Actrița franceză Isabelle Adjani va fi judecată în apel pentru fraudă fiscală

Celebra actriță Isabelle Adjani va compărea pe 26 februarie în fața Curții de apel din Paris într-un dosar de fraudă fiscală pentru care fusese condamnată în primă instanță, a precizat vineri, pentru AFP, o sursă judiciară.

După ce, în decembrie 2023, tribunalul corecțional din Paris a pronunțat în cazul actriței franceze o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare şi o amendă de 250.000 de euro, Isabelle Adjani a făcut apel, scrie Agerpres, citând agenția internațională.

Instanța a considerat că faptele demonstrau intenția actriței de a ascunde informații față de administrația fiscală şi că acestea aduceau o atingere gravă principiului egalității cetățenilor în fața impozitului.

Distinsă cu cinci premii César şi cunoscută mai ales pentru rolurile sale din „L'ete meurtrier" (1983), „Camille Claudel" (1988), „La Reine Margot" (1994) sau, mai recent, „Mascarade" (2022), actrița franceză s-a făcut remarcată de marele public în 1974, în filmul „La Gifle", de Claude Pinoteau, pe când nu avea încă 20 de ani.

Isabelle Adjani, în prezent în vârstă de 70 de ani, fusese găsită vinovată că şi-a stabilit în mod fraudulos domiciliul în Portugalia în 2016 şi 2017, sustrăgându-se de la plata a 236.000 de euro din impozitul pe venit.

Actrița fusese, de asemenea, condamnată în legătură cu o sumă de două milioane de euro primită în 2013 de la Mamadou Diagna NDiaye, om de afaceri şi prieten al actriţei, preşedinte al Comitetului Naţional Olimpic şi Sportiv din Senegal şi totodată membru al Comitetului Internaţional Olimpic.

„Donaţie mascată"

Potrivit tribunalului, această sumă, declarată drept un împrumut, a reprezenta de fapt o „donaţie mascată", ceea ce i-a permis inculpatei, aflată atunci în dificultăţi financiare, să evite plata a 1,2 milioane de euro reprezentând taxe de transfer.

Isabelle Adjani fusese găsită vinovată şi de spălare de bani pentru că transferase printr-un cont "nedeclarat" în Statele Unite 119.000 de euro către Portugalia. Potrivit tribunalului, "condiţiile materiale şi juridice ale acestei operaţiuni nu puteau avea altă justificare decât ascunderea originii şi destinaţiei acestor fonduri".

Vedeta franceză nu a fost prezentă la şedinţa de judecată. Avocaţii ei au susţinut, printre altele, că aceasta a comis o "eroare" în declaraţia fiscală declarându-şi domiciliul în Portugalia, fiind „prost sfătuită" la acea vreme.

Ancheta fusese deschisă în 2016, după apariţia numelui acesteia în Panama Papers, ca deţinătoare a unei companii în Insulele Virgine Britanice. Investigaţiile nu au condus la nicio acţiune penală în legătură cu acest dosar, dar au scos la iveală alte suspiciuni.