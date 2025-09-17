search
Primarul Parisului a cheltuit zeci de mii de euro pe haine de lux și peste 100.000 de euro pe călătorii. Reacția instituției

Publicat:

Primarul Parisului, Anne Hidalgo, a dezvăluit că, între 2020 și 2024, a cheltuit 84.000 de euro pe haine de lux și 120.000 de euro pe călătorii în străinătate.

Anne Hidalgo/FOTO: EPA-EFE
Anne Hidalgo/FOTO: EPA-EFE

O parte dintre informațiile cu privire la cheltuieli au fost obținute de organizația anticorupție Transparence citoyenne și făcute publice de Mediapart marți, scrie BFM TV.

Chitanțele publicate de Mediapart arată că, în 2024, a cumpărat două rochii în valoare totală de 6.320 de euro din buticul Dior și un palton de la Burberry, în valoare de 3.067 de euro, în anul precedent.

Primarul Parisului a mai cheltuit 125.000 de euro pe călătorii între iulie 2020 și decembrie 2023, inclusiv două vizite în New York, cu sume de 9.810 euro în 2023 și 10.034 euro în 2022.

În fiecare an, Anne Hidalgo are un buget de aproximativ 20.000 de euro pentru a achiziționa haine, inclusiv pentru cheltuielile de reprezentare.

Primarul nu utilizează întregul buget și returnează sumele neutilizate: în 2024 a lăsat un sold de 714 euro, în 2023 de 4.900 euro, în 2022 de 5.800 euro, în 2021 de 14 euro și în 2020 de 2.800 euro, dezvăluie Mediapart.

„Este o sfântă de nezdruncinat”, a afirmat miercuri cu ironie Bruno Poncet, lucrător feroviar la Grandes Gueules.

Întrebată de Mediapart, echipa Annei Hidalgo a apărat atribuțiile primarului, afirmând că reprezintă Parisul și Franța în străinătate, și a acuzat-o pe Rachida Dati, principalul său adversar și primar al arondismentului 7, că nu ar fi declarat mii de euro în bijuterii: „Primarul Parisului nu folosește cheltuielile de reprezentare pentru a cumpăra bijuterii și totul este declarat”.

De asemenea, Primăria Parisului susține că asociația Transparence Citoyenne „este finanțată de miliardarul Pierre-Édouard Stérin” și o acuză că ar fi „aproape de extrema dreaptă”.

Asociația neagă orice colaborare și asigură că investighează și primari de orientare de dreapta.

Ministrul francez al Culturii, acuzat că nu și-ar fi trecut colecția de bijuterii în declarația de avere

Rachida Dati, ministrul Culturii, a fost acuzată de procurorii anticorupție că nu și-ar fi trecut colecția de bijuterii scumpe într-o declarație de avere pe care toți membrii Guvernului sunt obligați să o depună, scrie Politico.

Investigația urmează unui raport publicat în aprilie de Libération, conform căruia Dati, care este și cotată ca favorită în cursa pentru a-i succeda Annei Hidalgo la primăria Parisului anul viitor, nu ar fi declarat autorității franceze pentru transparență 19 bijuterii cu o valoare totală estimată la 420.000 de euro.

Aleșii din Franța sunt obligați să declare bunurile a căror valoare depășește 10.000 de euro. Nerespectarea acestei obligații poate atrage o sancțiune penală de până la trei ani de închisoare și o amendă de 45.000 de euro.

Dati a respins vehement orice acuzație de încălcare a legii, afirmând în luna mai că nu are „nimic de corectat” în declarația sa de avere.

Biroul ei nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii după declarația procurorilor de marți, care anunțau deschiderea anchetei „ca urmare a alertelor privind posibile infracțiuni legate de nedeclararea bijuteriilor.”

Aceasta nu este singura problemă juridică cu care se confruntă Dati.

În timpul verii, Dati a aflat că va fi judecată împreună cu fostul CEO al Renault-Nissan, Carlos Ghosn, sub acuzația de corupție.

Procurorii susțin că Dati a fost plătită pentru servicii de consultanță de către o subsidiară a companiei auto, fără a îndeplini efectiv rolul de consultant, fiind plătită în schimb pentru a promova interesele companiei ca membru al Parlamentului European. Ea a negat orice vină și în acest caz.

Europa

