search
Miercuri, 10 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Franța arde: Proteste violente și baricade în Paris, în timp ce furia împotriva lui Macron atinge un nou prag

0
0
Publicat:

O nouă criză socială a izbucnit miercuri dimineață în Franța, unde mii de protestatari au declanșat o amplă campanie de tip „Blocăm Tot”, paralizând infrastructura de transport și provocând incidente violente în marile orașe, inclusiv în capitală.

Proteste violente in Franța/FOTO:X
Proteste violente in Franța/FOTO:X

Ministerul de Interne a anunțat că, în primele ore ale dimineții, aproape 200 de persoane au fost arestate, majoritatea pentru perturbarea ordinii publice. Transporturile au fost vizate în mod direct, iar hub-ul Eurostar de la Gare du Nord, nod-cheie pentru legăturile dintre Paris și Londra, a fost temporar blocat.

În Paris, grupuri de protestatari au încercat în mod repetat să blocheze centura ocolitoare în orele de vârf ale dimineții. Au fost ridicate baricade, aruncate obiecte spre forțele de ordine și perturbată deliberat circulația. Scene similare au fost semnalate în Bordeaux, Marsilia, Rennes sau Toulouse, unde au fost incendiate autobuze sau avariate linii de cale ferată.

O mișcare fără lider, dar cu sprijin sindical masiv

Noua mișcare, inspirată de protestele „Vestelor Galbene” din 2018, nu are o conducere centralizată, dar este susținută activ de sindicatele majore, în special CGT și Sud-Rail, care au chemat la opriri de activitate în transporturi, blocaje rutiere și acțiuni spontane în centrele urbane.

În unele mesaje distribuite online, participanții erau îndemnați inclusiv să intre în supermarketuri, să ia alimente și să plece fără a plăti — un semnal de radicalizare a unei părți a protestului.

Se estimează că peste 100.000 de persoane ar fi implicate în manifestații la nivel național. Operatorul de autostrăzi Vinci a raportat blocaje și ambuteiaje în puncte esențiale ale rețelei rutiere: Marsilia, Lyon, Montpellier, Nantes.

Autoritățile au desfășurat 80.000 de forțe de ordine, dintre care 6.000 doar în Paris.

Criză politică în spirală: Macron, fără guvern funcțional

Contextul politic în care se desfășoară aceste proteste este tensionat. Cu doar 24 de ore înainte, președintele Emmanuel Macron și-a numit al șaptelea prim-ministru în mai puțin de nouă ani – o rotație accelerată care reflectă instabilitatea executivului în fața opoziției parlamentare și a presiunii străzii.

Sébastien Lecornu, noul prim-ministru, a fost învestit cu sarcina de a forma un nou guvern, după ce François Bayrou și-a dat demisia în urma unui vot de încredere autoimpus, pierdut în Parlament. Bayrou încercase să impună un buget de austeritate sever, care presupunea reduceri de cheltuieli de peste 35 miliarde lire sterline, tăieri de sărbători legale, înghețarea pensiilor și a ajutoarelor sociale, dar și concedieri în rândul funcționarilor publici.

Lecornu a promis să continue agenda lui Macron și să obțină o majoritate parlamentară pentru adoptarea bugetului — o ambiție care a generat furia sindicatelor și a opiniei publice.

De la stradă la trenuri și avioane: Franța se blochează treptat

Impactul protestelor este resimțit pe scară largă. Traficul feroviar național și internațional este afectat de grevă, în special în sud-vestul țării, unde incendiile de infrastructură au dus la suspendarea trenurilor între Toulouse și Auch.

Chiar și aeroportul parizian Gare du Nord a fost temporar închis, iar curse internaționale, precum un zbor Air China din Beijing, au fost deviate către alte destinații, inclusiv Copenhaga.

Protestul se suprapune și cu o grevă majoră a lucrătorilor din metroul londonez, afectând direct fluxul de pasageri dintre Regatul Unit și Franța.

Calendarul protestelor continuă: urmează grevă a controlorilor de trafic aerian

Următoarea etapă a mobilizării sociale este deja anunțată pentru 18 septembrie, când controlorii de trafic aerian sunt așteptați să intre în grevă — o acțiune care ar putea bloca zborurile în întreaga țară.

Până atunci, situația rămâne volatilă, iar perspectivele politice sunt incerte. Macron a cerut noului premier să inițieze rapid consultări cu toate grupurile parlamentare, dar procesul de formare a unui nou guvern este blocat de lipsa unui consens.

De facto, în acest moment Franța este condusă doar de Emmanuel Macron și Sébastien Lecornu, în absența unui cabinet complet funcțional.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce prevede Articolul 4 din Tratatul Nord-Atlantic, pe care Polonia urmează să îl activeze după ce a doborât mai multe drone rusești
digi24.ro
image
Cum reușește Franța să „ne fure” numeroși medici de familie, iar sute de localități din România rămân fără doctori
stirileprotv.ro
image
Ireal ce salariu primește o BONĂ în România! Cererea este mereu în creștere
gandul.ro
image
Șeful NATO îi trimite un mesaj lui Putin după incidentul din Polonia: Opriți escaladarea războiului
mediafax.ro
image
Mircea Lucescu nu s-a mai abținut după ultimele atacuri: „Niște nereușiți! Iar ăla, un escroc ieșit din închisoare. Înjură permanent!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Primăriile care ar trebui să dea afară sute de angajați la „reforma” administrației publice: „Cine a consumat trebuie să plătească nota”. Un important primar cere măsuri în oglindă la centru
libertatea.ro
image
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
digi24.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Informare de vreme severă în România, emisă de ANM. Ploi torenţiale şi vijelii până vineri seară
observatornews.ro
image
Nu l-a lăsat inima și a venit să își ia adio de la mama Adrianei Bahmuțeanu! Cine a apărut la înmormântarea Petruței Toma
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Se înregistrează sau nu tichetele de masă în Revisal? Ce spune legea și cum trebuie procedat corect
playtech.ro
image
Mircea Lucescu, anunț șoc în direct despre demisie: „Cedez imediat locul la națională”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FRF a luat decizia în privința lui Mircea Lucescu, a doua zi după Cipru - România 2-2
digisport.ro
image
Dragoș Damian, fără menajamente: 'Doamnelor și domnilor profesori, nu mai sunt bani. Puteți face câtă grevă vreți. Nu mai sunt bani pentru că nu se mai muncește'
stiripesurse.ro
image
Sute de elevi încep școala online. Decizia luată în urma unui focar de Hepatită A
kanald.ro
image
Se pregătește taxă de 16% pe banii românilor la depozite bancare, restricții la...
playtech.ro
image
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
wowbiz.ro
image
Statul a luat 3,5 miliarde de lei de pe cardurile românilor într-o singură lună prin Ghiseul.ro
romaniatv.net
image
Schimbare privind vechimea la pensie!
mediaflux.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”
click.ro
image
Daciana Sârbu și-a găsit iubirea! La braț cu un alt bărbat, după divorțul de Victor Ponta. „Sunt pregătită să fiu fericită, să iubesc”
click.ro
image
Scandal la o grădiniță din Satu Mare! Copiii au fost îmbrăcați în uniforme de "Șoimi ai Patriei” și "Pionieri”. Părinte: „Nu vreau ca fiul meu să fie pus..."
click.ro
Maria Antoaneta si sotul ei foto Profimedia jpg
Regele care n-a reușit să-și consume noaptea nunții a devenit marea rușine la Palat. De ce și-a respins regina timp de șapte ani
okmagazine.ro
John Candy foto Profimedia jpg
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Satul din România care are un singur locuitor: „Nu a vrut în ruptul capului să plece”
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”

OK! Magazine

image
Regele care n-a reușit să-și consume noaptea nunții a devenit marea rușine la Palat. De ce și-a respins regina timp de șapte ani

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman cheltuie o avere ca să stea în casa în care a murit un muzician faimos

Click! Sănătate

image
Acesta este triunghiul morţii de pe faţă! Să nu faci asta niciodată!