „Conducătorul” statului și șeful regimului, iar liderul Mișcării Legionare, Horia Sima, a fost numit vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministru secretar de Stat. Această reorganizare politică a venit după abdicarea forțată a regelui Carol al II-lea, pe fondul crizei generate de pierderile teritoriale din vara acelui an.

Statul Național-Legionar a reprezentat o formă de guvernare autoritară, cu accent pe ideologia legionară și pe controlul politic prin represiune. Tensiunile dintre Antonescu și Mișcarea Legionară au dus, însă, la conflictul din ianuarie 1941, cunoscut ca Rebeliunea legionară, în urma căruia legionarii au fost eliminați din conducerea statului, iar Antonescu a rămas la putere sprijinit de Germania nazistă.

1958 – Franța și Germania pun capăt dușmăniei istorice

La 14 septembrie 1958 a avut loc la Colombey-les-Deux-Églises prima întrevedere oficială între președintele Franței, Charles de Gaulle, și cancelarul federal al Germaniei de Vest, Konrad Adenauer. La finalul discuțiilor, cei doi lideri au convenit să pună capăt ostilităților istorice dintre cele două țări, în urma celor două războaie mondiale. Întâlnirea a reprezentat baza pentru reconcilierea franco-germană.

Din acest moment, Franța și Germania au început să dezvolte o cooperare strânsă, care s-a materializat ulterior prin Tratatul de la Elysee (1963). Această apropiere a stat la temelia construcției europene, contribuind la formarea Comunității Economice Europene și la consolidarea relațiilor în cadrul Uniunii Europene de mai târziu.

1982 – A murit Grace Kelly

La 14 septembrie 1982, actrița americană Grace Kelly, devenită prințesă de Monaco după căsătoria cu Rainier al III-lea, a murit în urma unui accident rutier produs în sudul Franței. Cu o zi înainte, pe 13 septembrie, suferise un accident vascular cerebral în timp ce conducea, pierzând controlul asupra mașinii.

Grace Kelly s-a remarcat la Hollywood în anii ’50, jucând în filme regizate de Alfred Hitchcock, precum „Dial M for Murder” (1954) și „Rear Window” (1954). A câștigat Premiul Oscar pentru rolul din „The Country Girl” (1954). După căsătorie, în 1956, și-a întrerupt cariera cinematografică pentru a se dedica obligațiilor regale și activităților caritabile din Monaco.

Istoria zilei

