search
Vineri, 12 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Actrița franceză Isabelle Adjani va fi judecată în apel pentru fraudă fiscală

0
0
Publicat:

Celebra actriță Isabelle Adjani va compărea pe 26 februarie în fața Curții de apel din Paris într-un dosar de fraudă fiscală pentru care fusese condamnată în primă instanță, a precizat vineri, pentru AFP, o sursă judiciară.

Isabelle Adjani a fost condamnată în primă instanţă. FOTO Getty Images
Isabelle Adjani a fost condamnată în primă instanţă. FOTO Getty Images

După ce, în decembrie 2023, tribunalul corecțional din Paris a pronunțat în cazul actriței franceze o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare şi o amendă de 250.000 de euro, Isabelle Adjani a făcut apel, scrie Agerpres, citând agenția internațională.

Instanța a considerat că faptele demonstrau intenția actriței de a ascunde informații față de administrația fiscală şi că acestea aduceau o atingere gravă principiului egalității cetățenilor în fața impozitului.

Distinsă cu cinci premii César şi cunoscută mai ales pentru rolurile sale din „L'ete meurtrier" (1983), „Camille Claudel" (1988), „La Reine Margot" (1994) sau, mai recent, „Mascarade" (2022), actrița franceză s-a făcut remarcată de marele public în 1974, în filmul „La Gifle", de Claude Pinoteau, pe când nu avea încă 20 de ani.

Isabelle Adjani, în prezent în vârstă de 70 de ani, fusese găsită vinovată că şi-a stabilit în mod fraudulos domiciliul în Portugalia în 2016 şi 2017, sustrăgându-se de la plata a 236.000 de euro din impozitul pe venit.

Actrița fusese, de asemenea, condamnată în legătură cu o sumă de două milioane de euro primită în 2013 de la Mamadou Diagna NDiaye, om de afaceri şi prieten al actriţei, preşedinte al Comitetului Naţional Olimpic şi Sportiv din Senegal şi totodată membru al Comitetului Internaţional Olimpic.

„Donaţie mascată"  

Potrivit tribunalului, această sumă, declarată drept un împrumut, a reprezenta de fapt o „donaţie mascată", ceea ce i-a permis inculpatei, aflată atunci în dificultăţi financiare, să evite plata a 1,2 milioane de euro reprezentând taxe de transfer.

 Isabelle Adjani fusese găsită vinovată şi de spălare de bani pentru că transferase printr-un cont "nedeclarat" în Statele Unite 119.000 de euro către Portugalia. Potrivit tribunalului, "condiţiile materiale şi juridice ale acestei operaţiuni nu puteau avea altă justificare decât ascunderea originii şi destinaţiei acestor fonduri".

Vedeta franceză nu a fost prezentă la şedinţa de judecată. Avocaţii ei au susţinut, printre altele, că aceasta a comis o "eroare" în declaraţia fiscală declarându-şi domiciliul în Portugalia, fiind „prost sfătuită" la acea vreme.

Ancheta fusese deschisă în 2016, după apariţia numelui acesteia în Panama Papers, ca deţinătoare a unei companii în Insulele Virgine Britanice. Investigaţiile nu au condus la nicio acţiune penală în legătură cu acest dosar, dar au scos la iveală alte suspiciuni.

Vedete

Top articole

Partenerii noștri

image
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
digi24.ro
image
Poliția face un apel public, după ce un nigerian ar fi bătut și violat o femeie în București. Ar fi mai multe victime
stirileprotv.ro
image
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit că fosta judecătoare Camelia Bogdan a săvârșit abuz în serviciu
gandul.ro
image
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
mediafax.ro
image
Indexarea pensiilor amânată până în 2027. Cine va pierde câte 600 de lei pe lună din cei 4 milioane de pensionari
fanatik.ro
image
Cine este Tyler Robinson, ucigașul lui Charlie Kirk. Îl numea pe influencer un om „plin de ură și care răspândește ură”
libertatea.ro
image
ANALIZĂ Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia și de ce Ucraina riscă să fie mai puțin sprijinită de alia
digi24.ro
image
Românul față în față cu temutul Ramzan Kadîrov: „Îmi spunea «floricica mea». Mi-a pus 100.000 de dolari în față. Știți ce am făcut?!”
gsp.ro
image
”Cel mai înfricoșător om din lume” a dat lovitura și s-a transformat total!
digisport.ro
image
EXCLUSIV| Ministrul Justiției, reacție la cazul revoltător în care un judecător a refuzat să judece cauza unui bolnav de cancer: Jurământul depus ne obligă și trebuie să ne asumăm responsabilitatea
stiripesurse.ro
image
Un elev de 12 ani, fiul secretarei, a murit în fața unei școli din Maramureș, așteptându-și mama. Abia ieșise de la ora de sport
antena3.ro
image
Preţul apartamentelor vechi a explodat. Cu cât s-a scumpit o locuinţă în centrul Capitalei în ultimele 3 luni
observatornews.ro
image
Iasmina, adolescenta de 15 ani care s-a electrocutat în baie, A MURIT. Familia e devastată!
cancan.ro
image
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
prosport.ro
image
Cum bați icrele ca să nu se taie niciodată. Cele trei reguli de care țin cont marii bucătari
playtech.ro
image
Prezentatoarea TV care întoarce toate privirile la 34 de ani l-a lăsat cu gura căscată până și pe soțul ei. ”Atât de frumoasă”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gică Hagi revine!
digisport.ro
image
Cristian Tudor Popescu, despre asasinarea lui Charlie Kirk: 'De ce nu simt empatie'
stiripesurse.ro
image
A murit medicul Ioan Sandu. Comunitatea medicală din Vâlcea este în doliu
kanald.ro
image
Care sunt părțile corpului care îmbătrânesc cel mai repede. Răspunsul neașteptat al…
playtech.ro
image
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
wowbiz.ro
image
VESTEA MOMENTULUI! Răsturnare de situaţie în cazul lui Emil Gânj. Toată țara este în alertă!
romaniatv.net
image
Veste foarte proastă pentru milioane de români. Dispare plafonarea pentru alimentele de bază
mediaflux.ro
image
Românul față în față cu temutul Ramzan Kadîrov: „Îmi spunea «floricica mea». Mi-a pus 100.000 de dolari în față. Știți ce am făcut?!”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Cine este și cu ce se ocupă soțul Marei Bănică: „Ne-am cunoscut în avion” Imaginea rară pe care vedeta a publicat-o pe rețelele de socializare
click.ro
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
click.ro
image
Ce mult s-a schimbat Irinel Columbeanu, de când a pierdut milioanele de euro. Ion Cassian: „Dumnezeu îți dă câte-o palmă de nu-ți mai revii toată viața”. Marea lui dorință
click.ro
Diana și Charles, Getty (3) jpg
Ce nemilos era Regele Charles în tinerețe. A lăsat-o pe Diana plângând în hohote, după ce abia născuse
okmagazine.ro
viscri manastire fortificata peisaj aerian Q7t2Xj O Xc jpg
Escapade de toamnă: 5 destinații mai puțin cunoscute din România, perfecte pentru un weekend
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul la care nu trebuie să renunțăm niciodată. Mihaela Bilic, avertisment dur: „Creierul nostru se “stafidește” și moare”
image
Cine este și cu ce se ocupă soțul Marei Bănică: „Ne-am cunoscut în avion” Imaginea rară pe care vedeta a publicat-o pe rețelele de socializare

OK! Magazine

image
Schimbare de macaz la Palat: William pierde teren în fața lui Harry. Tatăl lor, Regele Charles, este mai nou în conflict cu moștenitorul

Click! Pentru femei

image
A slăbit atât de mult, încât i-au căzut pantalonii pe scenă! Cine l-a salvat în cel mai rușinos moment

Click! Sănătate

image
Cum să atragi banii? Reguli Feng Shui care te vor transforma într-un magnet al prosperității