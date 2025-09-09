Capete de porc, plasate în fața mai multor moschei din Paris. „O nouă și tristă etapă în ascensiunea urii anti-musulmane”

Cel puțin cinci capete de porc au fost plasate în fața mai multor moschei din Paris, au anunțat polițiștii francezi. Ministerul de Interne al țării a condamnat actele, numindu-le „scandaloase”.

„Capete de porc au fost lăsate în fața unor moschei... patru în Paris și cinci în suburbiile apropiate”, a declarat șeful Poliției, Laurent Nuñez, într-o conferință de presă, adăugând că poliția nu „exclude posibilitatea ca altele să fie descoperite”, scrie France 24.

Potrivit parchetului din Paris, majoritatea capetelor de porc au fost plasate în fața moscheilor, însă cel puțin unul a fost găsit într-o valiză.

Ministrul de interne, Bruno Retailleau, a condamnat faptele, numindu-le „scandaloase” și „absolut inacceptabile”.

„Îmi doresc ca toți compatrioții noștri musulmani să își poată practica credința în pace”, a spus el.

Chems-Eddine Hafiz, rectorul Marii Moschei din Paris, a denunțat aceste „acte islamofobe” drept „o nouă și tristă etapă în ascensiunea urii anti-musulmane”, cerând „conștientizare și solidaritate națională împotriva acestei traiectorii periculoase”.

Franța găzduiește cea mai mare comunitate musulmană din Uniunea Europeană, precum și cea mai mare comunitate evreiască din afara Israelului și Statelor Unite.

Mai multe state membre ale UE au raportat o creștere a „urii anti-musulmane” și a „antisemitismului” de la începutul războiului din Gaza, în octombrie 2023, potrivit Agenției Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale.

Gruparea militantă palestiniană Hamas a lansat un atac asupra Israelului din Gaza pe 7 octombrie 2023. Israelul a răspuns cu un asalt neîntrerupt asupra Fâșiei Gaza, controlată de Hamas.