search
Luni, 30 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Sateliții spioni ai Rusiei au fotografiat baza militară Diego Garcia după atacul eșuat cu rachete al Iranului, potrivit serviciilor ucrainene

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ucraina a acuzat Rusia că își folosește rețeaua de sateliți pentru a ajuta Iranul să țintească baze militare occidentale din Orientul Mijlociu, amplificând temerile legate de o cooperare tot mai strânsă între Moscova și Teheran, relatează The Telegraph.

insula diego garcia jpg

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că serviciile de informații ucrainene dețin dovezi potrivit cărora sateliții ruși au capturat recent imagini ale unor instalații militare-cheie americane și britanice, inclusiv baza comună de pe Diego Garcia, din arhipelagul Chagos. Imaginile ar fi fost realizate la doar câteva zile după ce Iranul a încercat să lovească această bază din Oceanul Indian, pe 20 martie, cu două rachete balistice cu rază medie de acțiune. Niciuna nu și-a atins ținta - una a eșuat în zbor, iar cealaltă a fost interceptată de o navă de război americană - însă incidentul a suscitat îngrijorări privind capacitățile îmbunătățite de rachete ale Iranului, a căror rază de acțiune a fost extinsă.

Potrivit lui Zelenski, activitatea satelitară face parte dintr-un tipar mai amplu. Pe 25, respectiv 26 martie, Rusia ar fi realizat imagini și ale unor obiective precum baza aeriană Prince Sultan din Arabia Saudită, câmpul petrolier și de gaze Shaybah, baza aeriană Incirlik din Turcia și baza Al Udeid din Qatar. 

Iranul a lansat pe 27 martie un atac cu rachete și drone asupra bazei Prince Sultan, rănind 12 militari americani și distrugând un avion radar de 370 milioane de lire sterline și avariind o aeronavă de realimentare. Analiștii consideră că eficiența atacului ar fi putut fi sporită de informațiile furnizate de Rusia.

Baza Al Udeid, care găzduiește mai multe forțe străine, inclusiv forțe ale aviației americane și personal al RAF, a fost de asemenea ținta Iranului în război.

Aceste evoluții au intensificat tensiunile geopolitice, în special în contextul în care baza Diego Garcia a devenit deja un punct sensibil în relațiile transatlantice. Premierul britanic Keir Starmer a refuzat inițial solicitarea Statelor Unite de a folosi baza pentru atacuri asupra Iranului, însă ulterior a permis operațiuni limitate ca răspuns la amenințările la adresa intereselor britanice și a rutelor maritime din regiune.

Zelenski și-a exprimat convingerea că sprijinul informațional rusesc a jucat un rol direct în selectarea țintelor de către Iran, descriind un tipar în care observarea repetată precede acțiunea militară. „Dacă captează imagini o dată, se pregătesc. Dacă le captează a doua oară, este ca o simulare. A treia oară înseamnă că atacul este iminent”, a explicat acesta.

Rusia a respins acuzațiile privind furnizarea de informații către Iran, deși a recunoscut că a livrat anumite tipuri de echipamente militare. Între timp, agențiile europene de informații au avertizat că Moscova ar putea extinde sprijinul, inclusiv prin furnizarea de drone de atac perfecționate în timpul războiului din Ucraina.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum se explică valul de emigranți din Vest
digi24.ro
image
Vânzările de locuințe au scăzut din cauza prețurilor ridicate și a instabilității economice. „Soluția ar fi răbdare”
stirileprotv.ro
image
Pensionarii din România care primesc 300 lei în plus la pensie, de Paște. Cine se încadrează
gandul.ro
image
Surpare de carosabil în Capitală. Trafic restricționat pe un sens de mers
mediafax.ro
image
Ce mănâncă, de fapt, Andrei Borza la micul dejun. Alegerea pe care a făcut-o în urmă cu 5 luni
fanatik.ro
image
O companie vrea să vândă lumina soarelui pe timpul nopții: „Armata este foarte interesată”. Problemele semnalate de ecologiști și astronauți
libertatea.ro
image
„Administrația Trump practic imploră Iranul să vândă petrol”. Efectul paradoxal al războiului din Orientul Mijlociu
digi24.ro
image
Abuzuri în lanț: „Monica Iacob-Ridzi a cerut să trântească finala pentru fiica ei!” + Înregistrare audio ȘOCANTĂ cu soțul-primar: „Ce p*** mea îi trebuie competiție?”
gsp.ro
image
La 20 de ani, a dat marea lovitură, dar părinții au lăsat-o fără cuvinte: au jignit-o crunt și au renegat-o! ”Dezgustător”
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Gâdea: „Îmi este foarte greu să vă anunț că, în urmă cu puține ore, mama mea a plecat dintre noi”
stiripesurse.ro
image
„Js sybau lowk”: Deși sună a galeză, e noua limbă română a Generației Alpha. Dacă nu o înțelegi, e deja un prim semn că ai îmbătrânit
antena3.ro
image
Ucraina prezintă scuze după ce două drone s-au prăbuşit în Finlanda şi acuză bruiaj rusesc
observatornews.ro
image
Detaliul care i-a șocat pe anchetatori în cazul fetițelor dispărute din Mureș. Ce au descoperit oamenii în zona unde au fost văzute ultima dată
cancan.ro
image
Bolojan începe revoluția sistemului de pensii. Ce categorii de români sunt afectate? Cine pierde 2.400 lei?
newsweek.ro
image
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
prosport.ro
image
De ce turiştii din Egipt nu ar trebui să folosească Uber sau inDrive? Cu ce au voie să călătorească străinii
playtech.ro
image
Niciun club din România nu i-a urat sănătate lui Mircea Lucescu: „Nici Rapid, Dinamo sau Corvinul, pentru care a scris istorie!”
fanatik.ro
image
Câți bani a câștigat o femeie anul trecut asamblând mobilier Ikea. „Când văd toate componentele și instrucțiunile, renunță și apelează la un specialist"
ziare.com
image
"Am fost numărul 1 în lume, acum sunt într-un scaun cu rotile!" Drama unei mari campioane
digisport.ro
image
De ce supremația aeriană a SUA s-a oprit în fața buncărelor iraniene de neatins
stiripesurse.ro
image
Un bebeluș și-a pierdut viața după ce a înghițit o unghie falsă de a mamei! Incredibil ce a făcut tatăl lui atunci când a ajuns la spital
kanald.ro
image
Mircea Lucescu, noi detalii despre starea lui de sănătate! Motivul pentru care selecționerului i s-a făcut rău: „Am simțit că nu mai pot respira”
wowbiz.ro
image
Andreea Popescu și Rareș Cojoc, decizie ULUITOARE în privința custodiei celor trei copii. Cum au decis să-i împartă pe cei mici. Așa au gândit că e cel mai bine
romaniatv.net
image
Coaliția a decis! Plafonarea adaosului comercial la alimente se prelungește cu trei luni. Acciza la carburanți va fi redusă
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Cât de mult s-a schimbat Klaus Iohannis la un an de când nu mai este președintele României VIDEO
actualitate.net
image
Mihai Gâdea, în lacrimi: „Îmi este foarte greu să anunț că mama mea a plecat dintre noi.” Ce imagine emoționantă a publicat prezentatorul TV
click.ro
image
Leguma pe care o poți cultiva în ghivece, chiar dacă nu ai o grădină
click.ro
image
Marina Almășan și Georgică Cornu, din nou la tribunal! De data aceasta se judecă pentru… acoperiș. „O nouă mizerie!” Motivul pentru care vedeta TVR își lasă iubitul singur de ziua lui
click.ro
Prințul William, Prințesa Kate Middleton foto profimedia 1086227036 jpg
Motivul misterios pentru care Prințesa Kate va dispărea din atenția publică din nou. Nici Prințul William nu va fi disponibil
okmagazine.ro
Angelina Jolie Profimedia jpg
De nerecunoscut! Angelina Jolie, tristă în cea mai recentă apariție publică. Ce se întâmplă cu actrița?
clickpentrufemei.ro
Omul de Neanderthal. Pictură realizată de Charles Robert Knight, pentru American Museum of Natural History (© Wikimedia Commons)
„O perturbare majoră în istoria neanderthalienilor”, dezvăluită de un studiu genetic
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Afacerea cu care a dat lovitura un tânăr de 16 ani, după ce a refuzat o ofertă de 300 de mii de dolari
image
Mihai Gâdea, în lacrimi: „Îmi este foarte greu să anunț că mama mea a plecat dintre noi.” Ce imagine emoționantă a publicat prezentatorul TV

OK! Magazine

image
Secretul năucitor de la Palat! Cancerul unui membru regal cheie a fost ascuns peste 8 ani

Click! Pentru femei

image
De nerecunoscut! Angelina Jolie, tristă în cea mai recentă apariție publică. Ce se întâmplă cu actrița?

Click! Sănătate

image
De ce nu consumă musulmanii alcool?