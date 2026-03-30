Sateliții spioni ai Rusiei au fotografiat baza militară Diego Garcia după atacul eșuat cu rachete al Iranului, potrivit serviciilor ucrainene

Ucraina a acuzat Rusia că își folosește rețeaua de sateliți pentru a ajuta Iranul să țintească baze militare occidentale din Orientul Mijlociu, amplificând temerile legate de o cooperare tot mai strânsă între Moscova și Teheran, relatează The Telegraph.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că serviciile de informații ucrainene dețin dovezi potrivit cărora sateliții ruși au capturat recent imagini ale unor instalații militare-cheie americane și britanice, inclusiv baza comună de pe Diego Garcia, din arhipelagul Chagos. Imaginile ar fi fost realizate la doar câteva zile după ce Iranul a încercat să lovească această bază din Oceanul Indian, pe 20 martie, cu două rachete balistice cu rază medie de acțiune. Niciuna nu și-a atins ținta - una a eșuat în zbor, iar cealaltă a fost interceptată de o navă de război americană - însă incidentul a suscitat îngrijorări privind capacitățile îmbunătățite de rachete ale Iranului, a căror rază de acțiune a fost extinsă.

Potrivit lui Zelenski, activitatea satelitară face parte dintr-un tipar mai amplu. Pe 25, respectiv 26 martie, Rusia ar fi realizat imagini și ale unor obiective precum baza aeriană Prince Sultan din Arabia Saudită, câmpul petrolier și de gaze Shaybah, baza aeriană Incirlik din Turcia și baza Al Udeid din Qatar.

Iranul a lansat pe 27 martie un atac cu rachete și drone asupra bazei Prince Sultan, rănind 12 militari americani și distrugând un avion radar de 370 milioane de lire sterline și avariind o aeronavă de realimentare. Analiștii consideră că eficiența atacului ar fi putut fi sporită de informațiile furnizate de Rusia.

Baza Al Udeid, care găzduiește mai multe forțe străine, inclusiv forțe ale aviației americane și personal al RAF, a fost de asemenea ținta Iranului în război.

Aceste evoluții au intensificat tensiunile geopolitice, în special în contextul în care baza Diego Garcia a devenit deja un punct sensibil în relațiile transatlantice. Premierul britanic Keir Starmer a refuzat inițial solicitarea Statelor Unite de a folosi baza pentru atacuri asupra Iranului, însă ulterior a permis operațiuni limitate ca răspuns la amenințările la adresa intereselor britanice și a rutelor maritime din regiune.

Zelenski și-a exprimat convingerea că sprijinul informațional rusesc a jucat un rol direct în selectarea țintelor de către Iran, descriind un tipar în care observarea repetată precede acțiunea militară. „Dacă captează imagini o dată, se pregătesc. Dacă le captează a doua oară, este ca o simulare. A treia oară înseamnă că atacul este iminent”, a explicat acesta.

Rusia a respins acuzațiile privind furnizarea de informații către Iran, deși a recunoscut că a livrat anumite tipuri de echipamente militare. Între timp, agențiile europene de informații au avertizat că Moscova ar putea extinde sprijinul, inclusiv prin furnizarea de drone de atac perfecționate în timpul războiului din Ucraina.